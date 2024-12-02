【BIG セール】ブラックフライデー限定セール、アマゾンで！COMFEE’冷凍庫冷たい価格、早く選んでください！

日本美的株式会社

今年のブラックフライデー、絶対に見逃せません！前例のない冷凍庫の大セールを用意しました。家庭の日常食品を保存するための小型冷凍庫が必要な方も、業務用の大容量冷凍庫が必要な方も、すべてのニーズにお応えします。

冷凍庫製品が最大割引額-5,220円（税込）、早い者勝ちです！このブラックフライデー、チャンスをつかんで、ご家庭に高品質の冷凍庫を追加しましょう。この絶好のチャンスをお見逃しなく、冷凍庫のセールが待っています！

ブラックフライデーセール情報

- COMFEE' 上開き式 冷凍庫 99L販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDQZ9X9W販売価格：22,800円（税込）セール価格：19,380円（税込）セール割引：15％ OFF割引額：3,420円- COMFEE' 上開き式 冷凍庫 142L販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDQHVRV5販売価格：25,801円（税込）セール価格：21,430円（税込）セール割引：17％ OFF割引額：4,371円- COMFEE' 上開き式 冷凍庫 199L販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDQCP9PD販売価格：34,800円（税込）セール価格：29,580円（税込）セール割引：15％ OFF割引額：5,220円- COMFEE' 前開き式 冷凍庫 86L

販売リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0C624FRXQ

販売価格：24,800円（税込）

セール価格：20,880円（税込）

セール割引：16％ OFF

割引額：3,920円

ブランドについて

上開き式 冷凍庫 99L上開き式 冷凍庫 142L上開き式 冷凍庫 198L前開き式 冷凍庫 86L

日本では次第に聞き馴染みになったComfee’は、世界最大の家電メーカーの1つである「Midea」グループ傘下の家電ブランドです。Comfee’は、若い世代のライフスタイルにインスピレーションを得て、先進のデザインとシンプルな機能性を兼ね備えて、品質の良い製品を生み出すヨーロッパの家電ブランドです。