【最大55％OFF】DREAME楽天市場店がオープン！開店記念キャンペーン開催中

Dreame Technology Japan株式会社DREAME楽天市場店がオープン記念セールが実施中

高速デジタルモーター性能世界トップクラス、急成長を遂げるスマート家電の総合メーカーDreame Technologyの日本支社であるドリーミーテクノロジージャパン株式会社(東京都中央区)は、日本最大級の通販サイト楽天市場にて【DREAME楽天市場店】の出店を記念して、オープン記念キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

今回のオープン記念キャンペーンでは、日常の掃除をもっと楽に、もっと効率的に!というコンセプトから日本で発売された人気商品を揃え、ロボット掃除機L10s Ultra Gen2と掃除機D9 Max Gen2 、 Dreame Procket速乾ヘアドライヤー最大55%OFFと大変お求めやすい価格でご用意いたしました。期間限定のイベントですので、気になる商品はお早目にお買い求めください!

■ 記念キャンペーン概要

店舗名:【DREAME楽天市場店】

期間 :2024年12月4日まで

対象商品:Dreameロボット掃除機L10s Ultra Gen2、ロボット掃除機D9 Max Gen2、 Dreame Procket速乾ヘアドライヤー

■「コスパ最高」Dreameロボット掃除機L10s Ultra Gen2

L10s Ultra Gen2 ロボット掃除機楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/dreame-shop/l10sultragen2/

■通常販売価格(税込):159,800円

■セール価格(税込): 89,800円

商品特徴:

- ゴミの自動収集、水拭きへの給水、モップの自動洗浄・熱風乾燥、洗剤の自動投入の5way全自動クリーニングステーションを搭載 。- モップエクステンド(TM)技術(MopExtend(TM) RoboSwing テクノロジー)を搭載。- 10,000 Pa の Vormax 吸引力を実現。- 頑固な汚れやシミを除去できる機能DuoScrub(TM) 水拭きシステムを搭載

■「エントリーモデル」Dreameロボット掃除機D9 Max Gen2D9 Max Gen2Dreameロボット掃除機楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/dreame-shop/d9maxgen2/

■通常販売価格(税込):45,800円

■セール価格(税込):20,800 円

商品特徴:

- 6,000PaのVormax吸引システムでゴミやホコリを徹底除去。- 大容量570mlのダストボックスを備え、髪の毛からペットの毛、お菓子クズまで、たっぷり収納可能。- 235 ml の内蔵水タンクで、水拭きに必要な水量を十分確保。- スマートな Pathfinder(TM) 技術で周囲の環境を検知

■「スタイリングに全て対応」Dreame Pocket速乾ヘアドライヤーDreame Pocket速乾ヘアドライヤー楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/dreame-shop/pocket-hair/

■通常販売価格(税込):39,800円

■セール価格(税込):27,800 円

商品特徴:

- 11万回転*の高速モーターで、70m/s*の強力な風速で速乾実現。- コンパクトで軽量(300g*)かつ折りたたみ可能。- 多機能アタッチメントでスタイリングに全て対応。- スマート温度制御、3億個/㎤*のマイナスイオン、髪にうるおい。

300g:コードを除いた重量。40秒、2分:Dreame Labsのテストデータに基づきます。具体的なデータは、使用方法などの異なる個体によって異なる場合があります。*70m/s、11万回転、3億個/㎤、毎秒300回、60dB:Dreame Labsのテストデータに基づきます。

Dreame Technologyについて

2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界100以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM(リアルタイム位置検知及びマッピング)アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約7%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2024年5月時点で世界中で4,455件出願特許があり、2,500件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。

日本市場での展開について

Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、昨秋のドイツの「IFA展示会」で多くのメディアから「Best of IFA」、雑誌「家電批評」からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機DreameBot L20 Ultra Complete、2024年6月には雑誌「MONOQLO」から2024年上半期最上位モデルのロボット掃除機ベストバイDreame X30 Ultraを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。

