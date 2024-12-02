BitStar Production所属4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』待望の公式オンラインストアを11月29日に新規オープンいたしました。
シェアハウスから笑いを届ける大人気4人組YouTubeクリエイター『設定せぶん』のオフィシャルオンラインストア『SETTEI SEVEN STORE』を新規オープンいたしました。YouTubeチャンネル登録者数75万人超えを誇り、メンバー全員がシェアハウスで生活しながら「クスッと笑える」動画を日々配信する『設定せぶん』。その個性的で仲の良い日常がファンに愛され続けています。
今回のオンラインストアでは、ファン待望のオリジナルグッズをついに販売開始！Tシャツやパーカーなど、日常でも使いやすいオリジナルアイテム4点を販売いたします。
本ストアは、株式会社メディアリンクの『クリエイター向けグッズ通販ワンストップサービス』を利用して運営されており、デザインから販売までサポートしています。
製品情報
■SETTEI SEVEN STORE
https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)
■S/7 TEE ホワイト
販売価格：5,500円（税込）
『S7』logo TEE
color WH
▼モデル
パクジュン 172cm
着用サイズL
体重43kg
おけんすけ イキって165cm
着用サイズM
■S/7 TEE スミ
販売価格：5,500円（税込）
『S7』logo TEE
color INK
▼モデル
ミライ 178cm
着用サイズL
おでんくん（タツキ） 171cm
着用サイズXL
けんすけ 164cm
着用サイズM
■MEMBER HOODIE アッシュ
販売価格：8,800円（税込）
Member Character Hoodie
color ASH
▼モデル
ミライ 178cm
着用サイズXL
おでんくん（タツキ） 171cm
着用サイズXL
いい笑顔
■MEMBER HOODIE ブラック
販売価格：8,800円（税込）
Member Character Hoodie
color BK
▼モデル
パクジュン 172cm
着用サイズXL
おけんすけ 164cm
着用サイズL
おでんくん（タツキ） 171cm
着用サイズXL
販売情報
■SETTEI SEVEN STORE
https://setteisevenstore.com/(https://setteisevenstore.com/)
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【設定せぶん】
チャンネル登録者数75万人超え！シェアハウスから「くすっと笑える」日常を発信。仲の良さと独自のユーモアで多くのファンを魅了する注目のクリエイター。
X（旧twitter）：https://x.com/setteiseven_777
YouTube：https://www.youtube.com/@SetteiSeven
【BitStar Production】
YouTubeやTikTokをはじめとするソーシャルメディアで活動する多種多様なクリエイターが400組以上所属しています。また、女性に特化したレーベル「OOO Entertainment」も展開。出演依頼や広告案件のご相談は以下までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：production.contact@bitstar.tokyo
BitStar Production：https://production.bitstar.tokyo/
OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/
【株式会社メディアリンク】
公式サイト：https://medialinker.co.jp/
クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
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