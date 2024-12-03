12月1日発行！介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』NO.132「特集 認知症の方は何を思うのか？ ― 心理と対話」のご案内！
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NO.132 特集「認知症の方は何を思うのか？ ― 心理と対話」(https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html#to-current)（2024年12月1日発行）
No.132 詳細はこちら :
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他にも「一から理解する認知症」「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「やっぱり現場はおもしろい」「地域で生きる ともに生きる」「幸せの国フィンランド便り」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」などの連載記事があります。
■ 年3回（4月・8月・12月）※ 各月1日発行
■ 年間購読料2,970円（3号分／税込・送料含む）
※ 1冊1,100円（税込・送料含む）からでもお申込みいただけます。
※ 電子版（Amazon Kindle）1,000円（税込）も販売しております。
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本誌とあわせてご視聴いただくと、より理解を深めることができます。
※ 配信動画は無料で視聴できます。
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