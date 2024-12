Asia’s Best 50 Restaurants （アジアのベスト50レストラン）2025年度の受賞セレモニーイベントを3月にソウルにて開催

William Reed Ltd[画像1: https://prtimes.jp/i/114764/17/resize/d114764-17-3d214397268ef229232d-1.jpg ]昨年初めてソウルの地で成功裏に開催されたアジアのベスト50レストランの授賞式が、美食の街として益々注目が高まる韓国の首都にて再び開催されます。韓国のレストランやバーはすでに複数の「50 Best」リストで上位にランクインしており、世界のダイニングシーンにおける韓国の影響力の高まりを反映しています。歴史深い宮殿や静謐な佇まいの寺院、賑やかな食市場、絵画のように美しい漢江など、魅力的で洗練されたカルチャースポットが揃うソウルには、長い歴史を誇りながら進化を続ける食文化が根付いています。[画像2: https://prtimes.jp/i/114764/17/resize/d114764-17-0e5f2c29bcdb7bfd7ae4-0.jpg ]2025年度は昨年同様、公式開催地パートナーである Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) (韓国の農業食糧農村) およびSeoul Metropolitan Government (SMG)(ソウル特別市 )の協力のもと、授賞式を筆頭に多岐にわたるイベントを開催し、3月25日の授賞式では、2025年度のアジアのベスト50レストランのランキングと、栄えあるThe Best Restaurant in Asia (アジアのベストレストラン賞)を発表します。「成功裏に終わった昨年のイベントを踏まえ、来年3月にアジアのベスト50レストラン授賞式を再びソウルで開催することで、韓国との絆をさらに深められることを嬉しく思います。ソウルの美食シーンは、先進的なアイデアを持つシェフ、革新的なレストラン経営者、そして新たな境地を切り開くダイニングコンセプトなど、アジアのみならず世界をも魅了する素晴らしい才能に満ち溢れています。この活気あふれる都市で、レストラン業界の仲間が集い、美食の最高峰を称える機会を心待ちにしています。」-アジアのベスト50レストランのコンテンツ・ディレクター、 William Drew (ウィリアム・ドリュー)のコメント「2年連続でアジアのベスト50レストランの授賞式をソウルの地で開催できることを大変光栄に思います。本イベントが、韓国の多彩な食材や才能あふれるシェフを紹介する場となり、韓国のレストラン業界のさらなる成長に寄与することを願っています。」-韓国農林畜産食品部 食品産業政策局・局長、Yang Ju-pil (ヤン・ジュピル氏)のコメント「本年のイベントの成功を基盤に、来年もアジアの50ベストレストランのホストシティとして、ソウル独自の美食文化を世界に発信できることを楽しみにしています。ソウルは訪問客に多彩な体験を提供する準備が整っています。本イベントを再び開催することで、ソウルをガストロノミーの国際的な目的地としてさらに広くアピールし、多くの旅行客にこの街の味わい深い魅力を満喫いただきたいと思います。」-ソウル特別市 観光体育局・局長、Kim Young-hwan(キム・ヨンファン氏)のコメント来年度のイベントでは授賞式を筆頭に、毎年恒例となっている多様な関連イベントを開催します。今日のホスピタリティ界と社会に影響を及ぼす重要なトピックを議論するトークフォーラム「#50BestTalks」、アジアのベスト50レストランの常連シェフが地元の著名シェフと共にその腕前を披露する、一般のゲストも参加可能なコラボレーション・ダイニング・イベント「50 Best Signature Sessions(50ベスト・シグネチャー・セッション)」シリーズ、ソウルが誇る最高級の料理と食材を紹介する「Chef’s Feast(シェフズ・フィースト)」、授賞式参加の報道関係者用のイベント「Meet the Chefs (ミート・ザ・シェフ)」などです。イベントは2025年度のアジアのベスト50レストランのランキングが発表される授賞式で、その盛り上がりが最高潮に達します。