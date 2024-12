日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2024 第2期」受賞対象を発表！

ENGAWA株式会社OMOTENASHI Selection 2024 第2期

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)」の2024年度第2期受賞の153対象を2024年12月3日(火)に発表しました。

2024年第2期の選定では、中小企業のみならず大手企業の参加も増加傾向にあり、日本全国のご当地グルメを中心とした「食品・飲料」、近年注目を集める“ジャパニーズコスメ”などの「生活雑貨・日用品」をはじめ、外国人旅行客を意識した「体験プログラム」のカテゴリーにも多数のエントリーがありました。コロナ後の旅行需要と円安によるインバウンド再起の社会情勢を受け、“グローバル視点”を意識した商品も目立ち、おもてなしセレクションの選定基準のひとつである「海外の方に受け入れられるかどうか=国際通用性」の社会的ニーズが高まっていることが感じられます。それらの選定対象は、書類審査と選定員による現物審査を経て、計153対象(最高金賞:6、金賞:51、特別賞:3、受賞93)の受賞が決定しました。今回の受賞対象は、おもてなしセレクションのオフィシャルサイトにて情報を公開しておりますので、是非ご覧ください。

なお、おもてなしセレクションでは、今回の受賞対象の事業者へ向けて、成田国際空港の店舗「Little Japan by OMOTENASHI Selection」での販売機会や、海外越境ECプラットフォーム「Le Marche Paris」 への販促支援など、オンライン・オフライン両面で販路開拓・販売力強化を目指したサポートを推進していきます。

OMOTENASHI Selection 2024 第2期 概要

■募集期間: 2024年6月26日(水)~7月31日(水)

■選定プロセス:書類による審査と、選定員による現物審査の2段階での選定

■受賞対象: 全153対象が受賞

金賞57対象(内、最高金賞6対象/連続金賞8対象)、特別賞3部門3対象、

受賞93対象(内、連続受賞7対象)

■今期より、OMOTENASHI Selection TROPHYを新設!

今回2024年第2期から新たに、受賞対象の中でも3回、5回、10回と複数回にわたり受賞をしている対象には、時代のニーズに合わせた’’おもてなし’’商品を、高い品質を維持しながら生活者に届け続けていることを讃えてトロフィーを贈呈します。

▼10回受賞「OMOTENASHI Selection TROPHY X」

マシュマロガーゼ(R)

内野株式会社(東京都)

▼5回受賞「OMOTENASHI Selection TROPHY V」

ルレクチェと巨峰ジュースのセット

Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園(新潟県)

▼3回受賞「OMOTENASHI Selection TROPHY III」全5対象

- No. 53(愛知県)コツカンエアロダクトTHEロング|マービン貿易株式会社- No. 54(岐阜県)片口金巻き冷酒器白黒|有限会社やまい伊藤製陶所- No. 55(福岡県)金のおススメセット|ぷりんのススメ(イートウェル株式会社)- No. 56(神奈川県)濱文様 絵てぬぐい|株式会社ケイス- No. 147(大阪府)360度毛歯ブラシ 電動モデル|株式会社STI-IR

■「OMOTENASHI Selection 2024 第2期」受賞対象について

全受賞対象のうち特に評価の高かった対象に贈られる「最高金賞」には、計6対象を選出しました。

<最高金賞>kulukulu THE TSUGICIAN 簡易金継ぎキット ガラス金継ぎ対応

株式会社Kurumi(京都府)

NEKO true wireless earphones HP-C28BT

ラディウス株式会社(東京都)

デザイナーズだるま

株式会社今井だるま店NAYA(群馬県)

SOZO

株式会社新香(兵庫県)

dual-mode/ご祝儀袋collection

株式会社dual-mode(愛媛県)

七海シリーズ

株式会社ガラス工房長七屋(沖縄県)

