「GOLDEN DISC AWARDS」第一弾パフォーマンスラインナップ発表！12月3 日(火) より各種チケット先行受付開始！

株式会社コンテンツモンスター

株式会社コンテンツモンスター(以下「当社」、本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 COO 山村祐樹)は2025年1月に福岡にて開催される 第39回GOLDEN DISC AWARDSについて、第一弾パフォーマンスラインナップの発表と、12月3日(火)よりdポイントクラブ会員限定の先行受付、12月4日(水)よりオフィシャル1次先行受付を開始することをお知らせいたします。

第39回 GOLDEN DISC AWARDSは2025年1月4日(土)・5日(日)の 2日間、みずほPayPayドーム福岡にて開催されます。海外開催は今回が6 回目、日本で開催されるのは2012年の第26回京セラドーム大阪公演以来2回目となります。

1月4日(土)に出演するNewJeansは3年連続の参加となります。昨年「Ditto」でデジタル音源部門大賞と本賞を受賞したNewJeansは今年も活動成果が目立ちました。自身初の東京ドームでのファンミーティングチケットは完売となり、韓国だけでなく日本でも人気を博しています。 12月31日にK-POPガールズグループの中で初めて「COUNTDOWN JAPAN 24/25」に出演後、GOLDEN DISC AWARDSで特別な新年を迎えます。

LE SSERAFIMも3年連続で出演となります。中毒性の強い「EASY」がヒットしたLE SSERAFIMはGOLDEN DISC AWARDSでスペシャルなステージを繰り広げる予定です。今年発売した「EASY」はミュージックビデオが1億回再生を突破し、オリコンチャートデイリーアルバムランキング1位を獲得するなど、韓国内はもちろん日本でも絶大な影響力を見せつけました。日本での「紅白歌合戦」への出演後、GOLDEN DISC AWARDSではどんなパフォーマンスを披露するか見どころです。

BIBIは今回が初めてGOLDEN DISC AWARDSへの参加となります。今年2月に発売した「Bam Yang Gang」で音源チャート上位圏ロングランしたBIBIはデジタル音源部門本賞候補にノミネートされました。今年5月に開催された「60回百想芸術大賞」では映画「ファラン」で映画部門女子新人演技賞を受賞したBIBIが、今回は歌手としてどんな姿を見せ音楽ファンを魅了させるか関心が集まります。

「OST(Original Sound Track)強者」と言われるCrushもGOLDEN DISC AWARDSに参加します。tvNドラマ「涙の女王」のOSTである「Love You With All My Heart」で主要音源チャート上位圏にランクインする実力を見せたCrushが、GOLDEN DISC AWARDSでは甘い歌声をお届けしてくれるでしょう。Crushは男性ソロアーティストの中で唯一の出演者であり、「第31回 GOLDEN DISC AWARDS」でベストR&Bソウル賞を受賞して以来、8年ぶりの出演となります。

「Sticky」で熱い夏を送ったKISS OF LIFEも初めての出演となります。実力派ガールズグループであるKISS OF LIFEは、ライブステージでの存在感のあるパフォーマンスに期待が寄せられます。

TWSもGOLDEN DISC AWARDSに初めての出演となります。今年1月にデビューして以来「plot twist」で主要音源チャートで瞬く間にトップにランクイン、以後発売した「If I'm S, Can You Be My N?」、「Last Festival」等でTWSだけの清涼な存在感を表しました。日本でのデビュー前に「FNS歌謡祭」など日本を代表する歌謡祭に出演し、日韓で幅広い活躍を見せました。GOLDEN DISC AWARDSで日本のファンへ特別なステージを披露する予定です。

JTBC のオーディション番組「PROJECT 7」で選ばれた7人によるDEBUT TEAMの初ステージがGOLDEN DISC AWARDSで公開されます。「PROJECT 7」に入るために激しい競争を繰り広げている中で、デビューが決まったメンバーたちがGOLDEN DISC AWARDSで初めてのパフォーマンスを行う予定です。

「TOMBOY」と「Queencard」で第37・38回のデジタル音源部門で本賞を受賞した(G)I-DLEは今年リリースした正規アルバム「2」の収録曲「Fate」で「チャート逆走神話」を起こし底力を発揮しました。デジタル音源部門とアルバム部門ともに本賞にノミネートされました。

1月5日(日)公演では 2月にデビューしたNCT WISHが初めての出演となります。NCT WISHはデビュー曲「WISH」はもちろん、その後発売した「Songbird」、「Steady」がスマッシュヒットし鮮烈なデビューを果たしました。先行注文「Steady」では予約注文だけでも80万枚を売上げ、自己最高記録を更新しKBS2TV「ミュージックバンク」でデビュー後、初の地上波音楽放送1位を獲得しました。今回のGOLDEN DISC AWARDSでも新人賞とアルバム部門の本賞にノミネートされました。

