クラスメソッド、教育機関向けAWS技術支援のグローバル最優秀パートナーとして「Education Consulting Partner of the Year - Global」を受賞

クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横田 聡、以下「クラスメソッド」)は、米国アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)より、教育機関向け技術支援にグローバルで最も貢献したパートナーとして「Education Consulting Partner of the Year - Global」を受賞しました。あわせて公共・NPOへの貢献を表彰する「Non-Profit Organization (NPO) Consulting Partner of the Year - Global」のファイナリストへも選出されています。

【受賞の背景と「Education Consulting Partner of the Year」について】

[Education Consulting Partner of the Year - Global 受賞][Non-Profit Organization (NPO) Consulting Partner of the Year - Global ファイナリスト]

AWS Partner Awardsは、過去1年間に専門化、革新、コラボレーションを取り入れたビジネスモデルを持つ、幅広いAWSパートナーを表彰するものです。

「Education Consulting Partner of the Year」は、特に教育機関向けに革新的かつ意義のある成果をあげたパートナーを対象としています。

クラスメソッドは、大学向けAWSバウチャーチケットなど、AWSを予算に合わせて使用しやすくなるプランを提供するほか、HPC基盤など研究環境の構築支援や、DX関連分野のリカレント教育支援などを行ってきました。

このたびの受賞は、これらの活動が評価されたものです。

[参考]

クラスメソッドの教育・研究機関向けクラウド活用支援: https://classmethod.jp/segment/education/

大学・研究機関への支援事例: https://classmethod.jp/cases/industry/education/(https://classmethod.jp/cases/industry/education/)

公共サービスへの支援事例: https://classmethod.jp/cases/industry/publicservice/

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社はアマゾン ウェブ サービスをはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野で企業向け技術支援を行っています。AWS支援では2015年から継続して最上位パートナーに認定され、国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSサービスパートナー オブ ザ イヤー」を3度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。現在までの技術支援実績は約4,000社、AWS環境については25,000アカウント以上となりました。社員による技術情報発信にも注力し、オウンドメディア「DevelopersIO」では4万本以上の記事を公開中です。「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という企業理念のもと、最適な技術を提案してまいります。

本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 : 代表取締役社長 横田 聡

オフィシャルサイト: https://classmethod.jp/(https://classmethod.jp/)

技術ブログ「DevelopersIO」: https://dev.classmethod.jp/(https://dev.classmethod.jp/)

技術情報コミュニティ「Zenn」:https://zenn.dev/

Facebookページ :https://www.facebook.com/classmethod/(https://www.facebook.com/classmethod/)

公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。