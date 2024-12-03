ビッグエコー札幌山鼻店12月9日にオープン
株式会社第一興商
株式会社第一興商のグループ会社である北海道第一興商は、ビッグエコー札幌山鼻店を2024年12月9日にオープンします。通常メニューやドリンクバーの利用はもちろん、フードやドリンクの持ち込みが可能。プロジェクタールームやキッズルームを完備した、幅広い客層が気軽にカラオケを楽しめる店舗です。
■ビッグエコー札幌山鼻店 店舗概要
所在地 ：北海道札幌市中央区南21条西12-3
電話番号 ：011-561-1110
アクセス ：札幌市電中央図書館前駅より徒歩3分
駐車場 ：有（提携駐車場2施設17車室）
開店日 ：2024年12月9日(月)
営業時間 ：全日 11:00～翌3:00
定休日 ：なし
店舗面積 ：433平方メートル
ルーム数 ：18室
プロジェクタールーム 4室
キッズルーム 1室
パーティールーム 1室
メニュー ：フード65種類／ドリンク204種類
ドリンクバー20種類
フード、ドリンク持ち込み可
店舗URL ：https://big-echo.jp/?p=24137(https://big-echo.jp/?p=24137)
運営会社 ：株式会社北海道第一興商
■オープン記念キャンペーン
実施期間 ：2024年12月6日(金)～なくなり次第終了
内容 ：１.次回来店時に使用できる利用券（3,000円・1,500円）やフード券（6種）が
もれなく当たる抽選会
２.当日入会を含む会員限定でフライドポテトを注文すると、おかわり無料
３.3名以上の利用で駄菓子つかみ取り