最大77％OFF！バンダイナムコエンターテインメント『ダウンロード版セール』開催中！「鉄拳8 Deluxe Edition」や「スーパーロボット大戦Ｖ」など
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。PlayStation(R)Storeでは『鉄拳8 Deluxe Edition』が40％OFF、さらに、ニンテンドーeショップでは『スーパーロボット大戦Ｖ』が52％OFFなど、50タイトル以上がセールラインナップに登場！この機会をお見逃しなく！
詳細は以下よりセール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes
【PlayStation Store】
■セール期間：2024年12月2日（月）～ 2024年12月20日（金）
【セール対象：PlayStation(R)5】
『鉄拳8 Deluxe Edition』
販売価格：13,970円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：8,382円（税込）
【セール対象：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4】
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』
販売価格：9,460円（税込）⇒【37％OFF】セール販売価格：5,959円（税込）
『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』
販売価格：12,430円（税込）⇒【20％OFF】セール販売価格：9,944円（税込）
『サンドランド Special Edition』
販売価格：11,000円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：7,260円（税込）
『SCARLET NEXUS』
販売価格：9,020円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【65％OFF】セール販売価格：3,157円（税込）
など
【セール対象：PlayStation(R)4】
『GOD EATER TRILOGY SET』
販売価格：8,910円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：6,682円（税込）
⇒ PlayStation(R)Plus加入者【33％OFF】セール販売価格：5,969円（税込）
『CODE VEIN』
販売価格：9,020円（税込）⇒【73％OFF】セール販売価格：2,435円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【78％OFF】セール販売価格：1,984円（税込）
『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』
販売価格：4,180円（税込）⇒【63％OFF】セール販売価格：1,546円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【68％OFF】セール販売価格：1,337円（税込）
『SOULCALIBUR VI Welcome Price!!』
販売価格：3,080円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：1,232円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【65％OFF】セール販売価格：1,078円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
販売価格：2,420円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,452円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：1,331円（税込）
『アイドルマスター スターリットシーズン』
販売価格：9,020円（税込）⇒【55％OFF】セール販売価格：4,059円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【60％OFF】セール販売価格：3,608円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｖ (PS4(R)版) Welcome Price!!』
販売価格：5,258円（税込）⇒【35％OFF】セール販売価格：3,417円（税込）
『アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏』
販売価格：8,360円（税込）⇒【77％OFF】セール販売価格：1,922円（税込）
⇒PlayStation(R)Plus加入者【82％OFF】セール販売価格：1,504円（税込）
など
セール会場はこちら！ :
https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2024年12月2日（月）～ 2024年12月27日（金）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』
販売価格：2,970円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：1,960円（税込）
『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』
販売価格：7,678円（税込）⇒【41％OFF】セール販売価格：4,490円（税込）
『呪術廻戦 戦華双乱』
販売価格：8,470円（税込）⇒【34％OFF】セール販売価格：5,590円（税込）
『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』
販売価格：6,270円（税込）⇒【60％OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
『テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル』
販売価格：8,800円（税込）⇒【37％OFF】セール販売価格：5,480円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｖ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『スーパーロボット大戦Ｘ』
販売価格：8,360円（税込）⇒【52％OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『GOD EATER 3』
販売価格：3,960円（税込）⇒【25％OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『ウルトラ怪獣モンスターファーム』
販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,290円（税込）
『SDガンダム バトルアライアンス』
販売価格：8,778円（税込）⇒【55％OFF】セール販売価格：3,950円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメント セール情報公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes
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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『鉄拳8 Deluxe Edition』
TEKKEN(TM)8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』
Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦Ｖ Welcome Price!!』
(C)S・S／M (C)S・S／J (C)S・S／F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S (C)S/PA
(C)IG／1998 Ｎ (C)ST・SR (C)Dyn (C)1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai／DYN-KRG (C)2012 SBYPC
『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『GOD EATER TRILOGY SET』
GOD EATER(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』
(C).hack Conglomerate
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『CODE VEIN』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『SCARLET NEXUS』
SCARLET NEXUS(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『アイドルマスター スターリットシーズン』
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
(C)荒木飛呂彦／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『呪術廻戦 戦華双乱』
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
(C)芥見下々／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。