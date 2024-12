大切な人やご家族と心躍るホリデーシーズンを「2024-2025クリスマス＆ニューイヤーイベント」開催！

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪市此花区、総支配人 大賀 兆)では、クリスマスやニューイヤーなどホリデーシーズンをお楽しみいただけるイベント「クリスマス&ニューイヤーイベント2024」を、2024年12月24日(火)から2025年1月1日(水)まで開催いたします。

12月24日(火)、25日(水)には、ホテルにサンタクロースがやってくるほか、ホテルスタッフによるクリスマスハンドベル演奏会、さらに歌い人集団「GLOTUS&和GOSNATION」を迎えお届けするクリスマスゴスペルコンサートなど、クリスマスツリーの目の前で、ホリデーシーズンを彩る音楽イベントを開催いたします。

また2025年1月1日(水)は、新年を迎えるにあたり皆様の無病息災を祈願して、館内を練り歩く獅子舞が登場するほか、お子様限定もちつきイベントや、お楽しみビッグガチャなど、ご家族皆様でお楽しみいただけるイベントを開催いたします。

心躍るホリデーシーズンを、是非ザ パーク フロント ホテルでお楽しみください。

<イベント概要>

「Meet the Santa 2024」

サンタクロースがザ パーク フロント ホテルにやってくる!!

<概要>

期間:2024年12月24日(火)、25日(水)

時間:18:00~21:00(不定期に現れます)

内容:クリスマスツリーの前でサンタクロースとの記念撮影

お子様にはプチギフトをプレゼント

会場:フロントロビー クリスマスツリー前(地図内1.)

※プレゼントは1日あたり先着 100 名様まで

「クリスマスハンドベル演奏会」

ホテルスタッフによるハンドベル演奏!

ハンドベルの美しい音色で素敵なひとときを提供します

<概要>

期間:2024年12月24日(火)

時間:1回目 16:00~/2回目 17:00~ 各約15分

内容:ホテルスタッフがハンドベルでクリスマスソングを演奏

会場:フロントロビー クリスマスツリー前(地図内1.)

「クリスマスゴスペルコンサート」

和とゴスペルの融合で新たなカルチャーを造り出す歌い人集団「GLOTUS&和GOSNATION」がお届けする、感動の旋律!

心躍るクリスマスゴスペルコンサート

<概要>

期間:2024年12月25日(水)

時間:1回目 15:00~/2回目 16:00~ 各約15分

内容:「GLOTUS&和GOSNATION」によるゴスペルコンサート

会場:フロントロビー クリスマスツリー前(地図内1.)

「年越しそばのご提供」

大晦日には年越しそばをどうぞ

<概要>

日時:2024年12月31日(火)

時間:22:00~配布終了まで

内容:年越しそばをご提供(テイクアウト)

会場:オアフルーム(地図内2.)

対象:12/31宿泊者対象(連泊者も含む)

食数:先着200食限定

料金:500円(税込)

予約:12/31(火)10:00よりフロントにてご予約を承ります

「獅子舞公演」

厄払いや無病息災を願う、獅子舞公演

<概要>

期間:2025年1月1日(水)

時間:1回目 9:00~/2回目 14:00~ 各約30分

内容:獅子舞が館内を練り歩き、無病息災を祈願します

会場:フロントロビー(地図内1.から地図内3.まで)

「もちつきイベント」

2025年の幸せを祈願するもちつきイベント

<概要>

期間:2025年1月1日(水)

時間:10:00~10:30

会場:フロントロビー クリスマスツリー前(地図内1.)

対象:12/31・1/1宿泊者の小学生以下全員対象(連泊者も含む)

「ビッグガチャ」

ビッグガチャの中身はお楽しみ

<概要>

期間:12月30日(月)~2025年1月3日(金)

会場:フロントロビー(地図内4.)

対象:12/30~1/3宿泊者の小学生以下全員対象 1人1枚メダル

※2枚目以降、1枚100円にて追加購入いただけます

ホテル3階館内地図

《施設情報》

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。

ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。ホテル全館でパークの本場アメリカのエンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

所在地:大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日:2015年8月1日

規模:地上28階(高さ約100m)

客室:全598室(4~28階)

(フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階)

駐車場:109台(ホテル1・2階)

《ご宿泊プランについて》

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パークが一望できる客室をサンタクロースやクリスマスツリー、クリスマスリースでデコレーションした一日二室限定の「クリスマスルーム宿泊プラン」をご用意しております。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

