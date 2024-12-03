12月1日発行！介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』NO.132「特集　認知症の方は何を思うのか？ ― 心理と対話」のご案内！

写真拡大 (全5枚)

公益財団法人　社会福祉振興・試験センター

No.132表紙

NO.132　特集「認知症の方は何を思うのか？ ― 心理と対話」(https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html#to-current)（2024年12月1日発行）


No.132　詳細はこちら :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html#to-current
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/26_1_8101ead04c95c1c761b3fb8cc440c313.jpg ]

他にも「一から理解する認知症」「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「やっぱり現場はおもしろい」「地域で生きる ともに生きる」「幸せの国フィンランド便り」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」などの連載記事があります。


■　年3回（4月・8月・12月）※　各月1日発行


■　年間購読料2,970円（3号分／税込・送料含む）


　※　1冊1,100円（税込・送料含む）からでもお申込みいただけます。


　※　電子版（Amazon Kindle）1,000円（税込）も販売しております。



YouTube(https://www.youtube.com/@sssc-ch)で記事を深掘りした動画も配信中（公開しております）！


本誌とあわせてご視聴いただくと、より理解を深めることができます。


※　配信動画は無料で視聴できます。


購読のお申込み方法


入力フォーム(https://www.sssc.or.jp/ssl/zip/294form.html)より「払込取扱票」（購読料払込用紙）をご請求ください。


購読お申込み「払込取扱票」請求フォーム :
https://www.sssc.or.jp/shuppan/annai.html

冊子の発送は入金確認後となり、冊子がお手元に届くまで、払い込み後1～2週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。


★公式アカウントをフォローしよう★


当センターの社会福祉事業の振興・発展に関する情報を発信しております！



公式アカウントご案内

YouTube @sssc-ch(https://www.youtube.com/@sssc-ch)と


X（旧Twitter）@sssc_pr(https://x.com/sssc_pr)にて、


国内、海外、オンデマンド研修等の情報も発信中！






YouTube　社会福祉振興・試験センター公式チャンネル　QRコード

X（旧Twitter）社会福祉振興・試験センター　福祉振興部（公式）QRコード

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

「カイゴのチカラ」担当
TEL 03-3486-7511
電話受付時間 9:00から17:00（土・日・祝日を除く）