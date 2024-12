今年のクリスマスはTHE_Bからちょっと大人なヴィーガン&グルテンフリー『ガトーショコラ』をお届け！ベリーやナッツをトッピングした色鮮やかでクリスマス感あふれる可愛らしいデザインにも注目！

株式会社エスモードアート

株式会社エスモードアート(https://www.smode.co.jp/)

◼︎クリスマス感溢れる可愛らしい見た目は聖夜のディナーをお洒落にしてくれること間違いなし!

12月に入り、今年もTHE_Bからクリスマスケーキを販売いたします。THE_Bのクリスマスケーキは《ヴィーガン&グルテンフリー》!罪悪感のあるデザートに、少しでも身体に優しい選択はいかがですか?1年頑張った自分へのクリスマスプレゼントとしてはもちろん、大切な人への贈り物としてもぴったりのケーキです。

「ココナッツファインで再現した雪」や「3種類の色鮮やかなベリーたち」「キャラメリゼナッツ」で心踊る盛り付けに。様々なトッピングの食感が楽しめるのもこのケーキの醍醐味です。

◼︎こんなに濃厚でリッチなのにヴィーガン&グルテンフリー!?

しっとり感のある生地は、甘さと濃厚さも両立した動物性不使用とは思えないほどの美味しさ。上にかかっている豆乳チョコレートクリームは、甘さ控え目でガトーショコラ生地とのコントラストが絶妙なバランス。お酒とも一緒に楽しめる、少し大人なTHE_Bのクリスマスケーキに仕上げました。

▼ご予約について

予約期間【12月2日(月)~12月16日(月)】営業時間10:00-19:30

店舗にてお受取希望の『日時』と『店舗』を指定してご予約・事前お支払い

※お受取り日は12月23(月)~12月25日 (水) 営業時間10:00-19:30 からお選びください。

※お受取の際は『予約控え』のご持参をお願いいたしします。

※表参道店・中目黒店(新店舗 :12月中旬オープン予定) にてご予約いただけます。

※新店舗 中目黒店での予約期間は12月14日(土)~12月16日(月)になります。

◼︎商品概要

商 品 名:THE_B X’mas ガトーショコラ ~豆乳チョコクリームと3種のベリートッピング~

価 格: 6,600円(消費税込み)※軽減税率適用

予約開始日: 2024年12月2日(月)より ※THE_B 店舗にてご予約承ります。

◼︎店舗紹介

-表参道店-

所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山5丁目10-2 第2九曜ビル 1F ナチュラルスクエアビル1F

営業時間:10:00~19:30

Tel: 03-6805-0587(#)

-中目黒店-

所在地 :〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目16ー6 ナチュラルスクエアビル1F

営業時間:10:00~19:30

Tel: 03-6303-0882(#)

THE_B

The Better choice for the Best life.

最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。

THE_Bは、私たちをとりまく地球環境や社会、そしてかけがえのない自分自身にとって

良い選択、ライフスタイルを提案するコンセプトショップです。

取り扱っている商品はヴィーガンやスーパーフードを使用したサラダボウルやスムージー、フルーツボウルをメインに健康と環境を考えたメニューをご用意しています。

他にも、Stojoとのコラボエコカップやランチボックスなどのサステナブルアイテムなどの物販も幅広く展開しています。