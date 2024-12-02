クリスマスはアートアクアリウム美術館で癒しとワクワクの思い出を　お得なクリスマスペアチケットを数量限定で販売！　2人で楽しむ“星降る銀座のクリスマス”

アートアクアリウム製作委員会[画像1: https://prtimes.jp/i/60756/161/resize/d60756-161-3f6f6a1a40652e157abb-0.png ]クリスマスペアチケット概要2名様ご入場いただけるペアチケットです。2名様ご一緒にご入場ください。【販売期間】2024年12月2日（月）～ ※なくなり次第終了【利用期間】2024年12月21日（土）～12月25日（水）【入館時間】16時～18時に入館可能な予約チケットです（閉館時間19時）【料金】 4,500円（税込）/2名 ※通常 5,000円（税込）/2名アートアクアリウムチケットサイトにてご購入ください https://ticket.artaquarium.jp/冬のアートアクアリウム「星降る銀座のクリスマス2024」[画像2: https://prtimes.jp/i/60756/161/resize/d60756-161-09aba2c01fbce8d5fd13-1.png ]金魚が泳ぐ水槽作品を光彩や香り、音楽で演出するアートアクアリウム美術館の、1年で最も煌めく特別な1か月。星降る金魚の回廊や、クリスマスイルミネーションが煌めく提灯リウムなどアートアクアリウムならではのホリデーシーズンをお届けします。会期：11月29日（金）～12月26日（木）施設概要施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）入場料 WEBチケット 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/ 当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結 ・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分 ・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分 ・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分 営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合がございます。 詳しくは公式サイトをご確認ください）公式HP http://artaquarium.jp/公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/ TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial X https://twitter.com/artaquarium_jpご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。 お荷物用のロッカーはございません。主催 株式会社Kiranah Resort企画・制作 株式会社Amuseum Parks運営 株式会社Amuseum Parks協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越