モリサワ 「タイプデザインコンペティション 2024」ファン投票を本日より開始
株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2024年12月2日（月）より「モリサワ タイプデザインコンペティション 2024（Morisawa Type Design Competition 2024、以下タイプデザインコンペティション 2024）」のファン投票を開始しました。
タイプデザインコンペティションは、書体デザインのアワードです。前身となる「モリサワ賞 国際タイプフェイスコンテスト」（1984年）以来、40年にわたって書体デザイナーの発掘とデザインを発信する機会の創造に取り組んでいます。
2024年の開催では、従来の「和文部門」「欧文部門」に加えて、新たに「簡体字部門」「繁体字部門」「ハングル部門」を開設し、5言語で作品を募集しました。
ファン投票は、公式サイト上の人気投票で決定される賞です。どなたでもお気に入りの作品に投票いただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
投票受付期間
2024年12月2日（月）～2024年12月20日（金）（日本時間）
ファン投票へのご参加はこちら(https://competition.morisawa.co.jp/fan/)
なお、本コンペティションは公平性の観点から応募者の名前を伏せて審査を行います。
応募者と応募作品を結びつけての投票の呼びかけはご遠慮ください。
結果発表は、2025年3月初旬の予定です。
今後の追加情報はタイプデザインコンペティション 2024の公式サイト(https://competition.morisawa.co.jp/)のほか、以下のSNSにて発信します。
「モリサワ タイプデザインコンペティション」公式アカウント
・公式X(旧Twitter)(https://twitter.com/mrswcompetition/)
・公式Instagram(https://www.instagram.com/motc_morisawa/)
・公式Facebook(https://www.facebook.com/mrswcompetition/)
●本件に関するお問い合わせはこちら(https://forms.morisawa.co.jp/n/form/c/v1/sdmb/forms/Kfsu3K6YsuxVsth9mbr4z)