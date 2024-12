株式会社ニュー・オータニ[画像1: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-d339a1bf42ca8e956051-1.jpg ]ホテルニューオータニ(東京)宿泊プラン『クリスマススイーツステイ with ピエール・エルメ・パリ』https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/sweet-xmas/ホテルニューオータニ(東京)は、クリスマスシーズンをピエール・エルメ・パリの優美なスイーツで彩る宿泊プラン『クリスマススイーツステイ with ピエール・エルメ・パリ』を、2024年12月14日(土)~12月25日(水)の期間、1日限定20室で販売いたします。スイーツ愛好家にはもちろん、大切な方とのクリスマスにはクリスマススイーツが欠かせないというあなたにもおすすめの期間限定プランです。ホテルならではの特別な一夜をお過ごしください。大切な人とクリスマスにしたいことを叶える!夢のクリスマスステイを[画像2: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-cc3c20465e1aa82629f7-6.jpg ]株式会社クロス・マーケティングが実施した、クリスマスに関する調査(2023年)*によると、「特別なクリスマスの過ごし方」として、最多割合の約半数が「クリスマスケーキを食べる」と答え、ホリデーシーズンの過ごし方が多様化する現在も、クリスマスケーキは根強いという結果に。そこで、ホテルニューオータニ(東京)では、この時期にしか食べることのできないピエール・エルメ・パリのクリスマスケーキをご用意し、より大切な方とゆっくりお楽しみいただけるクリスマスの演出のお手伝いをいたします。*クリスマスに関する調査(2023年)https://www.cross-m.co.jp/news/release/20231206/サプライズにもぴったり。うっとりするような美しいクリスマスケーキ[画像3: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-1a92562f9969a2b9a1ea-0.jpg ]本宿泊プランのご宿泊特典でお届けするケーキは、芸術的なスイーツを生み出し続ける「ピエール・エルメ・パリ」の「Buche Ispahan(ビュッシュ イスパハン)」。ビュッシュはフランス語で元々「木(丸太)」の意味があり、ビュッシュ・ド・ノエルなどクリスマスケーキとして食べられるケーキ。ピエール・エルメ・パリのシグニチャーでもあるイスパハンの味わいは、バラの香り豊かなクリームに、フランボワーズの甘酸っぱさとライチの瑞々しさが絶妙に調和し、一口ごとに優美な味わいが口いっぱいに広がります。そして「ピエール・エルメ・パリ」といえば、手がけるスイーツの美しさも魅力のひとつ。ピンクのビュッシュは見た目も華やかで、特別なひとときに華を添える至高のクリスマスケーキとなるでしょう。[画像4: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-b76db95a5c29b6cdfdf3-9.jpg ]ホテルの客室で愉しむクリスマスケーキは、窓から眺める最高の景色も相まって、クリスマスをより非日常のイベントに演出してくれます。ご指定いただいたお時間にお部屋にお届けするので、聖夜のサプライズ演出にもおすすめです。心も温まる、最新のヒノキ風呂付のお部屋でリラックスタイムも客室を幅広いお部屋タイプからお選びいただけるのも、本プランが例年人気の理由の一つ。なかでも2024年9月に迎えた開業60周年を記念して、5つ星ホテル「エグゼクティブハウス 禅」に誕生した「エグゼクティブ HINOKIスイート」と「エグゼクティブHINOKIデラックス」の2タイプは、寒い冬の季節に絶対に泊まりたい、ヒノキ風呂を備えた最新ルームです。[画像5: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-3d0c95248cac7c3aba2b-10.jpg ]お部屋に入った瞬間ふんわりと香るヒノキの香りに包まれ、ヒノキ風呂で、クリスマスの街並を愉しんで冷え切った身体を温めたら夢心地。また、このエグゼクティブHINOKIルームは、お風呂用の日本酒をご用意しており、お風呂に日本酒を注げば酒風呂体験も。寒さの厳しい日でも、日本酒のおかげでしっかり芯までポカポカに温まります。ホテルニューオータニ(東京)ならではの極上のホテルステイで、皆さまのクリスマスを忘れない記憶に彩ります。[画像6: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-5a6bc99991dd4af11a50-4.jpg ]さらに、エグゼクティブハウス 禅でのご宿泊の醍醐味は、ZEN LOUNGEでの特別な食体験にも。朝食からナイトキャップ&チョコレートまで、1日6回のフードプレゼンテーションは、各時間帯で趣の異なる贅沢なひとときをお約束いたします。ラウンジの窓から広がる景色を眺め、都心にいながら喧騒を忘れ、ゆったりとリゾート感覚で過ごすクリスマスのご宿泊体験は、至高のひとときとなること間違いなし。[画像7: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-5d918df5de5a8b0369ba-8.jpg ]販売概要ホテルニューオータニ(東京)宿泊プラン『クリスマススイーツステイ with ピエール・エルメ・パリ』https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/sweet-xmas/[期間]2024年12月14日(土)~12月25日(水)[料金]エグゼクティブハウス 禅 HINOKIスイート(72平方メートル )1室2名さま \377,900~/ニューオータニクラブ会員 \340,400~エグゼクティブハウス 禅 HINOKIデラックス(54平方メートル )1室2名さま \210,900~/ニューオータニクラブ会員 \186,900~エグゼクティブハウス 禅 デラックス(45平方メートル )1室2名さま \142,400~/ニューオータニクラブ会員 \114,900~ガーデンタワー スイート(74.7平方メートル )1室2名さま \197,900~/ニューオータニクラブ会員 \178,400~ザ・メイン 新江戸デラックス(45平方メートル )1室2名さま \88,900~/ニューオータニクラブ会員 \73,900~ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル ~)1室2名さま \76,400~/ニューオータニクラブ会員 \63,400~ザ・メイン スタンダードルーム(36平方メートル )1室2名さま \68,900~/ニューオータニクラブ会員 \57,400~※1日限定20室。※料金には1泊室料、朝食、クリスマスケーキ&紅茶、税金・サービス料が含まれます。※3~4名さまの料金や、このほかのお部屋タイプもございます。※ご予約はご宿泊の3日前まで。[お問合せ]Tel: 03-3234-5678(客室予約直通 9:00~18:00)[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ(東京)1日では見切れない!?大規模ウィンターイルミネーションもお見逃しなく。この時期、ホテル周辺や館内では、都内ホテル最大級のウィンターイルミネーションをお愉しみいただけます。正面玄関や日本庭園、館内レストランで大小あわせ30本以上のクリスマスツリーが登場。ご宿泊の際は、“光のおもてなし”もご堪能ください。[画像8: https://prtimes.jp/i/14571/2955/resize/d14571-2955-bf6b4141fe1e73372bcd-11.jpg ]https://www.newotani.co.jp/tokyo/event/illumination/