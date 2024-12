12月3日（火）発売の「りぼん」2025年1月特大号とじ込み付録は、TVアニメ『ハニーレモンソーダ』のオープニングテーマ／エンディングテーマを担当する、＆TEAMの特製ピンナップ！

株式会社集英社(c)りぼん2025年1月特大号/集英社

集英社が発行する少女まんが誌「りぼん」は2025年1月特大号を、12月3日(火)に発売。とじ込み付録として、9人組グローバルグループ・&TEAMの撮りおろし両面スペシャルピンナップをお届けします。「りぼん」初登場の&TEAMは、2025年1月8日(水)よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて放送開始のTVアニメ『ハニーレモンソーダ』のダブル主題歌(オープニングテーマ/エンディングテーマ)を担当します。

また、付録には主読者層である小学校高学年女子の肌悩みや「美肌」になりたいというニーズを捉え、組み立て式の洗顔用泡立て器「ムーンライト★洗顔バブルメーカー」がつきます。さらに、若い世代に人気のキャラクター・いしよわちゃんの魅力をフィーチャーし、「りぼん」連載中のまんが家2名が描き下ろしイラストとコメントでラブコールを寄せる特集『「"いしよわちゃん"がかわいすぎる▼』や、“美しすぎる卓球選手”として「りぼん」読者も注目する菊池日菜さんのインタビュー記事も掲載します。※▼はハート

2025年に創刊70周年を迎える「りぼん」は、創刊以来、王道の少女まんがに加え、少女たちのトレンドをいち早くキャッチし、“知りたい”“気になる”に応える特集や付録を届け続けています。

巻頭カラーで掲載する『ハニーレモンソーダ』(村田真優・著)や、コミックス累計発行部数260万部超えで最終章を展開中の『初×婚』(黒崎みのり・著)を筆頭とする人気連載に加え、企画や付録も盛り沢山の2025年1月特大号にぜひご注目ください。

『ハニーレモンソーダ』「りぼん」2025年1月特大号掲載巻頭カラー画像(c)村田真優/集英社1.「りぼん」初登場! 大人気グループ・&TEAM スペシャルピンナップ「&TEAM SPECIAL PINUP」を掲載!「りぼん」2025年1月特大号表紙掲載カット(c)りぼん2025年1月特大号/集英社 撮影/野田若菜(TRON)

TVアニメ「ハニーレモンソーダ」のオープニングテーマ/エンディングテーマを担当することが決定した&TEAM。時にクールで時にスウィートな彼らの魅力を「りぼん」が撮りおろし、両面のスペシャルピンナップにしてお届けします。 また、TVアニメ「ハニーレモンソーダ」の最新情報ページでは、メンバーのコメントを読むことができます。さらに同ページにて、2月特大号(2024年12月27日発売予定)から同4月号(2025年3月発売予定)まで、「りぼん」で&TEAMの3号連続スペシャル特集を掲載することも発表しています。

2.洗顔用泡立て器「ムーンライト★洗顔バブルメーカー」が付録に登場!(c)りぼん2025年1月特大号/集英社

読者アンケートの回答に、ニキビ、肌荒れ、乾燥など、肌に関する悩みが数多く寄せられたことを受け、洗顔時の肌摩擦を軽減する、たっぷりの泡が作れる「ムーンライト★洗顔バブルメーカー」を付録にしました。夜空をイメージしたパステルパープルのハート型の本体に、水と洗顔フォームを入れて中央の棒を上下にシャカシャカ動かすと、簡単にふわふわの泡ができる仕様です。また、本誌には、水道橋ひふ科クリニック・神島輪院長が監修したスキンケア方法の記事『はじめてのスキンケアLesson』も掲載。美肌を重視する読者世代に、付録と一緒に活用できる正しいスキンケアの知識を伝えます。

3. SNSで人気のキャラクター・いしよわちゃんが「りぼん」連載まんが家2名と初コラボ!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

サンエックスの人気キャラクターで、“三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ”、いしよわちゃんが「りぼん」に初登場。キャラクターの魅力を紹介する他、共にいしよわちゃんの大ファンで「りぼん」で連載中の瀬川あや氏(『僕のこと推してよ』)行村コウ氏(『拾った戌井くんと恋をする』)の2人が、描きおろしコラボイラストとコメントを寄せています。まんが家2人の“意志が弱い”エピソードも掲載しており、必読です。

4. 「卓球界の天使」とSNSで話題の菊池日菜さんが「りぼん」に初登場!菊池日菜さんインタビュー記事 撮影アザーカット(c)りぼん2025年1月特大号/集英社 撮影/千葉タイチ

SNSで「可愛すぎる卓球選手」として大バズりし、話題の18歳、菊池日菜さんが「りぼん」に初登場。インタビュー記事を掲載します。現役大学生で卓球選手の菊池さんに、卓球の魅力や楽しさ、競技を続けながらおしゃれを楽しむマインドなど、小学生読者が気になることをたっぷり聞きました。記事には、ユニフォーム姿と私服風の衣装の撮りおろしカットも掲載。ナチュラルな菊池さんの表情にご注目ください。

■書誌情報

媒体名:「りぼん」2025年1月特大号

発売日:2024年12月3日(火)

特別定価:670円(10%税込)

ページ数:684ページ・B5判

連載作品:『ハニーレモンソーダ』(村田真優・著)、『初×婚』(黒崎みのり・著)、『絶世の悪女は魔王子さまに寵愛される』(朝香のりこ・著 原案:*あいら*)、『青に落雷』(虹沢羽見・著)、『拾った戌井くんと恋をする』(行村コウ・著)など

とじ込み付録:「&TEAM SPECIAL PINUP」

付録:「ムーンライト★洗顔バブルメーカー」

集英社刊