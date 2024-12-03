【プリパラ公式スピンオフコミック第2巻！】混乱、不安、予期せぬアクシデント…紫京院ひびきの地位が崩れゆく！？『紫京院ひびきの華麗なるお遊戯２』12/6(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：深山キリ
●あらすじ真実と運命をかき乱すお遊戯の行方は？
アイドルランドプリパラ公式スピンオフコミック第２巻！
特典情報・購入はこちら！ :
https://pash-up.jp/information/hibikiC2
「紫京院ひびきの華麗なるお遊戯２」
漫画：深山キリ
脚本：大場小ゆり
企画・原案：タカラトミーアーツ/シンソフィア
発売日：2024年12月6日
定価：1,000円+税
ISBN：9784391163988
●あらすじ
豪華客船での爆弾事件に巻き込まれ、クリスに正体がバレそうになるも間一髪、危機を逃れたひびき。
ところがマスコミが一斉に、事件の犯人が怪盗ジーニアス・ネオでありその正体はひびきであると報道し、大スキャンダルに！
クリスは、自分はリークしていないのになぜ、と調査にのりだすが──。
アイドルランドプリパラ公式スピンオフコミック第２巻！
●購入特典は６種類！
店舗別購入特典として、深山キリ描き下ろしイラストカードを６種ご用意！
特典情報・購入はこちら！ :
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●関連情報
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主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
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