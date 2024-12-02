Hyouuma先生が描く「何を見てるの？」が1/5スケールフィギュアで再販決定！本日12月2日(月)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、Hyouuma「何を見てるの？」 1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの再販を決定いたしました。本日12月2日(月)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
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Hyouuma「何を見てるの？」 【再販】 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/644
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP5ZKTHM
予約受付期間：2024年12月02日(月)16：00～2025年02月04日(火)23：59
商品説明
Hyouuma先生が描くオリジナルイラスト「何を見てるの？」より、靴を履き替える少女を1/5スケールフィギュアで再販決定です！
無防備にさらけ出されたお尻をイラストそのまま、ボリュームたっぷりに再現いたしました！
キラッと光る装飾が大きなお尻を際立たせます。
Hyouuma先生ご監修のもと再現した、イラストでは見えなかった胸元も必見です。
キョトンとした表情が可愛い少女をぜひお手元にお迎えください。
イラストレーター Hyouuma
Twitter (@Hyouuma)：https://twitter.com/Hyouuma
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C)Hyouuma
商品情報
商品名 ：Hyouuma「何を見てるの？」 【再販】 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/5スケール 全高 約191ｍｍ
小売価格 ：\22000（税込\24200）
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2024年12月02日(月)16：00解禁
予約締切 ：2025年02月04日(火)23：59締切
発売月 ：2025年07月末発売予定
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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。
1/5スケール
公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/644
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP5ZKTHM
予約受付期間：2024年12月02日(月)16：00～2025年02月04日(火)23：59
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
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https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461009
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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact
関連サイト等
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)