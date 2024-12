PlayStation(TM) × EDWIN 30周年記念コレクションを販売

株式会社エドウイン

株式会社エドウイン(本社︓東京都品川区)は、本日2024年12月3日にて30周年を迎えたソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)のPlayStationとのコラボアイテムをEDWIN公式ECサイトにて予約販売します。

また今回のコラボレーションでは、「PlayStation」を中心に「アストロボット」、「グランツーリスモ」、「Ghost of Tsushima」とのコラボアイテムも同時展開します。

商品一覧PlayStation × EDWIN 30th ANNIVERSARY JACKET \123,000 ( 税込) ※初回生産数︓限定123 着PlayStation × EDWIN STRAIGHT JEANS \16,500 ( 税込)PlayStation × EDWIN OVER DYE T SHIRTS \5,940(税込)アストロボット × EDWIN DENIM PACHT T SHIRTS \5,940(税込)グランツーリスモ × EDWIN DENIM JACKET \19,800 ( 税込)グランツーリスモ × EDWIN Jerseys \16,500 ( 税込)グランツーリスモ × EDWIN PRINT T SHIRTS \5,940(税込)Ghost of Tsushima × EDWIN HAKAMA JEANS \27,500 ( 税込)Ghost of Tsushima × EDWIN Samue Jacket \9,790 ( 税込) / Ghost of Tsushima × EDWIN Samue Pants \9,790 ( 税込)Ghost of Tsushima × EDWIN PRINT T SHIRTS \5,940(税込)販売情報

【販売開始日時】 2024年12月3日(火)12:00~2025年2月3日(月)8︓59まで

【取り扱い店舗】 PlayStation × E DWIN 特設サイト

https://edwin-mall.jp/special_cdn/playstation_30th.html

備考・注意表記

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation Family Mark” and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot and Ghost of Tsushima are trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.

Gran Turismo and GT are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5 ロゴ”、“PS5”、 “ プレイステーション シェイプスロゴ” は、 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。