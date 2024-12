キーホルダーやアクセサリーにも！秘密のサーカス団「センチメンタルサーカス」のキャラクターのハンドメイド雑貨が好きなだけつくれるシーリングスタンプセット

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)はこのたび自社オンラインショップにて、「センチメンタルサーカス シーリングスタンプセット」の販売を開始いたしました。

センチメンタルサーカスは、捨てられていたぬいぐるみの「シャッポ」と、街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。可愛さの中にどこか哀愁を感じさせる仲間たちが、心にそっと寄り添って癒してくれます。

手品と手芸が得意な団長・シャッポや、シャッポの相棒でジャグリング担当・トト、のんびり屋さんの曲芸担当・ムートン、おしゃまな黒猫の玉乗り担当・クロ、とっても優しい輪くぐり担当・リオなど、ちょっぴりセンチメンタルなキャラクターイラストは全10種類から選べます。

セットには、直径25ミリのシーリングスタンプの印面、8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属します。

封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、さまざまなハンドメイドに使えます。

シーリングスタンプの使い方は以下のとおりとなります。

シャッポとサーカス団の仲間たちのハンドメイド雑貨がつくれる「センチメンタルサーカス シーリングスタンプセット」。可愛さの中にどこか哀愁を感じさせるサーカス団のみんなに、きっと癒されることでしょう。



はんこというと事務的でお堅いイメージがありますが、 わたしたちはこれからも好きな人にはたまらないユニークな企画をつうじて、 ハンコに愛着を持つ人を増やしてまいります。



※本製品は個人の趣味の範囲でお楽しみください。刻印された対象物を販売することは契約により固く禁じられております。



<参考URL>

センチメンタルサーカス はんこコレクション

https://item.rakuten.co.jp/hankos/sentimentalc-sealing/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/sentimentalc-sealing.html(ヤフー)



センチメンタルサーカス はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/sentimentalcircus/ (楽天)

https://shopping.geocities.jp/hankos/sentimentalcircus/ (ヤフー)





<著作権情報>

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.