ユービーセキュア、4年連続で「働きがい認定企業」として選出

株式会社ユービーセキュアは、世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japan(以下「GPTW」)が運営する「働きがい認定」において、4年連続で「働きがい認定企業」に選出されました。

■「働きがい認定」について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを Great Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

Great Place to Work (R) Institute Japan について

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約60カ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・ 分析、各国向けのWebサイトや主要メディアなどで発表しています。米国では、1998年より雑誌「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが高いステイタスの証とされています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R)Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTW ジャパン)を運営しています。

