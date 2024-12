最大77％OFF！バンダイナムコエンターテインメント『ダウンロード版セール』開催中！「鉄拳8 Deluxe Edition」や「スーパーロボット大戦Ｖ」など

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。PlayStation(R)Storeでは『鉄拳8 Deluxe Edition』が40%OFF、さらに、ニンテンドーeショップでは『スーパーロボット大戦V』が52%OFFなど、50タイトル以上がセールラインナップに登場!この機会をお見逃しなく!

詳細は以下よりセール情報公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes

【PlayStation Store】

■セール期間:2024年12月2日(月)~ 2024年12月20日(金)

【セール対象:PlayStation(R)5】

『鉄拳8 Deluxe Edition』

販売価格:13,970円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:8,382円(税込)

【セール対象:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4】

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』

販売価格:9,460円(税込)⇒【37%OFF】セール販売価格:5,959円(税込)

『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』

販売価格:12,430円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:9,944円(税込)

『サンドランド Special Edition』

販売価格:11,000円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:7,260円(税込)

『SCARLET NEXUS』

販売価格:9,020円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【65%OFF】セール販売価格:3,157円(税込)

など

【セール対象:PlayStation(R)4】

『GOD EATER TRILOGY SET』

販売価格:8,910円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,682円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【33%OFF】セール販売価格:5,969円(税込)

『CODE VEIN』

販売価格:9,020円(税込)⇒【73%OFF】セール販売価格:2,435円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【78%OFF】セール販売価格:1,984円(税込)

『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒【63%OFF】セール販売価格:1,546円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【68%OFF】セール販売価格:1,337円(税込)

『SOULCALIBUR VI Welcome Price!!』

販売価格:3,080円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:1,232円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【65%OFF】セール販売価格:1,078円(税込)

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

販売価格:2,420円(税込)⇒【40%OFF】セール販売価格:1,452円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【45%OFF】セール販売価格:1,331円(税込)

『アイドルマスター スターリットシーズン』

販売価格:9,020円(税込)⇒【55%OFF】セール販売価格:4,059円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)

『スーパーロボット大戦V (PS4(R)版) Welcome Price!!』

販売価格:5,258円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:3,417円(税込)

『アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏』

販売価格:8,360円(税込)⇒【77%OFF】セール販売価格:1,922円(税込)

⇒PlayStation(R)Plus加入者【82%OFF】セール販売価格:1,504円(税込)

など

セール会場はこちら! :https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 :2024年12月2日(月)~ 2024年12月27日(金)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)

【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch』

販売価格:2,970円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:1,960円(税込)

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

販売価格:7,678円(税込)⇒【41%OFF】セール販売価格:4,490円(税込)

『呪術廻戦 戦華双乱』

販売価格:8,470円(税込)⇒【34%OFF】セール販売価格:5,590円(税込)

『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:2,490円(税込)

『テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル』

販売価格:8,800円(税込)⇒【37%OFF】セール販売価格:5,480円(税込)

『スーパーロボット大戦V』

販売価格:8,360円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)

『スーパーロボット大戦X』

販売価格:8,360円(税込)⇒【52%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)

『GOD EATER 3』

販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

『ウルトラ怪獣モンスターファーム』

販売価格:6,710円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:3,290円(税込)

『SDガンダム バトルアライアンス』

販売価格:8,778円(税込)⇒【55%OFF】セール販売価格:3,950円(税込)

など

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメント セール情報公式HPをご覧ください。

セール公式HP :https://dl-scp.bn-ent.net/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=1128prtimes

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け!

LINE公式アカウントがオープン

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。お買い得情報をお見逃しなく!

ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記:

『鉄拳8 Deluxe Edition』

TEKKEN(TM)8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『スーパーロボット大戦V Welcome Price!!』

(C)S・S/M (C)S・S/J (C)S・S/F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S (C)S/PA

(C)IG/1998 N (C)ST・SR (C)Dyn (C)1998 G・S/K

(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai/DYN-KRG (C)2012 SBYPC

『ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch』

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『GOD EATER TRILOGY SET』

GOD EATER(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

『CODE VEIN』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『SCARLET NEXUS』

SCARLET NEXUS(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『アイドルマスター スターリットシーズン』

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

(C)荒木飛呂彦/集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『呪術廻戦 戦華双乱』

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

(C)芥見下々/集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

