GMOインターネットグループ、デザインカンファレンス「Spectrum Tokyo Festival 2024」にトップスポンサーとして参加

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年12月7日(土)・8日(日)の2日間にわたって開催されるデザインカンファレンス「Spectrum Tokyo Festival 2024」に、トップスポンサーとして参加します。

また2024年12月12日(木)には、本イベントのアフターパーティー「Spectrum Tokyo Meetup」を、GMOインターネットグループのグループ第2本社「GMO Yours・フクラス」で開催します。

■「Spectrum Tokyo Festival」への参加目的

GMOインターネットグループは、お客様に共感されるNo.1サービスを実現し、顧客基盤の拡大と長期的な事業成長を図るには、UI・UXを含むクリエイティブの強化とデザインの質の向上が不可欠だと考えています。そのため、2023年からグループ間のシナジー強化とデザイン領域におけるプレゼンス向上を目的として、グループ横断のデザイン戦略組織を立ち上げ、さまざまな活動に取り組んでいます。

このたびの「Spectrum Tokyo Festival」への参加もその取り組みの一つで、GMOインターネットグループが持つクリエイティブの可能性を広く発信するとともに、デザイン分野におけるリーダーシップの確立を目指しています。

【「Spectrum Tokyo Festival」について】(URL:https://fest.spctrm.design/(https://fest.spctrm.design/))

「Spectrum Tokyo Festival」とは、デザインの多様性を追求するデザインコミュニティ「Spectrum Tokyo」が開催するデザインカンファレンスです。デジタルデザインにまつわるトークセッションやワークショップ、会場には交流スペースやブーススペースなども設けられ、参加者同士が交流し学びや気づきを得られるイベントとなっています。

■「Spectrum Tokyo Festival」開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4662_1_4d7bb5352b70a0ec26dc138ea96c37a0.jpg ]

■GMOインターネットグループ 登壇内容

日時 :2024年12月7日(土) 14:00-15:00

場所 :Global Stage

テーマ:デザイナーの広範なスキルが新規事業に与える影響

登壇者:今村 正太郎(GMOペパボ株式会社・デザインリード)

内容 :自身がこれまで培ってきたエンジニアとしてのキャリアスタートやスタートアップでの幅広い経験を軸に、新規事業に関わるデザイナーに求められるスキルとその必要性についてお話しします。特にGMOペパボで経験してきたサービスの立ち上げを例に、リリース戦略と、その背後にある意思決定について詳しくお話しします。

■GMOインターネットグループ ブース概要

GMOインターネットグループが提供する多彩なサービスの広がりと、それらを作るクリエイターの多様性を象徴するキービジュアルとして、208色のドットで作られた「シナジーボックス」を採用しました。

また、「Let’s create a Synergy Box! ―みんなで作ろうシナジーボックス―」をテーマに、来場者がデザインやアイデアを共有できる体験型イベントを開催します。参加者がシナジーボックス型のカードに「今年頑張ったデザイン」を自由に記入し、このカードを貼り付けることで“参加者全員で完成させる大きなシナジーボックス”を作り上げます。

このイベントを通じて、GMOインターネットグループが大切にする多様性や仲間との一体感を共有し、新たな価値創造の場として、共創の楽しさやインスピレーションを体験していただくことを目指します。

【アフターパーティー「Spectrum Tokyo Meetup」について】(URL:https://spctrm.design/jp/events/wrap24/(https://spctrm.design/jp/events/wrap24/))

2024年12月12日(木)に、「Spectrum Tokyo Festival」 のアフターパーティーとして「Spectrum Tokyo Meetup」を、GMOインターネットグループのグループ第2本社「GMO Yours・フクラス」で実施いたします。

本イベントも「Spectrum Tokyo Festival」同様に、デザインにまつわるトークを共有しつつ、参加者同士が交流し、新たな仲間と出会えることを目的としています。「WRAP 24」をテーマに、2024年を振り返るライトニングトークや参加者間の交流会を行います。

■「Spectrum Tokyo Meetup」開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4662_2_ec7580a5616159424132d6ff5da7f71f.jpg ]■GMOインターネットグループ 登壇内容

テーマ:デザイナーのマネジメント職、身構えずにやっていこう

登壇者:GMOペパボ株式会社|UIなどのデザイナー 中原扶見大

テーマ:2024年の振り返り

登壇者:GMOインターネットグループ株式会社|デザイナー 勝俣 仁

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

また、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1. 時間とコストの節約、2. 既存サービスの質向上、3. AI産業への新サービス提供を進めています。さらに、2024年6月には、GMO AI&ロボティクス商事を立ち上げました。同社を通じ、AIとロボットの普及による社会課題の解決に貢献いたします。

お客様に喜ばれるサービスを迅速かつ低価格で提供するために、サービスは機器の選定から設置、構築、開発、運用までを内製化することを基本方針としています。そのため、グループ111社に在籍する約7,500名のパートナーのうち、ITのモノづくりを担う開発者(エンジニア・クリエイター)が50%を超えています。

(※)2024年9月末時点

