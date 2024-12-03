【長野】木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS2025年1月12日（日）「May J.」の出演が決定！
株式会社TryHard Japan（大阪市中央区）は、SBCリゾート木島平と株式会社MUSIC CIRCUS（東京都渋谷区）が2025年1月12日（日）スノーリゾート ロマンスの神様にて開催する、音楽イベント「木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS」の追加出演アーティストを発表いたします。
特設サイト：https://snowlovers.jp
May J.（メイジェイ）
日本、イラン、トルコ、ロシア、スペイン、イギリスのバックグラウンドを持ち、作詞、作曲、ピアノの弾き語りをもこなす。圧倒的な歌唱力、そして前向きなメッセージが共感を呼び、幅広い世代から支持を受けている。2014年公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌（エンドソング）を担当し、同年の第65回紅白歌合戦に初出場。2024年4月17日に、数々のヒット曲をプロデュースしてきた今井了介氏をプロデューサーに迎え、May J.10枚目のオリジナルアルバム「AURORA」（オーロラ）をリリース。テレビ、ラジオ、舞台、そしてYouTubeチャンネルなど、幅広い活動を続けている。
■前売りチケット販売中！
販売期間：2024年11月15日（金）10:00 ～ 2025年1月11日(土)
料金：5,000円（税込）
※こちらは「木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS」のみ入場可能なチケットです。
※一般販売にて規定枚数が売り切れた場合、当日券の販売は致しません。
※スキー場のリフト券はこちらのイベントチケットに含まれません。スキー場にてご購入ください。
木島平SNOW LOVERS 2025 Supprted by MUSIC CIRCUS開催概要
名 称：木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS
日 程：2025年1月12日（日）13:00～17:00（予定）
会 場：スノーリゾートロマンスの神様 ゲレンデ（SBC RESORT内）
所在地：長野県下高井郡木島平村上木島3876-2
料 金：5,000円（税込）
出 演：【LIVE】広瀬香美 / MA55IVE THE RAMPAGE / May J. and more
【DJ】MONE / PEACH and more
共 催：SBCリゾート木島平 / 株式会社MUSIC CIRCUS
運 営：株式会社TryHard Japan
アクセス：北陸新幹線 飯山駅から15分、上信越自動車道「豊田飯山IC」から車で20分
最寄り駅 :JR飯山駅（北陸新幹線）からスキー場直行の無料送迎バスが毎日運行
※公式サイト：https://kijimadaira-ski.com/
※イベントチケットご購入はこちら → https://snowlovers.jp
株式会社TryHard Japan
イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。
プレスリリースに関するお問合せ
スノーリゾートロマンスの神様（広報：西下 舞）
TEL：0269-82-3434 / MAIL：ski@sbcresort.jp