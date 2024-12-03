商談AI SaaS「JamRoll」が「JamRoll API」を公開。さまざまなシステムとJamRollの商談解析情報の連携が可能に

株式会社Poetics[画像1: https://prtimes.jp/i/30514/104/resize/d30514-104-52f64f48dd4cd539251d-0.png ]「JamRoll」は、商談などの会話を見える化し、営業生産性を向上させる商談支援AI SaaSです。商談解析後には、SalesforceやSlackと連携することで、商談の解析情報を自動で入力させることができます。このたび公開した「JamRoll API」では、JamRoll上でWebhookを利用することにより、さらに多様なSFAやCRMとの連携を可能にします。音声認識の高い精度を持つJamRollと周辺領域のシステム連携により、情報を二重に入力・管理する手間を省略し、定型作業の効率化を実現します。商談支援AI SaaS「JamRoll」https://jamroll.poetics-ai.com/[画像2: https://prtimes.jp/i/30514/104/resize/d30514-104-f084231d3da1525c4b0f-1.png ]株式会社Poeticsが提供する「JamRoll」は、会話を見える化し営業生産性を向上させる商談支援AI SaaSです。電話・オンライン商談の全ての会話を自動録音・録画、文字おこし、音声・感情AI解析で営業スキルの向上と情報共有を自動化し、組織の事業成長に貢献します。対面の商談や打合せをワンタップで記録できる「JamRoll Mobile」も提供しています。会社概要社名：株式会社Poetics設立 : 2017年10月31日代表者：山崎 はずむ所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3 メイゾン原宿502URL：https://www.poetics-ai.com/