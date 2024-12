リアルソフトが2025年版「働きがい認定企業」に2年連続認定されました

株式会社リアルソフト

主に製造業向け業務システム開発を行っている株式会社リアルソフト(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:板崎裕)は、世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japan(所在地:東京都品川区、代表:荒川陽子)が発表した、“働きがいのある会社”であることを認める2025年版「働きがい認定企業」に選出されました。

リアルソフトの「働きがい」に対する想い

当社では「Make Everyone Happy with IT Solutions ITで世界中の人々を幸せに」という企業理念のもと、「日本一働きたい企業」を目指しています。

理念の「Everyone」が指すのは、お客様やパートナー企業様、そして社員。リアルソフトに関わる全ての人々です。

お客様に良い品質のサービスをお届けして幸せになってもらうためには、自社メンバーが幸せである必要があると考えています。

だからこそ、メンバーが誇りとやりがいを持って働ける企業であるよう努めています。

働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

Great Place To Work (R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、世界約100ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

▽Great Place To Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/

リアルソフトについて

株式会社リアルソフトは「Make Everyone Happy with IT Solutions ITで世界中の人々を幸せに」という企業理念のもと、ERP導入支援をはじめ企業向け業務システムの開発を行うソフトウェア会社です。

システムの要件定義から設計開発、稼働後の保守・メンテナンスサービスまでをワンストップで対応しています。

■会社概要

会社名 : 株式会社リアルソフト

代表 : 代表取締役 板崎 裕

設立 : 2005年4月11日

本社所在地: 神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル5階

URL : https://www.realsoft.co.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vp10teeeE2g ]

社歌:https://youtu.be/9LxPudPbAHw