「アジアのベスト50レストランの冠スポンサーとして、本年もソウルで開催されるこの名誉ある授賞式を支援できることを大変嬉しく思います。サンペレグリノ&アクアパンナという象徴的なブランドを通じて、アジアの美食コミュニティと交流を深め、地域の美食界を象徴する卓越した献身、才能、そして革新性を称えられることを光栄に感じています。常に新たな境地を切り開き、比類なき情熱と創造性をその仕事のあらゆる側面に注ぐシェフやレストランと共に歩むことができるのは、私たちにとっても大きな誇りです。こうした共有体験こそが、真の卓越性の本質であると確信しています。」-サンペレグリノ・インターナショナル・ビジネス・ユニット・ディレクター、Stefano Bolognese(ステファノ・ボロネーゼ 氏)のコメント昨年度のアジアのベスト50レストランにおいては、東京の「Sezanne(セザンヌ)」がサンペレグリノ&アクアパンナがスポンサーを務める「The Best Restaurant in Asia 2024(アジアのベストレストラン賞)」、および「The Best Restaurant in Japan 2024(日本のベストレストラン賞)」を獲得しました。特別賞および51-100位リストについて授賞式に先立ち、アジア各地の注目すべきレストランや個人を称える特別賞が発表されます。これらの賞は厳密な選考プロセスを経て決定され、新進気鋭のレストランや個人だけでなく、すでに業界内で確固たる地位を確立している名店や個人も対象としています。具体的な内容は以下のとおりです。Asia’s Best Female Chef Award(アジア最優秀女性シェフ賞) :アジアのベスト50レストランアカデミーの350人以上のメンバーによる投票に基づき選出され、美食界で卓越性の限界に挑み続ける女性たちの技術、専門性、そして芸術性を称え、表彰する賞です。Gin Mare Art of Hospitality Award(ジン・マーレ社 アート・オブ・ホスピタリティ賞):アジアの50ベストレストランアカデミーの350人以上のメンバーによって投票され、レストランサービスとダイニング体験の卓越性を称え、表彰する賞です。American Express One To Watch Award(アメリカン・エキスプレス ワン・トゥー・ウォッチ賞):今後アジアのベスト50レストランランキング入りが期待される、卓越した美食のクオリティ、革新性、そして高い潜在能力を備えたレストランを称え、表彰する賞です。51-100位リスト : 授賞式に先立ち、51位から100位までのリストも発表します。このリストは、トップ50のリストを選出するための投票結果に基づき作成されるもので、アジアのダイニングシーンを支える多様な才能を称えるという「50 Best」の志を表す取り組みともいえます。また当リストは、魅力的な店舗を新たに発見する機会を提供します。 アジアのベスト50レストランの運営団体である50 Best (50ベスト )は、世界各地の優れたレストラン、バー、ホテルを独自のウェブサイト、50 Best Discovery(https://www.theworlds50best.com/discovery/)で紹介し、3つ分野の「ベスト50」のリストや関連賞を定期的に発表することで、世界的に注目に値するレストラン、バー、ホテルにスポットライトを当てています。過去20年以上にわたり、「50 Best」は業界の最新トレンドや新たな動向を示す信頼できるガイドとしての地位を確立し、多様性、革新性、そしてホスピタリティ業界全体にインスピレーションを与える役割を果たしてきました。アジアのベスト50レストランは、「50 Best」の運営元であるWilliam Reed(ウィリアム・リード)社によって組織され、アジア地域の350人以上のレストラン業界の専門家の意見と経験を反映したランキングとなっています。また、「50 Best」は、独立した公式監査パートナーであるデロイトと協力し、投票プロセスの公正性と信頼性を確保しています。Asia’s 50 Best Restaurants「アジアのベスト50レストラン」の投票プロセスの詳細については、こちら(https://www.theworlds50best.com/asia/en/voting/the-voting-system)をご覧ください。