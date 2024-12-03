イーオン天王寺校　2024年12月24日（火）に移転オープン！

株式会社イーオン【移転オープン学校情報】■名称：イーオン天王寺校■移転オープン日：2024年12月24日（火）■（新）所在地：〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 きんえいアポロビル5F■電話番号：06-6622-0050 ※電話番号に変更はございません。【英会話体験無料特別イベント】※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。■日程：2025年1月26日（日）、2025年3月16日（日） ※2日限り■内容：1歳～小学生：『親子で楽しく英語体験』中学生以上：『海外旅行で使える英会話体験』【キャンペーン：一部適用されないコースがございます。適用条件等詳細は学校にてお問い合わせください。】■期間：2024年12月24日（火）～2025年3月31日（月）■特典：1歳～中学生（イーオンキッズ）：入学金無料＋月謝授業料3ヶ月無料※25年度のレッスンを6か月以上ご契約の方に限ります。高校生以上（英会話イーオン）：入学金無料＋月謝授業料30％OFF ※契約期間6ヶ月以上（月謝制）又は一括契約（10万円以上）[画像1: https://prtimes.jp/i/62811/112/resize/d62811-112-43f921a235b775ac4da0-0.jpg ]【イーオンについて】イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界で活躍できる人材の育成」を理念としています。これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。◆イーオン公式HP：https://www.aeonet.co.jp/ ◆公式X ：https://x.com/aeon_tweet◆公式Instagram ：https://www.instagram.com/aeonenglish◆公式Facebook ：https://www.facebook.com/aeonet.co.jp[画像2: https://prtimes.jp/i/62811/112/resize/d62811-112-ef17e590bb78153d788d-1.jpg ]