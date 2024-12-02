【今、かるたが熱い！】『最強王図鑑バトルかるた　空想世界編』発売!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2024年11月28日（木）に『最強王図鑑バトルかるた 空想世界編』を発売いたしました。

■ボリュームたっぷりでたくさん遊べる!!

『最強王図鑑バトルかるた 現実世界編』が大好評の「最強王図鑑バトルかるた」に、今度は「空想世界編」が仲間入り！

▲『最強王図鑑バトルかるた 空想世界編』

「空想世界編」には、人気のドラゴンをはじめ、神に悪魔、英雄、妖怪、幻獣から100選手が登場。

迫力たっぷりのかっこいい絵札（取り札）は、「最強王カード」としても楽しめて、眺めているだけでも「最強王図鑑」の世界に入り込める。読み札には登場する選手の特徴が盛り込んであるので、「最強王図鑑」を読んでいる子どもたちはもちろん、初めての子どもたちも楽しく遊べて、自然と「最強王」にくわしくなれる！

■自動読み上げ音声を使えば最少2人から遊べる！

▲「空想世界」で人気の最強王たちがかるたになった！

「空想世界編」も、もちろん自動読み上げ音声機能（※）つき。「キャッチコピー」と「出場選手の名前」を読み上げる「スタンダード読み上げ」2種類と、「ヒント」から読み上げて最強王の知識で勝負できる「ヒント付き読み上げ」の計3種類から選んで遊べるぞ！ 読み手がいなくても遊べるから、2人いれば1対1で遊ぶことが可能だ。「現実世界編」と「空想世界編」を混ぜて遊ぶ場合も、読み上げ音声を使えるぞ。

※Amazon Alexaによる、無料音声サービス。詳しくはこちら(https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh-battle-karuta/#yomiage)をチェック！

■混ぜて遊べば大合戦に！

遊び方は、1対1で陣取り合戦をして遊ぶ「バトルモード」と、大勢でも遊べる「かるたモード」の計2種類。「現実世界編」と混ぜて遊べば、取り札はなんと最大200枚の大合戦に！ 大ボリュームのかるた取りは盛り上がること間違いなし!! 読み上げ音声を使わずに読み手を決めてオリジナルの読み方をしたり、札の数を調整して空札をまぜたりと、遊び方は無限大。「空想世界編」、「現実世界編」それぞれ自分の好きな分野で勝負するもよし！ 両方合わせて「最強王図鑑」全般の知識を試すもよし！ 友だち、きょうだい、家族、みんなで遊んで、かるたの最強王を目指せ!!!

■「最強王図鑑バトルかるた」のページ公開中！

▲「現実世界編」も大好評発売中！

遊び方の説明や、読み上げ音声の使い方はこちらをご覧ください↓

▶https://gakken-ep.jp/extra/saikyooh-battle-karuta/

■YouTubeで遊び方を見てみよう！

Qチャンネルのお二人の楽しい動画で、2種類のかるたの遊び方をチェック！

▼【バトルモード編（現実世界編）】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-oV3y3ncNuM ]

▼【かるたモード編（現実世界編）】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=J1fDV7tnpCY ]

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★シリーズ公式サイトはこちら：https://saikyooh.gakken.jp/

［商品概要］

『最強王図鑑バトルかるた 空想世界編』

監修：国際［最強王図鑑］協会

価格：1,870円（税込）

発売日：2024年11月28日

判型：A5

ISBN：978-4-05-750929-7

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575092900(https://hon.gakken.jp/book/1575092900)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509291/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057509291/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18009281/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18009281/)

『最強王図鑑バトルかるた 現実世界編』

監修：国際［最強王図鑑］協会

価格：1,870円（税込）

発売日：2023年12月21日

判型：A5

ISBN：978-4-05-750887-0

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575088700(https://hon.gakken.jp/book/1575088700)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057508872/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4057508872/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17674466/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17674466/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校・社会人事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,856億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開