株式会社第一興商

　株式会社第一興商のグループ会社である北海道第一興商は、ビッグエコー札幌山鼻店を2024年12月9日にオープンします。通常メニューやドリンクバーの利用はもちろん、フードやドリンクの持ち込みが可能。プロジェクタールームやキッズルームを完備した、幅広い客層が気軽にカラオケを楽しめる店舗です。


■ビッグエコー札幌山鼻店 店舗概要



　所在地　　：北海道札幌市中央区南21条西12-3


電話番号　：011-561-1110


　アクセス　：札幌市電中央図書館前駅より徒歩3分


駐車場　　：有（提携駐車場2施設17車室）


開店日　　：2024年12月9日(月)


　営業時間 ：全日 11:00～翌3:00


　定休日　　：なし


　店舗面積　：433平方メートル


　ルーム数　：18室


　　　　　　 プロジェクタールーム 4室


キッズルーム 1室


　　　　　　　パーティールーム 1室


　メニュー　：フード65種類／ドリンク204種類


ドリンクバー20種類


　　　　　　　フード、ドリンク持ち込み可


　店舗URL　：https://big-echo.jp/?p=24137(https://big-echo.jp/?p=24137)


運営会社 ：株式会社北海道第一興商



■オープン記念キャンペーン


　実施期間　：2024年12月6日(金)～なくなり次第終了


　内容　　　：１.次回来店時に使用できる利用券（3,000円・1,500円）やフード券（6種）が


　　　　　　　　もれなく当たる抽選会


　　　　　　　 ２.当日入会を含む会員限定でフライドポテトを注文すると、おかわり無料


　　　　　　　 ３.3名以上の利用で駄菓子つかみ取り