Hyouuma先生が描く「何を見てるの？」が1/5スケールフィギュアで再販決定！本日12月2日(月)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、Hyouuma「何を見てるの？」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの再販を決定いたしました。本日12月2日(月)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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Hyouuma「何を見てるの？」 【再販】 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/644

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP5ZKTHM

予約受付期間：2024年12月02日(月)16：00～2025年02月04日(火)23：59

商品説明

Hyouuma先生が描くオリジナルイラスト「何を見てるの？」より、靴を履き替える少女を1/5スケールフィギュアで再販決定です！

無防備にさらけ出されたお尻をイラストそのまま、ボリュームたっぷりに再現いたしました！

キラッと光る装飾が大きなお尻を際立たせます。

Hyouuma先生ご監修のもと再現した、イラストでは見えなかった胸元も必見です。

キョトンとした表情が可愛い少女をぜひお手元にお迎えください。

イラストレーター Hyouuma

Twitter (@Hyouuma)：https://twitter.com/Hyouuma

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C)Hyouuma

商品情報

商品名 ：Hyouuma「何を見てるの？」 【再販】 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/5スケール 全高 約191ｍｍ

小売価格 ：\22000（税込\24200）

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2024年12月02日(月)16：00解禁

予約締切 ：2025年02月04日(火)23：59締切

発売月 ：2025年07月末発売予定

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1/5スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/644

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP5ZKTHM

予約受付期間：2024年12月02日(月)16：00～2025年02月04日(火)23：59

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