BitStar Production所属4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』待望の公式オンラインストアを11月29日に新規オープンいたしました。

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株式会社メディアリンク

シェアハウスから笑いを届ける大人気4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』のオフィシャルオンラインストア『SETTEI SEVEN STORE』を新規オープンいたしました。YouTubeチャンネル登録者数75万人超えを誇り、メンバー全員がシェアハウスで生活しながら「クスッと笑える」動画を日々配信する『設定せぶん』。その個性的で仲の良い日常がファンに愛され続けています。


今回のオンラインストアでは、ファン待望のオリジナルグッズをついに販売開始！Tシャツやパーカーなど、日常でも使いやすいオリジナルアイテム4点を販売いたします。


本ストアは、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用して運営されており、デザインから販売までサポートしています。










製品情報



■SETTEI SEVEN STORE


https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)











■S/7 TEE ホワイト


販売価格：5,500円（税込）


『S7』logo TEE


color WH



▼モデル


パクジュン　172cm


着用サイズL


体重43kg


おけんすけ　イキって165cm


着用サイズM












■S/7 TEE スミ


販売価格：5,500円（税込）


『S7』logo TEE


color INK



▼モデル


ミライ　178cm


着用サイズL


おでんくん（タツキ）　171cm


着用サイズXL


けんすけ　164cm


着用サイズM












■MEMBER HOODIE アッシュ


販売価格：8,800円（税込）


Member Character Hoodie


color ASH



▼モデル


ミライ　178cm


着用サイズXL


おでんくん（タツキ）　171cm


着用サイズXL



いい笑顔











■MEMBER HOODIE ブラック


販売価格：8,800円（税込）


Member Character Hoodie


color BK



▼モデル


パクジュン　172cm


着用サイズXL


おけんすけ　164cm


着用サイズL


おでんくん（タツキ）　171cm


着用サイズXL





販売情報



■SETTEI SEVEN STORE


https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)




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【設定せぶん】






チャンネル登録者数75万人超え！シェアハウスから「くすっと笑える」日常を発信。仲の良さと独自のユーモアで多くのファンを魅了する注目のクリエイター。



X（旧twitter）：https://x.com/setteiseven_777


YouTube：https://www.youtube.com/@SetteiSeven




【BitStar Production】


YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが400組以上所属しています。また、女性に特化したレーベル「OOO Entertainment」も展開。出演依頼や広告案件のご相談は以下までお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ先：production.contact@bitstar.tokyo



BitStar Production：https://production.bitstar.tokyo/


OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/




【株式会社メディアリンク】


公式サイト：https://medialinker.co.jp/


クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/


X（旧twitter）：https://twitter.com/MediaLink_Inc


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