※以下に記載する各対象のNoは順位をあらわすものではありません。

<金賞>- No. 7(東京都)HACOBO|株式会社KURUKURU- No. 8(佐賀県)有田焼ミニパフェ 器付き|アリタポーセリンラボ株式会社- No. 9(静岡県)春野オーガニック煎茶|合同会社 茶空民- No. 10(京都府)折鶴箸置|紀澤- No. 11(兵庫県)ARANAMI SAMURAI SALTシリーズ|赤穂あらなみ塩株式会社- No. 12(愛知県)CHAIR MONSTER|OLDOVER- No. 13(東京都)albos Light & Speaker|キヤノンマーケティングジャパン株式会社- No. 14(静岡県)煎國花紋|株式会社オリーブ- No. 15(大阪府)ココナッツアイス~PLANT BASEDE TOKYO~|株式会社ミースフリー- No. 16(神奈川県)saunality サウナ&バススキンケアシリーズ|株式会社ソルテラス- No. 17(東京都)おこめのたべりんぐうどん|株式会社ケイジェイシー- No. 18(静岡県)菊川茶餃子|うでまくりDINING 喜楽人- No. 19(静岡県)晴レノ日ノ醤油|株式会社ハチマル- No. 20(青森県)アップルミスト|日本ハルマ株式会社- No. 21(群馬県)ブルーベリーソース|株式会社たかやま振興公社- No. 22(高知県)うみのファーム(R)プレミアム 極上お刺身用黒まぐろ柵セット|サンライズファーム株式会社- No. 23(京都府)土佐黒打ち捌き包丁|由宗刃物(株式会社ASTREX)- No. 24(茨城県)チタン製酒器『hikiZAN』|株式会社今橋製作所- No. 25(静岡県)遠州織物コードレーンブラウス|株式会社HUIS- No. 26(静岡県)ジャムレーベルシャンプー|株式会社プライベートラボ- No. 27(東京都)JEMESON コーヒーインフュージョン キット|株式会社FUURO JAPAN- No. 28(愛知県)うつ和 豆|名古屋樹脂工業株式会社- No. 29(大阪府)NANOナットウキナーゼPREMIUM α|日英物産株式会社- No. 30(大阪府)あんちゅーぶ|1ANKO(PRISM DESIGN合同会社)- No. 31(大阪府)ニッポン シャワーヘッド|株式会社アラミック- No. 32(東京都)オテケアシャンプー|株式会社KURUKURU- No. 33(徳島県)wa sent bon(わさんぼん)|岡萬本舗- No. 34(東京都)紙カトラリー|ダイオーミウラ株式会社- No. 35(兵庫県)ほぼ玉ねぎなドレッシング|株式会社M&Iメンテサービス- No. 36(東京都)完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン Beethoven HP-B100BT|ラディウス株式会社- No. 37(東京都)Hinoki 八方だし|株式会社Hinoki- No. 38(東京都)エジソンのお箸(R)|株式会社ケイジェイシー- No. 39(奈良県)お手手ワッペン|株式会社グラン・ママ奈良- No. 40(兵庫県)SUaSHI(スウェイシー)ストレッチ・バレエシューズ|株式会社アットイマジン- No. 41(京都府)京味タブレット 詰め合わせ4種|COCO KYOTO- No. 42(東京都)まるごとちっちゃいピーチ|株式会社Lisse- No. 43(大阪府)オー ドキ/Eau de ki|株式会社三香堂- No. 44(静岡県)金目鯛ごはんの素|有限会社渡辺水産- No. 45(東京都)山椒アロマ空間フレグランス「ZANSHO AROMA SPICE」|ジャパンフレバリング株式会社 日本の旨み山椒専門店 ZANSHO-P運営- No. 46(高知県)うみのファーム(R)朝〆ぶりシリーズ|サンライズファーム株式会社- No. 47(東京都)わんこだし|株式会社サンムーン- No. 48(東京都)O.T.F. ナチュラルスキンケアオイル|株式会社KDC- No. 49(福岡県)お好み焼きレストラン どんどん亭|Miコーポレーション株式会社<連続金賞>- No. 50(東京都)マシュマロガーゼ(R)|内野株式会社- No. 51(岐阜県)下呂膏物語 なごみシリーズ|株式会社奥田又右衛門膏本舗- No. 52(岡山県)鏡野ほろり|わかな合資会社- No. 53(愛知県)コツカンエアロダクトTHEロング|マービン貿易株式会社- No. 54(岐阜県)片口金巻き冷酒器白黒|有限会社やまい伊藤製陶所- No. 55(福岡県)金のおススメセット|ぷりんのススメ(イートウェル株式会社)- No. 56(神奈川県)濱文様 絵てぬぐい|株式会社ケイス- No. 57(大阪府)しあわせどらやき|くろーばー結び(株式会社クローバー365)<特別賞>オリジナリティ賞

MAF ウールデニム

株式会社ニッケテキスタイル

(大阪府)

ANA賞

TOURER ツアラー

NEGRONI ネグローニ

(東京都)

郵便局のネットショップ賞

ミックスナッツ燻製 プレミアムディープスモークド

株式会社ヘンリム・バーミールズ

(千葉県)

