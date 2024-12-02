籔内涼也（湘南ベルマーレ）がＦリーグ通算100試合出場を達成！【Ｆリーグ2024-2025】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
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12月1日（日）に開催されたＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第17節「湘南ベルマーレ vs Y．S．C．C．横浜」において、籔内 涼也（#8 湘南ベルマーレ）がＦリーグ通算100試合場を達成しましたのでお知らせいたします。
なお、通算出場記録数は、Ｆ１・Ｆ２各試合に出場選手として登録された試合数の合計です。
＜Ｆリーグ初出場試合＞
記録日：2018年6月16日
当時所属チーム：湘南ベルマーレ
記録した試合：DUARIG Ｆリーグ2018/2019 ディビジョン1
第1節(https://www.fleague.jp/score/score01.html?gid=45107)「バルドラール浦安 vs 湘南ベルマーレ」(https://www.fleague.jp/score/score01.html?gid=45107)
＜通算100試合出場達成試合＞
記録日：2024年12月1日
所属チーム：湘南ベルマーレ
記録した試合：Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1
第17節(https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89593)「湘南ベルマーレ vs Y．S．C．C．横浜」(https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89593)
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