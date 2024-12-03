【忙しいけど学びたい…経理担当者必見】必要スキルを最速で学ぶオンライン講座！　倍速再生機能付でタイパも抜群です

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（本部事務局：東京都渋谷区、会長：高原 豪久）は、令和6年度に実施した経営実務講座（公開セミナー）の中から、人気の高かった経理担当者向けセミナー12本をピックアップし、オンデマンド配信するサービスを開始いたします。特別に複数講座、複数名での受講がお得になるパック割引も実施いたします。

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023565

■講座ラインナップ（全12講座）

※プログラム・詳細については、セミナー名をクリックしてご確認ください

【財務諸表・連結会計実務】

・キャッシュフロー計算書作成の実務(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023567)

飯塚 幸子 氏（株式会社ラウレア 代表取締役・公認会計士）

・よくわかる連結会計の基本と実務(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023568)

飯塚 幸子 氏（株式会社ラウレア 代表取締役・公認会計士）

・連結キャッシュ・フロー計算書作成の実務(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023569)

飯塚 幸子 氏（株式会社ラウレア 代表取締役・公認会計士）

・よくわかる在外子会社の連結会計実務(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023570)

飯塚 幸子 氏（株式会社ラウレア 代表取締役・公認会計士）

【戦略・分析】

・会計スキルで付加価値を上げる！経理担当者のための『分析・報告・計画』力アップセミナー(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023571)

上野 一也 氏（(株)経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所 税理士・中小企業診断士）

・１日でわかる経営分析マスターコース(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023577)

上野 一也 氏（(株)経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所 税理士・中小企業診断士）

【経理×IT】

・経理担当者のためのCSV活用セミナー(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023572)

上野 一也 氏（(株)経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所 税理士・中小企業診断士）

・経理担当者のためのExcel活用セミナー(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023573)

上野 一也 氏（(株)経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所 税理士・中小企業診断士）

・実務から紐解く！ 経理ＤＸのすすめ方と効果的な活用法(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023574)

上野 一也 氏（(株)経理がよくなる／児玉上野税務会計事務所 税理士・中小企業診断士）

【特殊実務】

・退職給付会計基礎コース(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023576)

小林 伸行 氏（公認会計士・税理士）

・電子帳簿保存法におけるペーパーレス化の実践～実務から再考する電子帳簿保存法対応～(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023578)

増井 邦繁 氏（弁護士）

・新リース会計基準対応！リース会計基準の基礎実務(https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023607)

佐藤 優 氏（SYS Accounting Group合同会社 COO・公認会計士）

※講座は全てオンデマンド配信です

※法改正対応を含め最新の情報を盛り込み、適宜内容を更新しております

■サービス詳細・申込方法

サービス名：経理担当者のためのステップアップ講座

配信期間：2025年2月10日(月) ～3月25日(火)

申込期限：2025年3月19日(水)

実施方法：オンライン（deliveru）※オンデマンド配信

受講料（税込）：１講座１名あたり 会員 33,000円 一般 40,700円

ﾊﾟｯｸ割引（税込）：１講座１名あたり 会員 27,500円 一般 37,400円

※同一請求先で2名以上もしくは2講座以上申込でパック割引が適用となります

※日本経営協会会員についてはこちら(https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx)をご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・申込：

https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60023565

■こんな方にオススメです

・スキルアップしたいが、まとまった時間が取れない方

・複数人の経理担当者を「担当業務別にステップアップさせたい」責任者の方

・経理業務の処理速度をあげたい方

・戦略的な経理スキルを習得したい方

■配信形式「deliveru」の特徴

・テキスト、板書、講師映像等を複数のカメラで撮影し、同時に配信する「４画面配信」の提供を実施。受講者は自分が見たい画面をアップにすることができ、ストレスなく受講できます。

・繰り返し視聴可能かつ倍速機能付きのため、スキマ時間に効率よく学習可能です。

・資料はデータ提供です。

・期間中、講師へのご質問も受け付けております。

NOMA公開セミナー・経営実務講座について

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関、また士業の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

■NOMA本部事務局（東京）開催のセミナーについて（メルマガ登録のご案内）

NOMA本部事務局（東京）では、企業・自治体・公益法人等を対象としたセミナーを幅広く開講しております。新規企画セミナーも毎年10本以上開講しております。 メールマガジンでは新規企画を中心に、おススメのセミナーを定期的にご案内しております。ぜひご登録ください。

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一般社団法人日本経営協会（NOMA）について

昭和24年（1949年）に「日本事務能率協会」として創立以来一貫して、わが国経営の近代化と効率化のための啓発普及を活動の柱としております。

基本理念

NOMAは、経営・人間・科学 の調和を推進することで、持続可能な社会の発展に貢献します。

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明日の日本の経営を顧客とともにＩｎｎｏｖａｔｉｏｎし続ける。

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