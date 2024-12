SNSフォロワー数80万人超「NIKO LIFE」のセルフケアブランド「BONUQUE（ボヌーク）」が初のポップアップ&トークショーを12月7日(土)よりRe:CENO 青山店にて開催

株式会社BLINK

SNSフォロワー数80万人超YouTuber「NIKO LIFE」プロデュース セルフケアブランド「BONUQUE(ボヌーク)」がブランド初の単独ポップアップ&NIKO LIFEによるトークショーを12月7日(土)よりRe:CENO 青山店で開催します。

また、新製品のFRAGRANCE OIL IN MIST(フレグランス オイル イン ミスト)をポップアップ先行で発売いたします。発売後3日間で即完売した6月6日発売のリードディフューザーも販売再開し、購入者先着プレゼントなど様々なポップアップ限定特典を用意しています。

【ポップアップ概要】

- 場所:Re:CENO 青山店(https://www.receno.com/aoyama/index.php)- 日程:2024年12月7日(土)~12月15日(日)※水曜定休- 営業時間:11:00~20:00- アクセス:東京メトロ「表参道」駅 B1出口から徒歩2分※ポップアップでの混雑を避けるため、週末の一部時間帯における「製品購入」は「整理券の予約」が必要となります。

▶︎製品購入時に必要な、整理券予約についてはこちら(https://bonuque.co.jp/blogs/news/20241201-popup-ticket)

【ポップアップ特典】

特典1.:12/7(土)、8(日)の10:00~11:00にNIKOトークショー(抽選/無料)

BONUQUEのプロデューサーであるNIKO LIFEが、皆さまに紅茶を振る舞いながら、製品開発の舞台裏や製品に込めた想いなどをお話します。

*トークショー応募は締め切りました

特典2.:「BONUQUE」アイテム1点以上、かつ合計15,000円以上の購入で「BONUQUE」冬季限定“月の満ち欠け”トートバッグをプレゼント

※数量限定、お一人1つまで

冬季限定“月の満ち欠け”トートバッグ特典3.:「BONUQUE」アイテム、「Re:CENO」アイテムそれぞれ1点以上、かつ合計30,000円以上購入で、下記のいずれからお好きなアイテムをプレゼント

※特典1.の在庫がある場合、トートバッグもプレゼントします。

※お一人1つまで

画像上:シェーカーボックス Sサイズ、画像左:fog linen work ブラストレー(長八角形Mサイズ or 八角形Lサイズ)、画像右:フラワーベース LUNA Mサイズ- 画像上:A.シェーカーボックス Sサイズ(先着40名)- 画像左:B.fog linen work ブラストレー(長八角形Mサイズ or 八角形Lサイズ)先着20名- 画像右:C.フラワーベース LUNA Mサイズ(先着20名)

【新製品 FRAGRANCE OIL IN MIST(フレグランスオイルインミスト)】

新製品のFRAGRANCE OIL IN MIST 3種をポップアップ先行で販売開始いたします。

使うたびに“ときめく香り”に包まれて

髪と身体の保湿ケアが1本で叶う

“お守り オイル イン ミスト”

価 格:\5,800(税込)

容 量:100mL

香 り:01.White Tea、02.Forest、03.Cassis & Geraniumの3種

【ポップアップ販売製品】

さらに、発売後3日間で即完売した6月6日発売のリードディフューザー販売再開し、リフィルも販売いたします。

NURTURE REED DIFFUSER

一点ものの、繰り返し使用できる

ウッドアクセサリーを育てるように飾り、

香りの広がりやすい独自設計の

あなたの"個性"を愛しむ為のリードディフューザー。

価 格:\12,900(税込)

容 量:150mL

香 り:01.White Tea、02.Forest、03.Cassis & Geraniumの3種

NURTURE REED DIFFUSER REFFILL

価 格:\8,500(税込)

容 量:150mL

香 り:01.White Tea、02.Forest、03.Cassis & Geraniumの3種

BONUQUE公式オンラインストア :https://bonuque.co.jp/

【NIKO LIFEについて】

1987年、東京都生まれ。

会社員として働きながら自身でライフスタイル系 YouTubeチャンネルを運営し、1年で約20万人までチャンネル登録者数を伸ばし、独立後、運用から3年7ヶ月経つ現在はSNS総フォロワー数80万人以上を誇る。

現在は、『BONUQUE』のブランドディレクターとして、暮らしと空間を豊かにする作品を開発中。

趣味は美術館巡りや、インテリアショップで美しいものを見ること。MBTIはINFP/仲介者。

YouTube:@nikolifework(https://www.youtube.com/@nikolifework)

Instagram:@niko_lifework(https://www.instagram.com/niko_lifework/)

【BONUQUEについて】

BONUQUE ブランドコンセプト

Find wellness in flux. ーゆらぐ自分も、愛おしくなる。

月の表情が変わるように、日々の自分も変化するもの。

満月のように満ち足りている自分も、

三日月のように⽋けている自分も、

“ゆらぐ自分が愛おしくなる”、そんなプロダクトを届けます。

We are as the moon: waxing, waning, changing daily.

Today, strong and bold as a full moon,

tomorrow, subtle and gentle as a crescent.

BONUQUE supports you through every phase, to find beauty in flux.

オンラインショップ:https://bonuque.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/bonuque.official/

LINE :https://lin.ee/TLw1GER

株式会社BLINK

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話番号:080 4741 1083

広報担当:建部順平

メールアドレス:pr@blinkinc.jp