2024年度 生物多様性ユース会議「あいち生物多様性みらいMEETING」を開催します！
愛知県は、生物多様性保全活動を実施するユース（高校生・大学生等）団体が、日頃の取組の成果や課題を共有し、交流を深める2024年度 生物多様性ユース会議「あいち生物多様性みらいMEETING」を昨年度に引き続き、開催します。
今年度は、団体同士のディスカッションだけでなく生物多様性保全に取り組んでいる現場への訪問も！
https://www.pref.aichi.jp/press-release/soshiki-shizen-youth-conference-r6.html
【イベント詳細】
■日時
2025年３月１日（土）午前9時から午後5時まで（集合時間 午前8時45分）
■集合場所
ＪＲ名古屋駅 西口（集合後、バスで移動）
■対象
愛知県内の環境系サークル・部活動のほか自然環境の保全などに関する活動を実施する
団体等に所属するユース世代（15歳～29歳）
■募集数
約50名（1団体当たり10名程度）
■内容
＜午前＞（名古屋駅→生物多様性保全活動の現場）
生物多様性保全活動バスツアー
（森コースまたは水辺コース）
＜午後＞（中日ホール＆カンファレンス ＲＯＯＭ２）
ユース団体による自然環境の保全に関する取り組み発表
グループディスカッション
■主催
愛知県環境局環境政策部自然環境課国際連携・生態系グループ
■問い合わせ先
あいち生物多様性みらいMEETING事務局（県事業委託先：株式会社 一人計画内）
電子メール：youth@kkaku.jp
電話：052-222-2590（平日午前10時～午後6時）
お申込みはこちら（2025年1月17日(金)まで）
（※所定の募集数に達し次第、募集を終了します。）
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=109411