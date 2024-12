3年連続で世界一を獲得！トレノケート、2024 AWS Partner AwardのTraining Partner of the Year, Global を受賞

トレノケートホールディングス株式会社

IT人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:小澤 隆) は、2024年12月2日、Amazon Web Services (以下AWS) より、2024年のAWS Training Partner of the Year, Global および AWS Training Partner of the Year, APJ - Finalist を受賞いたしました。

2024 Geography and Global AWS Partner Awardとは

AWARD BADGE - 左:Partner of the Year Winner, 2024 GLOBAL WINNER、右:Partner of the Year, 2024 APJ Finalist

AWSのパートナー企業のうち、AWS上でイノベーションを推進し、ソリューションを構築する顧客を支援する上で、世界中や各地域で特に重要な役割を果たしているリーダー企業を表彰するものです。ラスベガスで開催中のAWS re:Invent 2024のPartner Awards Gala (米国時間:2024年12月2日) にて発表されました。GlobalとGeographyのそれぞれで選出され、この1年間で優れた専門性や革新性、協力関係を発揮し、顧客の支援を通じて、AWSとともにビジネスモデルの進化や発展を行ってきたパートナーが選ばれています。

AWS Training Partner of the Year の受賞

トレノケートは、世界中のAWSの認定トレーニングパートナーの中で、受講者数や開催クラス数、受講者数の増加率など、AWSトレーニングの提供に世界で最も大きく貢献した企業として AWS Training Partner of the Year の 2024 GLOBAL WINNER に選出されました。また、アジア地域での貢献も高く評価され、Training Partner of the Year の 2024 APJ Finalist(※) にも選出されています。

※ファイナリストは、各カテゴリで上位3社にランクインした企業です。

また、トレノケートの本アワードの受賞は、2022年、2023年に引き続いて3年連続となります。

日本においても、AWS JapanがAWS 認定講師を表彰するAWS Authorized Instructor Award にトレノケート株式会社に所属する講師が毎年選出されるなど、2012年にいち早くAWSの認定トレーニングの提供を開始して以降、日本のAWSエンジニア育成に尽力し続けています。2024年11月現在、日本でトレノケートのAWS認定トレーニングを受講された方は、累計で3.7万人となりました。

アワードの選考プロセス

各地域およびグローバルの AWS Partner Awards では、アワードの各カテゴリや地域において、全てのAWSのパートナー企業を対象に推薦を求めました。このプロセスでは、自己推薦も可能です。提出された候補者は第三者機関であるCanalysによってレビューが行われ、顧客成功事例に特に重点が置かれて選定されました。

また、いくつかの賞はデータに基づき、過去1年間のAWSパートナーのパフォーマンスを測定する独自指標によって評価されます。これらすべての測定および計算が、客観的かつ正確かどうか、Canalysにより監査されました。

AWSパートナーネットワークについて

AWSパートナーネットワーク (APN) は、パートナーによるイノベーションの推進やクラウド化の加速、AWSの最大限の活用を支援することに焦点を当てたグローバルなプログラムです。

【トレノケートホールディングス株式会社 会社概要】

代表者: 代表取締役社長 小澤 隆

設立:2017 年 10 月 5 日

本社所在地:東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号 住友不動産新宿オークタワー20 階

事業内容:IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務の統括業務

URL: https://www.trainocate-holdings.com

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。