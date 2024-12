JSIP、日本法人を沖縄に設立

DRES PTE LTD

東南アジアでの新規事業を加速させる会員制コミュニティであるJapan Southeast Asia Innovation Platform(JSIP)は、2024年11月15日付で、日本法人「JSIP Co., Ltd.」を沖縄に設立しました(代表取締役:井上慎介)。これにより、JSIPはシンガポール法人に加え、日本国内でも法人を構え、さらなる活動の強化とサービスの拡充を図ります。

■ 日本法人設立の背景と意義

2021年にシンガポールで設立されたJSIPは、設立から3年間で30名を超えるエバンジェリスト、約30社のコンソーシアム企業メンバー、30社以上のローカルエコシステムパートナー(VC、政府機関、大学インキュベーター等)を擁する、東南アジア最大級の日系オープンイノベーションコミュニティに成長しました。

これまでにジャカルタ、バンコク、東京へと活動拠点を広げ、「JSIP Lounge」を中心に年間30回以上のネットワーキングイベントを開催。東南アジア進出支援プロジェクト(Acceleration Program)やReverse Pitchなど、多岐にわたるプログラムを通じて、日本と東南アジアを繋ぐイノベーションの社会インフラとしての役割を果たしてきました。

こうした活動を通じ、日本と東南アジア双方からの相談やリクエストは年々高まっており、参加者も加速度的に増加しています。このたびの日本法人設立は、より広範囲かつ質の高い支援を提供するための、重要なマイルストーンとなります。

■ 沖縄を選んだ理由 -「万国津梁」の精神とJSIPのビジョン

「万国津梁(ばんこくしんりょう)」は、沖縄における歴史的な言葉で、「万国(すべての国々)を繋ぐ架け橋」や「世界の国々を結ぶ通商の架け橋」という意味を持ち、琉球王国時代の沖縄が、中国、日本、東南アジアをはじめとする多くの国々と交易を行い、文化や物資の交流を活発にしていたことに由来します。このように、沖縄は古来よりアジアと日本を繋ぐハブとして機能しており、この役割や歴史と、JSIPが目指す「日本と東南アジアを繋ぐ架け橋」としてのビジョンが一致すると考え、沖縄に登記することを決定しました。

■ 今後のビジョン - 東南アジアでの新規事業を加速させるプラットフォームへ

JSIPは以下を柱として、今後さらなる進化を遂げていきます:

■ メッセージ - 共創を志向する企業・自治体・スタートアップへ

- 東南アジアローカルネットワークの更なる拡大- 日本におけるネットワーキングイベントの定期開催- 地方発スタートアップの東南アジア進出支援の強化- 双方向のエコシステム活性化の促進

東南アジアスタートアップとの共創を加速させたい事業会社や、当地域への進出支援を強化したい自治体・支援者、スタートアップの皆様、ぜひJSIPにご参画ください。また、日本市場への進出を検討するローカルVCやスタートアップの皆様の参画も引続き歓迎致します。JSIPを通じて、日本-東南アジアのイノベーターの交流が一層活性化していくことを、運営チーム一同願っております。

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

JSIP Pte. Ltd. / JSIP Co., Ltd.

日本法人住所: 沖縄県沖縄市中央1丁目7-8(コザスタートアップ商店街)

担当者: 井上 慎介

E-mail: inquiry@jsip.asia

Web: https://jsip.asia/ (https://jsip.asia/)