ZEROBASEONEは2年連続の出演となります。第38回で新人賞とアルバム部門本賞を同時に受賞したZEROBASEONEは、今年「You had me at HELLO」でアルバム部門本賞候補に上がりました。ZEROBASEONEは、今年2枚のミニアルバムを発売したのに続き、世界8都市を訪れる初の海外ツアーを行いました。特に日本での人気も格別で、日本で発売した初のシングル「ゆらゆら-運命の花-」は1週間で「ハーフミリオンセラー」になるほど人気を集めました。

TOMORROW X TOGETHERは 7枚目のミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」で2週連続「ビルボード200」にチャートインし、強大なパワーを実感させました。昨年のGOLDEN DISC AWARDSではアルバム部門本賞と「INDONESIA FANS CHOICE with mandiri」で2冠王になり、グループパフォーマンスだけでなくメンバーであるヨンジュンとのスペシャルステージで話題を集めました。

各種先行チケットは、12月3日(火) 18:00よりdポイントクラブ会員限定の先行受付開始、12月4日(水)18:00よりローソンチケットにてオフィシャル1次先行の受付を開始いたします。

第二弾パフォーマンスラインナップは12月9日(月)に発表予定です。詳しくは推しパスオフィシャルサイトをご確認ください。

推しパスオフィシャルサイト:https://www.osipass.jp/

【公演情報】

第39回GOLDEN DISC AWARDS

日程:2025年1月4日(土) 16:00 開場 / 18:00 開演

2025年1月5日(日) 16:00 開場 / 18:00 開演

会場:みずほPayPayドーム福岡(福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-2)

【パフォーマンスラインナップ】

<1月4日(土)>

BIBI、Crush、(G)I-DLE、JTBC「PROJECT 7」DEBUT TEAM、KISS OF LIFE、LE SSERAFIM、NewJeans、TWS and more..

<1月5日(日)>

NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE and more..

<MC>

Cha Eun Woo、Mun Ka Young、Sung Si Kyung

【チケット】

●指定席1日券:22,000円(税込)

※お一人様2枚まで申込可能です。

※本イベントは、授賞式および生放送番組です。お座席によって一部演出が見えづらい場合がございます。

● アップグレード:8,000円(税込)

※アップグレードは 「推しパス指定席1日券」と「指定席1日券」を、「推しパス爆速先行」および「dポイントクラブ会員限定先行受付」、「オフィシャル1次先行」 受付期間内にお申し込み、ご購入いただいたお客様限定でお申し込みいただけます。

※アップグレードにおける座席は、メインステージ前方エリアを予定しております。座席位置につきましてはお問い合わせいただきましてもお答えできませんので予めご了承ください。

※「Red Carpet付き推しパス指定席1日券」はアップグレード対象外となりますのでご注意ください。

※チケット料金は1枚あたり、「推しパス指定席1日券20,000円(税込)」もしくは「指定席1日券 22,000円(税込))」にアップグレード8,000円(税込)が加算となります。アップグレードにご当選された際に、アップグレード代金8,000円(税込)/枚をお支払いいただきます。

※アップグレードはご当選・ご入金された「推しパス指定席1日券」および「指定席1日券」と同一枚数でのみお申し込みが可能です。ご当選・ご入金された枚数のうち一部の枚数のみをアップグレードすることはできません。2枚ご当選・ご入金されたお客様は必ずご同行者様のご了承の上、お申し込みください。

【先行スケジュール】

◎dポイントクラブ会員限定先行受付:2024年12月3日(火) 18:00~12月8日(日) 23:59

※dポイントクラブ会員限定先行受付のお申し込みには「dアカウント」が必要です。

◎オフィシャル1次先行受付:2024年12月4日(水) 18:00~12月8日(日) 23:59

【推しパスオフィシャルサイト】

https://www.osipass.jp/

【公演に関するお問合せ】

キョードー西日本:0570-09-2424 (平日・土曜11:00~15:00) ※年末年始休業期間あり

【公演クレジット】

主催・主幹:HLL / 株式会社コンテンツモンスター

特別協力:株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

制作:株式会社ドリーム・ラボ / 株式会社キョードー大阪

制作協力:株式会社little oasis

協力:株式会社FJE

営業協力: Japan Art Entertainment / 株式会社アロフトフォーカス /合同会社三芦エンタープライズ

運営:株式会社キョードー西日本

■株式会社コンテンツモンスターについて(https://contentsmonster.jp/)

会員向けサービス(推しパス)事業並びに定期開催を予定している大型 K-POP イベント「Kstyle PARTY」の運営に係る事業等を推進しております。当社グループのメディア事業が持つ 1 億人規模のユーザー接点と、メディア事業におけるマネタイズエンジンとのシナジー拡大に向けて連携し、創造するコンテンツが生み出す価値の向上を目指し各サービスを提供してまいります。

社名 : 株式会社コンテンツモンスター

所在地 : 東京都港区東新橋一丁目9番1号

設立 : 2024 年 4 月 1 日

代表取締役会長 兼 CEO : 瓜生 憲

代表取締役社長 兼 COO : 山村 祐樹

事業内容 : 会員向けサービス(推しパス)事業、各種コンテンツ制作・ 運営・流通事業等

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社コンテンツモンスター

E-MAIL:info@contentsmonster.jp