<受賞>- No. 61(京都府)にっとたび|川徳商事株式会社- No. 62(兵庫県)芦屋含浸果実 寿苺|株式会社H2R Japan- No. 63(福岡県)うまだし|株式会社やまやコミュニケーションズ- No. 64(鹿児島県)「ぶり職人」シリーズ「生」漬け焼き魚|アクアブルー株式会社- No. 65(大阪府)鼻呼吸を促す睡眠サポーター「Good Sleeper」|トップマン工業株式会社- No. 66(神奈川県)三崎港まぐろトロちまき|株式会社セブンシーズ- No. 67(東京都)謹製 日乃屋カレー粉缶|有限会社ノアランド- No. 68(和歌山県)NAKAYA KINKAZAN TEXTILE / FABRIC PANEL|株式会社中矢パイル- No. 69(東京都)呼吸するわたしのまくら|有限会社アリス・インターナショナル- No. 70(長崎県)フードボウル/ウォーターボウル|合同会社303CATLAB- No. 71(東京都)ロイヤルハーブ EXシリーズ|ロイヤル化粧品株式会社- No. 72(東京都)TEA BOX|株式会社nana89- No. 73(東京都)SAWARIGAMI|株式会社新晃社- No. 74(徳島県)CITRUS illusion|株式会社JouZo- No. 75(兵庫県)百年寿 衣焼カシューナッツ|株式会社H2R Japan- No. 76(埼玉県)Domaine YUZO|武蔵ワイナリー株式会社- No. 77(東京都)つまみアートフレーム|株式会社トーカ- No. 78(東京都)羽織袴|株式会社オッズオンジャパン- No. 79(広島県)ジャージ着物|キモノグラース- No. 80(福岡県)ザ・ケール|キューサイ株式会社- No. 81(埼玉県)高級紙折箱|ペーパークラフト株式会社- No. 82(滋賀県)近江ちゃんぽん亭の肉汁餃子|近江ちゃんぽん亭(ドリームフーズ株式会社)- No. 83(三重県)酒まんじゅう|有限会社シンセイフーズ- No. 84(東京都)ソイプロビューティ SAKE|ハリウッド株式会社- No. 85(千葉県)マナビス フローラ|株式会社マナビス化粧品- No. 86(三重県)玄米クリアリングパウダー ZEN|有限会社LIFELO- No. 87(兵庫県)Art of pearl|有限会社ラヴェリテ- No. 88(新潟県)純チタン製酒器「裕-Yuu-」5個セット|株式会社有本製作所- No. 89(岐阜県)五平餅|株式会社馬籠館- No. 90(岐阜県)真鍮製武将家紋和かざり|関プレス工業株式会社- No. 91(静岡県)HARI|チーム木工- No. 92(神奈川県)菓匠六雁和菓子製作所 和三盆生わらび餅|ストラク株式会社(菓匠六雁和菓子製作所)- No. 93(岐阜県)ルミナスシリーズ|株式会社丸モ高木陶器- No. 94(茨城県)笠間 モンブラン|株式会社栗物語- No. 95(高知県)山長味噌・じゃこしそ|株式会社 山長- No. 96(静岡県)月の音。穴子のミルフィーユ(R)|有限会社月の音- No. 97(神奈川県)テーブル美術館シリーズ|株式会社FREEing- No. 98(東京都)ハイドラUVサンスクリーンプロテクター|株式会社ENC JAPAN- No. 99(東京都)opus 22|Tachi Miyabi合同会社- No. 100(千葉県)URUOI PRO本体+トリートメント+シャンプーセット|MSPジャパン有限会社- No. 101(福岡県)木製兜|株式会社ALTインフォメーション- No. 102(東京都)スキャルプケアシリーズ|株式会社オブ・コスメティックス- No. 103(東京都)MNホームトリートメント|株式会社ENC JAPAN- No. 104(新潟県)ルレクチェと巨峰ジュースのセット|Le Verger Yamayo ヤマヨ果樹園- No. 105(静岡県)POWER GYOZA|株式会社カクメイJAPAN- No. 106(富山県)富山湾海鮮箸置き|株式会社竹中銅器- No. 107(埼玉県)すぐき乳酸菌powder|株式会社ココリ- No. 108(東京都)SIO NOZZLE|株式会社塩- No. 109(千葉県)落花最中|有限会社上野屋本店- No. 110(北海道)オホーツク ホタテ貝柱|株式会社ふるさと物語- No. 111(大阪府)麻布コラーゲンブレッド|有限会社麻布珈琲店- No. 112(宮城県)とろけるクッキー6袋入|有限会社益野製菓 ムッシュ・マスノ アルパジョン- No. 113(京都府)抹茶ガレット|有限会社烹菓- No. 114(大阪府)輪切奉天|丸英製菓株式会社- No. 115(鹿児島県)休左衛門亭 だし醤油|藤安醸造株式会社- No. 116(東京都)ピッグスキン・ハリー バッグシリーズ|REN(株式会社バスデムシャット)- No. 117(東京都)ANAオリジナルビーフコンソメスープを使ったとびっきりミックスナッツ|ANAフーズ株式会社- No. 118(岡山県)IZM 酵素ドリンク|株式会社T-CONCEPTION- No. 