モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」「iFace Look in Clear」シリーズからGalaxy Z Flip 6専用のオールクリアスマホケースが登場！

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1358/resize/d9971-1358-f0e5da7f627d436359af-0.jpg ]■「iFace Look in Clear」シリーズからGalaxy Z Flip 6専用のスマホケースが登場！人気の「iFace Look in Clear」シリーズから、Galaxy Z Flip 6専用のオールクリアケースが登場しました。折りたたみスマートフォンのGalaxy Z Flip 6に対応し、上下にパーツが分かれたケースでも、iFaceの特徴である「くびれ」のあるデザインと「適度な厚み」による持ちやすさを実現しました。ひっかきによる傷などから折りたたみスマホを守ります。また、別売の落下防止に役立つiFaceスマホリングやストラップとの合わせ使いで、より便利に統一感あるコーデを楽しめます。さらに、背面だけでなく縁部分も透明なので、ご自身のお好みのステッカーやカードなどを挟んでアレンジしていただくのもおススメです。■製品情報・製品名 ：iFace Look in Clear Hybridケース・価格 ：3,000円（税込3,300円）・対応機種 ：Galaxy Z Flip 6・色展開 ：クリア・予約開始日 ：2024年12月4日（水）AM8時～・発売日 ：2024年12月上旬 ※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。・販売場所 ：公式オンラインストア https://jp.iface.com/products/case_lookinclear_standard?id=41-986073 他Hamee公式オンラインストア及びiFace取扱店〇使いやすいオールクリアスマホケース「iFace Look in Clear Hybridケース」は、指紋のつきにくいオールクリアスマホケースです。TPUのグリップが持ちやすく、背面はサラッとして指紋も目立ちにくくなっています。[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1358/resize/d9971-1358-0dc6a0a6710370bc5157-0.jpg ]■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1358/resize/d9971-1358-71298cebbf2b28d35df9-2.jpg ]「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。世界累計販売個数は2,900万個。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。■iFace 日本公式SNSアカウントX(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jpInstagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jpYouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp■オンライン販売店舗iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com/Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051他 Hamee運営ECストアにて販売■関連メディアHameefun：https://hameefun.jp/■会社概要会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）設立 ：1998年5月代表者 ：代表取締役社長 水島 育大所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL ：https://hamee.co.jp