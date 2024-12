ハワイ発！日本初上陸のサステナブルアイランドフレンチ「natuRe tokyo」で二日間（12/24,25）限定のクリスマスディナーを

株式会社アダストリア

アダストリアグループで飲食事業、公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社⾧:鈴木伸典)が運営する「natuRe Tokyo(ナチュール トウキョウ)」では、クリスマスディナーコースのご予約、ホットワインの販売を開始いたしました。

都立明治公園に位置する一軒家レストラン「natuRe tokyo」では12/24、25の二日間限定でクリスマスディナーコース~natuRe tokyo Noel course~をご用意いたします。薪焼きで仕上げるハワイアンフレンチのコースに5杯のドリンクをペアリング。キャンドルでライトアップされたムーディーな店内で大切な方と特別なひとときをお過ごしください。

■クリスマスを彩る2日間限定の特別ディナーコース

魚介のマリネ 十勝玉ねぎのエスプーマ

コースのスタートには鮮やかな魚介のマリネをあしらった十勝玉ねぎのエスプーマと経産牛のタルタルと漬け卵黄を合わせたそば粉のチュイルが登場。シャンパーニュを合わせて贅沢気分を満喫できます。

薪焼き 中トロ 瞬間スモーク

スモークを纏った中トロに金柑、カブ、ゆずをあわせた調味料、とびっこわさび、リコッタチーズを和えて和洋折衷の味わいに仕上げました。蓋を開ける瞬間にスモークが広がるサプライズな演出にも注目です。

白子のサルティンボッカ スモークマッシュルームのソース

炭でフリットした大ぶりの白子に生ハムを包み、スモーキーで濃厚なマッシュルームソースを合わせた一皿。

仕上げに洋梨とハーブのサラダを添えて爽やかさをプラスしました。

甘鯛 松笠焼 大麦と冬野菜のタブレ 経産鶏のスープ

薪火で炙って仕上げた香ばしい松笠焼と慈悲深い味わいのスープがベストマッチ。卵を産まなくなりそのまま廃棄されてしまうことが多い経産鶏を活用しています。

薪焼き 経産牛 フィレ ソースペリグー フォアグラのラペ

薪火でじっくりと火入れした経産牛のフィレ肉に黒トリュフをたっぷり使用したコクのあるソースペリグーを合わせてリッチな味わいに。

▶natuRe Tokyo Noel Course

【提供期間】2024年12月24、25日限定

【価 格】15,000円(税込)

20,000円(税込)※ペアリング5杯付き

お電話、またはHPよりご予約を承ります。

TEL:03-5860-5288

■natuRe Hot wineの販売をスタート

果物のピール やオーガニックスパイス、ハーブを使用した自然派のホットワイン。端材となったフルーツのピールを再活用しています。テイクアウトしてホットワイン 片手に公園内をお散歩、なんて楽しみ方も。

▶natuRe hot wine

【提供期間】12月1日~2025年1月末予定

【価 格】900円(店内・テイクアウト)

■natuRe tokyoとは

レストランの繊細さと、ビストロの気軽さを併せ持つユーズフルダイニング「natuRe tokyo」。クリエティブディレクターを務めるのは国内外の星付き店で腕を磨き、RED U-35 2019でGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞したnatuRe waikikiのエグゼクティブシェフ、小川 苗。生産者と消費者の距離を縮め、安心安全な地元の食材を使う地産地消=“Farm to Table”の思想を深め、Beyond the “Farm to Table”をテーマに環境に寄り添った国産食材をフレンチの技法で調理し、サステナブルな未来を紡ぐ新たなアイランド(日本)フレンチを提案します。

natuRe tokyo Creative Director 小川 苗(Nae Ogawa)プロフィール

1992年、東京都生まれ。服部栄養専門学校を卒業後、南青山のレストラン「NARISAWA」に就職。21歳で渡米し、ニューヨーク、パリの星付きレストランでの経験を経て、2017年より「PARIS.HAWAII」にてスーシェフに就任。RED U-35 2019ではGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞。

natuRe waikiki(ナチュール ワイキキ)

natuRe waikikiは、歴史指定建造物を改装したヒストリックな空間でハワイならではのアイランドフレンチをお楽しみいただけるファインダイニングです。臨場感たっぷりに調理風景を眺められるシェフズカウンターとより気軽にお楽しみいただけるバーエリアを併設。ハワイの豊かな“AINA”(=大地)に育まれた良質かつ環境に配慮された食材を、フレンチの伝統技法で調理し、驚きと喜びに満ちた料理でゲストをお迎えします。

<店舗情報>

店舗名 :natuRe tokyo (ナチュール トウキョウ)

住所:東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟

電話番号 :050-5593-0340

営業時間 :11:00~23:00 (LO 22:30)

ランチ:11:00~15:00 (LO 14:30)

カフェ:15:00~17:00 (LO 16:30)

ディナー:17:00~23:00 (LO 22:30)

定休日 :不定休

HP: https://nature-tokyo.zetton.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/nature.tokyo

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長:鈴木伸典)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ&ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

<本部所在地>〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

<URL>https://www.zetton.co.jp/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/