「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」BSJapanext（263ch）にて2024年12月7日（土）ひる12時より＜無料＞独占生放送＆同時配信！

女性が輝く社会の構築を応援することをコンセプトに、30歳以上の女子プロゴルファー達がしのぎを削る女子プロゴルフミドルトーナメント「LADY GO CUP」。本年度の最終戦となる第4戦「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」を無料放送のBS放送局『BSJapanext』(読み:ビーエスジャパネクスト)にて2024年12月7日(土)ひる12時より、<無料>独占生放送、さらに公式アプリ「つながるジャパネット」(無料)・コネクテッドTVサービス(無料)にて同時配信することが決定いたしました。

新しいゴルフの魅力を創造しながら進化を続ける、楽しくて熱い、ハイレベルかつ見ごたえ抜群の豪華プレーヤーたちの今年最後の真剣勝負をお見逃しなく!

■「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」 大会概要

2024年12月7日(土)にスターツ笠間ゴルフ倶楽部(茨城県笠間市)にて、昨年度に続く2回目の開催となります。本大会は「女性が輝く社会の構築を応援していくための、女子プロゴルフミドルトーナメント」がコンセプト。ここまでの女子プロゴルファー人気を形成し、牽引して来たプレーヤー達は、年齢を重ねる上で、女性としての新しい生き方や、プロフェッショナルとしての新たなる選択肢を追い求める事が課題の一つとなりました。人生の分岐点に差し掛かろうとするこのタイミングで彼女達が新たな挑戦を試みる事で、セカンドキャリアへの気付きや発見があると確信し、経験豊富なプレーヤー自らが企画し、30代以上の選手たちに呼び掛けて、若手プロへの道標とも成り得る大会を目指したいと考えています。

■大会名称:KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部

■開催日:2024 年12月7 日(土)

■会場:スターツ笠間ゴルフ倶楽部(茨城県笠間市池野辺2340-1)

※本大会は無観客での開催となります。

当日の一般のお客さまのご入場はお断りさせていただいております。

■主催:LADY GO

■特別協賛:KDDI株式会社

■試合方式:ペアマッチ (2名1組) による18ホール変則ストロークプレー

(前半9ホール : スクランブル方式 後半9ホール : オルタネート方式)

■「KDDI LADY GO CUP」 みどころ

解説を本大会の発起人のひとりである有村智恵がつとめ、青山加織、成田美寿々、西山ゆかり、服部真夕、原江里菜、吉田弓美子などの日本女子ゴルフのトッププロが参戦予定!昨年の2023年大会では、成田美寿々・福田真未ペアが優勝を飾ったが、果たして今年は誰が栄冠に輝くのか!30代以上の女子プロゴルファーたちがダブルス戦でしのぎを削る熱き戦いをお見逃しなく。

<出場選手>

青山加織/綾田紘子/石川陽子/イチヒ/イナリ/大城さつき/小貫衣織/金井智子/鎌田ハニー/

鎌田ヒロミ/亀田愛里/菊地明砂美/久保啓子/久保宣子/甲田良美/下川めぐみ/武尾咲希/

豊永志帆/仲宗根澄香/成田美寿々/西山ゆかり/服部真夕/原江里菜/前田陽子/大和笑莉奈/

山本景子/吉田弓美子/吉野茜/葭葉ルミ/和田委世子(以上50音順)

<女子プロゴルファー30名(15ペア)による、ペアマッチを無料放送&同時配信>

本大会は4試合を予定している2024年シーズンの最終戦。30名の15ペアが18ホールの変則ストロークのダブルス戦をおこなう。今年の第1戦では藤田さいきプロ&青木瀬令奈プロのペア、第2戦では川満陽香理プロ&山本景子プロのペア、そして第3戦では藤本麻子&森田理香子プロのペアがそれぞれ優勝し話題となったが、果たしてこの最終戦ではどのペアが栄冠に輝くのか!?さまざまな思いを抱えた30代以上の女子プロゴルファーが参加できる真剣勝負の場を提供し、ファンにゴルフの面白さを伝えるのが本大会の魅力。女子プロゴルファーたちのアスリート魂が炸裂する様子は必見!

■本年度(2024年)「LADY GO CUP」優勝ペア

第1戦「KURE LADY GO CUP」 藤田さいき&青木瀬令奈

第2戦「エイジェックLADY GO カップinとちぎ」 川満陽香理&山本景子

第3戦「センコーグループLADY GO CUP」 藤本麻子&森田理香子

■放送日時/解説・実況

<放送日時>

2024年12月7日(土)ひる12時~夕方4時

BSジャパネクスト(263ch)にて<無料>独占生放送(同時配信)

※放送時間は変更となる場合がございます

※「つながるジャパネット」(無料)アプリでも視聴可能

※コネクテッドTVサービス(無料)にて同時配信

<解説>

有村 智恵プロ、佐々木 慶子プロ

<実況>

和田 奈美佳

■2025年1月にBSJapanextは『BS10(ビーエステン)』へ!

2025年1月10日(金)にBSJapanextはBS10chにチャンネルポジションを変更し、「BS10〈ビーエステン〉」に生まれ変わります!全国無料でアプリ視聴も魅力の「BSJapanext」と、日本初の映画専門チャンネル「スターチャンネル」。この2チャンネルハイブリッド運営を通じて、これまで以上に視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

BS10ホームページ:https://www.bs10.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/BSJapanext_263(@BSJapanext_263)