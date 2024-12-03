TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』オンラインくじが販売開始！

株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月28日（木）よりTVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-ac666ce7a237e257f11c-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月28日(木)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2025年4月上旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/135?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 BIGシルエットTシャツ（全1種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-baf84b3af39bb00672f0-0.jpg ]▼B賞 パーツ付きBIGアクリルスタンド（全5種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-1f631bef9f6f3727f18a-0.jpg ]▼C賞 A3マット加工ポスター（全8種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-0424a0a27683fb521b31-0.jpg ]▼D賞 ミニアクリルスタンド（全7種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-328d8cd1c4bbc8f3a154-0.jpg ]▼E賞 ホログラム缶バッジ（全10種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-8efb53a1c7e45de5da5b-0.jpg ]▼購入特典 特典イラストカード(全10種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典イラストカード(全10種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとに全種セットをプレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-877a617b89ddbabc6595-0.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6910/resize/d16064-6910-082a29641150f4740445-0.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)未来人 A・講談社／鑑定スキルで成り上がる製作委員会