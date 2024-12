音楽プロモーションの悩みをLINEで相談し放題！インディペンデントアーティスト向け音楽プロモーション相談窓口「ソゾム」提供開始

株式会社SOZOMソゾムサービスサイトはこちら :https://sozom.co.jp/lp_sozom/

(ソゾム サービスサイト:https://sozom.co.jp/lp_sozom/)

株式会社SOZOM(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:高瀬優)は、様々なプラットフォームで音楽発信が可能な”アーティスト戦国時代”において、インディペンデントアーティストの活動を支援することを目指した音楽プロモーション相談窓口「ソゾム」の正式提供を12月3日より開始いたします。

ソゾムは、SNS運用やデジタル広告、ライブ集客などの音楽プロモーションに関する悩みを、インディペンデントアーティストが音楽プロモーションのプロにLINEで相談できるサービスです。回数制限なく何度でも相談でき、チャットでの相談はもちろん、1回30分のオンライン相談もご利用いただけます。初月無料、2ヶ月目以降は月額1万円(税込11,000円)で1ヶ月単位でのご利用が可能です。

「ソゾム」サービス提供の背景

DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)ならびにSpotifyやApple MusicなどのDSP(デジタル・サービス・プロバイダー)の普及により、楽曲の制作と流通のハードルは格段に下がり、誰もが音楽アーティストとして自身の楽曲をグローバルにリリースできるようになりました。

一方で、2022年時点で1日あたり10万曲がDSPに追加されており(※)、リリースした楽曲をユーザーに知ってもらう・聴いてもらうための、SNSや動画プラットフォーム、デジタル広告を駆使したプロモーションはアーティストの成功に必要不可欠となっています。

※参照:It’s happened: 100,000 tracks are now being uploaded to streaming services like Spotify each day(https://www.musicbusinessworldwide.com/its-happened-100000-tracks-are-now-being-uploaded/)

インディペンデントアーティストの活動を支援

デジタルを中心とするプロモーションは、その性質上一定の専門知識が求められるため、アーティストが独力で適切な戦略に基づいた施策を実施することは困難です。さらに、インディペンデントアーティストにおいては、コンサルティング会社や広告代理店、SNS運用支援会社への依頼は、法人ではなく個人ということに加え、費用面でのハードルも高く、実現できるケースは稀です。

ソゾムは、「LINE公式アカウントを通じたチャット・オンライン相談」「初月無料、2ヶ月目以降は月額1万円(税込11,000円)で1ヶ月単位で利用可能」など、インディペンデントアーティストが気軽に利用できる内容・費用のサービスとなっています。

「ソゾム」利用開始方法とサービスの特徴

株式会社SOZOM代表 高瀬優 コメント

株式会社SOZOM代表 高瀬優

2024年10月からβ版の提供を開始し、一部のインディペンデントアーティストの方にご利用いただきながら、サービスの改善に努めてまいりました。今回、サービスをフルローンチすることができ嬉しく思います。

デジタル広告業界/音楽活動に約10年キャリアのある私の知見と経験を、本サービスを通してインディペンデントアーティストのみなさまに共有することで、日本の音楽シーンをボトムアップで活性化し、より多くの素晴らしい楽曲・アーティストが国内外で活躍できる環境づくりに少しでも貢献できれば幸いです。

株式会社SOZOMについて

株式会社SOZOM(ソゾム)は、マーケティング支援/音楽プロモーション支援をサービスとして提供しています。社名の由来となっている「2つのM(Marketing & Music)で価値を想像/創造(SOZO)する」をミッションに、「想像力」をもって、商品やサービス/音楽アーティストと世の中の人をつなぐことによって新たな価値を「創造」していくことが当面の目標です。音楽プロモーション支援サービスは、レコード会社/レーベル向けにも提供しておりますので、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

・会社名:株式会社SOZOM

・代表取締役:高瀬優

・設立日:2023年12月18日

・事業内容:マーケティング支援/音楽プロモーション支援

・コーポレートサイト:https://sozom.co.jp/

・お問い合わせ先:contact@sozom.co.jp