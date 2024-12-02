個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、LapiStory第八弾となる新VOICE「【LapiStory#8】11月 ほろ酔い」をリリース！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、11月29日17時30分より、1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていくボイスの第八弾となる「【LapiStory#8】11月 ほろ酔い」をリリースします。
製品情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
■【LapiStory#8】11月 ほろ酔い
販売価格：1,500円（税込）
【LapiStory 第8話 ほろ酔い】
商店街のくじ引きで当てたチョコを食べていたらお酒の入っているチョコだったらしく…？ほろ酔いラピスの感情が爆発してしまう。まさか…こんな占いが当たっちゃうなんて～！
■LapiStoryとは
1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。
学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）
シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）
■ボイスフォーマット：mp3 & wav
■時間：18:11
販売情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
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【星影ラピス】
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