【「50ベスト」のSNSアカウント】Instagram: @TheWorlds50Best (https://www.instagram.com/theworlds50best/)#Asias50BestX: @TheWorlds50Best (https://x.com/TheWorlds50Best)Facebook: https://www.facebook.com/Asias50BestRestaurantsYouTube: 50 Best Restaurants TV (https://www.youtube.com/c/worlds50best)公式ウェブサイト: https://www.theworlds50best.com/asia/en/ 開催地パートナー: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs(韓国農業食糧農村省)と、Seoul Metropolitan Government (ソウル特別市)について韓国農業食糧農村省(MAFRA)は、国内の農業、農村地域、食品産業の振興を司る韓国の政府機関です。革新的かつ発展的な農業、健康で安全な食品、快適かつ魅力的な農村地域の発展を通じ、国民生活の質を高め、国家競争力を強化することをその使命に掲げています。同省に関する詳細は、http://mafra.go.kr/englishをご覧ください。 ソウル特別市(SMG)は、韓国の首都として行政事務を統括する、ソウルの地方自治体です。公正な競争環境とビジネス機会を確約する多文化都市でありながら、世界をリードし、健康で安全な生活を保障し、世界水準のスマート都市であることを目指しています。同自治体の詳細については、https://english.seoul.go.krをご覧ください。冠スポンサー: S. Pellegrino & Acqua Panna (サンペレグリノ&アクアパンナ)についてアジアのベスト50レストランの冠スポンサーを務めるのは、美食の世界を代表するナチュラル・ミネラルウォーター・ブランド、サンペレグリノ&アクアパンナです。この2つのブランドは、イタリアン・スタイルが象徴する、卓越した品質、生きる喜び、健康と幸福を世界中に伝えています。 【イベント・パートナー一覧】MAFRA(韓国農業食糧農村省)およびSeoul Metropolitan Government(ソウル特別市): 公式開催地パートナーS.Pellegrino & Acqua Panna(サンペレグリノ&アクアパンナ):メインパートナー兼公式ミネラルウォーターパートナーおよび、The Best Restaurant in Asia(アジアのベストレストラン賞) スポンサーInedit Damm(イネディット・ダム):公式ビールパートナー、「Inedit Damm Chefs’ Choice Award(イネディット・ダム社 シェフズ・チョイス賞)」スポンサーGin Mare(ジン・マーレ):公式ジン・パートナー、「Gin Mare Art of Hospitality Award(ジン・マーレ社 アート・オブ・ホスピタリティ賞)」スポンサーValrhona(ヴァローナ):公式チョコレート・パートナー、「Asia’s Best Pastry Chef Award(ヴァローナ社 アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞)」スポンサーWoodford Reserve(ウッドフォードリザーブ):公式アメリカン・ウィスキー・パートナー 「Woodford Reserve Icon Award(ウッドフォードリザーブ社 アイコン賞)」スポンサーAmerican Express Resy (アメリカン・エクスペレス・レジー):公式クレジットカード/ 予約プラットフォーム、「American Express One To Watch Award (アメリカン・エキスプレスワン・トゥー・ウォッチ賞)」スポンサーLavazza (ラバッツァ):公式コーヒーパートナー、「Highest New Entry Award 2024 (ハイエスト・ニューエントリー賞)」スポンサーLee Kum Kee (李錦記):公式ソース&調味料パートナー、「Highest Climber Award(ハイエスト・クライマー賞)」スポンサーAspire Lifestyles(アスパイヤー・ライフスタイル):公式コンシェルジュ・パートナー、式典用スカーフスポンサーBenriach(ベンリアック):公式スコッチ・ウィスキー・パートナーDassai(獺祭):公式日本酒パートナーKorean Air (大韓航空):公式エアラインパートナー、「The Best Restaurant in Korea (韓国のベストレストラン賞)」スポンサー