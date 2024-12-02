今井翔（ヴォスクオーレ仙台）がＦリーグ通算300試合出場を達成！【Ｆリーグ2024-2025】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
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11月30日（土）に開催されたＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第17節「立川アスレティックFC vs ヴォスクオーレ仙台」において、今井 翔（#10 ヴォスクオーレ仙台）がＦリーグ通算300試合出場を達成しましたのでお知らせいたします。
なお、通算出場記録数は、Ｆ１・Ｆ２各試合に出場選手として登録された試合数の合計です。
＜Ｆリーグ初出場試合＞
記録日：2010年8月7日
当時所属チーム：ステラミーゴいわて花巻
記録した試合：Ｆリーグ2010 powerd by ウィダーinゼリー
第1節「ステラミーゴいわて花巻 vs バルドラール浦安」(https://www.fleague.jp/score/score01.html?gid=18908)
＜通算300試合出場達成試合＞
記録日：2024年11月30日
所属チーム：ヴォスクオーレ仙台
記録した試合：Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1
第17節「立川アスレティックFC vs ヴォスクオーレ仙台」(https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89589)
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