119(東京都)山爽恋 山椒生チョコレート|トップサート株式会社- No. 120(兵庫県)本革脚長モカシンシューズ|株式会社成和- No. 121(埼玉県)月刻/TSUKIDOKI|Crystal Rabbit- No. 122(北海道)オホーツク タラバ蟹|株式会社ふるさと物語- No. 123(東京都)赤坂ふきぬき うなぎ蒲焼|コーワフード株式会社- No. 124(東京都)INOSLEEP 三つ折りマットレス タイプB 高通気×体圧分散3層|株式会社KURUKURU- No. 125(北海道)オホーツク いくら|株式会社ふるさと物語- No. 126(東京都)健康ニンジンジュース 1本でもいいじゃない ニンジンだもの|合同会社サイプレス- No. 127(大阪府)梅水晶|サブ水産株式会社- No. 128(埼玉県)グルテンフリー国産発酵バタークッキー缶|トトノエ菓子- No. 129(東京都)SUNABIOSHOT|株式会社NIL- No. 130(北海道)Shining Sky Japan|株式会社晴科- No. 131(山形県)クラフテムメディカルグリップ|ジャスト株式会社- No. 132(千葉県)SassyRow Colorful Shoelace|株式会社ザグローバルゲームズ- No. 133(兵庫県)香住蟹 旬吟冠|釜屋(株式会社カネリョウ商店)- No. 134(東京都)着るだけ!無重力サポーター|合同会社身体研究所- No. 135(奈良県)Suprevori haircare Collection|株式会社evis- No. 136(北海道)くるみとレーズン|株式会社 シャルロット- No. 137(富山県)リアル富山県箸置き|株式会社竹中銅器- No. 138(東京都)クリームクリーム<12種×1個アソート>(12個セット)|株式会社GREEN RUSH BY WEED- No. 139(富山県)富山県プレート|株式会社竹中銅器- No. 140(東京都)すっぽんコンソメスープ|株式会社宝仙堂- No. 141(神奈川県)PIPOCCHI キルティングマグリア|エンジェル工房SHIHO- No. 142(神奈川県)超新星☆ウメゲリータ|日本ピザハット株式会社- No. 143(岐阜県)五平餅作り体験|株式会社馬籠館- No. 144(大阪府)田代珈琲の「コーヒースクール」|田代珈琲株式会社- No. 145(東京都)Hello Japan Connect Wi-Fiレンタルサービス|株式会社モバイル・プランニング- No. 146(神奈川県)万博BEAST|株式会社SEアミューズメント<連続受賞>- No. 147(大阪府)360度毛歯ブラシ 電動モデル|株式会社STI-IR- No. 148(東京都)OXO KAZEソープ|MQスキンラボラトリーズ(株式会社GQ-inc)- No. 149(愛知県)セルプール|株式会社篠原化学- No. 150(東京都)KRAACH クリスタルバスソルト|KRAACH(合同会社クオーターソサエティ)- No. 151(山形県)漆3WAYショルダーバッグ|日乃本帆布(株式会社三香堂)- No. 152(兵庫県)ソマチッド米「氣舞」|MUSUBIプロモーション合同会社- No. 153(東京都)SUMIKA キミの木シリーズ 突っ張り型木製キャットタワー 【ハイエンドモデル】|キミとワタシのSUMIKA(株式会社TIRAMISU)

■OMOTENASHI NIPPON(おもてなしニッポン)とは

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に日本の優れた商品・サービスを発掘し国内外に発信するプロジェクトです。実行委員会の各メンバーや参加企業・団体が持つノウハウや技術、ネットワークを最大限に生かし、日本国内外の方に日本の商品、サービスの素晴らしさを広く知ってもらうことを目的としています。既に世界から注目を集めている、優れた対象はもちろん、必要な経営資源を確保することが難しい中小企業や小規模事業者にとっての販売力強化の一助となることを目的としています。

実行委員会メンバー: 青山社中株式会社、AnyMind Japan株式会社、ENGAWA株式会社、株式会社サニーサイドアップグループ(50音順)

■OMOTENASHI Selectionについて

OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)は、日本の優れた商品・サービスを世界に広めることを目的とした民間企業20社以上で構成されるプロジェクトです。半期に1度、日本の優れた商品・サービスを世界へと広めるべくアワードを開催しております。

<OMOTENASHI Selection 2024 オフィシャルパートナー>

- ゴールドパートナー:全日本空輸株式会社、日本郵便株式会社- パートナー:全29社 ※2024年12月現在詳細はオフィシャルサイト(https://omotenashinippon.jp/)よりご覧ください。