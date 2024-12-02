BitStar Production所属4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』待望の公式オンラインストアを11月29日に新規オープンいたしました。

株式会社メディアリンク

シェアハウスから笑いを届ける大人気4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』のオフィシャルオンラインストア『SETTEI SEVEN STORE』を新規オープンいたしました。YouTubeチャンネル登録者数75万人超えを誇り、メンバー全員がシェアハウスで生活しながら「クスッと笑える」動画を日々配信する『設定せぶん』。その個性的で仲の良い日常がファンに愛され続けています。

今回のオンラインストアでは、ファン待望のオリジナルグッズをついに販売開始！Tシャツやパーカーなど、日常でも使いやすいオリジナルアイテム4点を販売いたします。

本ストアは、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用して運営されており、デザインから販売までサポートしています。

製品情報

■SETTEI SEVEN STORE

https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)

■S/7 TEE ホワイト

販売価格：5,500円（税込）

『S7』logo TEE

color WH

▼モデル

パクジュン 172cm

着用サイズL

体重43kg

おけんすけ イキって165cm

着用サイズM

■S/7 TEE スミ

販売価格：5,500円（税込）

『S7』logo TEE

color INK

▼モデル

ミライ 178cm

着用サイズL

おでんくん（タツキ） 171cm

着用サイズXL

けんすけ 164cm

着用サイズM

■MEMBER HOODIE アッシュ

販売価格：8,800円（税込）

Member Character Hoodie

color ASH

▼モデル

ミライ 178cm

着用サイズXL

おでんくん（タツキ） 171cm

着用サイズXL

いい笑顔

■MEMBER HOODIE ブラック

販売価格：8,800円（税込）

Member Character Hoodie

color BK

▼モデル

パクジュン 172cm

着用サイズXL

おけんすけ 164cm

着用サイズL

おでんくん（タツキ） 171cm

着用サイズXL

販売情報

■SETTEI SEVEN STORE

https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)

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【設定せぶん】

チャンネル登録者数75万人超え！シェアハウスから「くすっと笑える」日常を発信。仲の良さと独自のユーモアで多くのファンを魅了する注目のクリエイター。

X（旧twitter）：https://x.com/setteiseven_777

YouTube：https://www.youtube.com/@SetteiSeven

【BitStar Production】

YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが400組以上所属しています。また、女性に特化したレーベル「OOO Entertainment」も展開。出演依頼や広告案件のご相談は以下までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：production.contact@bitstar.tokyo

BitStar Production：https://production.bitstar.tokyo/

OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/

【株式会社メディアリンク】

公式サイト：https://medialinker.co.jp/

クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/

X（旧twitter）：https://twitter.com/MediaLink_Inc

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