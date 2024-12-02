実況者グループ『女子研究大学』の描き起こしオリジナルイラストを使用したランダムブロマイド第2弾が、全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」に登場！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、実況者グループ『女子研究大学』の描き起こしオリジナルイラストを使用したランダムブロマイド第2弾を、全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて販売することを決定いたしました。2024年12月9日（月）～2024年12月25日（水）の期間限定で、複製直筆メッセージや集合ブロマイドを含む全6種よりランダムで1枚が印刷されます。また、2024年12月10日（火）～2024年12月16日（月）の間は、女子研究大学のメンバーによる撮り下ろしのファミリーマート(一部店舗を除く)の店内放送と、レジ液晶モニターでの特別映像の投影も予定しております。[画像1: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-f79e3ea2983e67ee8c7e-0.jpg ]＜商品情報＞◆商品名女子研究大学ランダムブロマイド 2024年クリスマスver.◆ラインナップ （全6種）りぃちょ、ニキ、キャメロン、18号、しろせんせー、集合ブロマイド◆販売期間2024年12月9日（月）10：00～2024年12月25日（水）23：59◆価格・L判200円（税込）・2L判300円（税込）◆販売場所全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」https://fp.famima.com/※L判、2L判ともにランダムでの印刷となります。同じ絵柄が連続で印刷される可能性もございます。※お取り扱いのない店舗もございます。販売元：株式会社サイバーエージェントコピーライト：(C)onaken[画像2: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-b91725d46c88db658afa-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-62f7178cc406b6519561-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-0697d420b570bcedd764-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-d3a8cd11a62810723123-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-6c502466c56e0cfc39a6-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/85936/188/resize/d85936-188-af68afe059cdf856b631-6.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品と一部異なる可能性がございます。■『女子研究大学』についてニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5人で構成される実況者グループで、“女研（おなけん）”の愛称で親しまれています。YouTubeを中心としたゲーム実況はもちろん、ゲーム動画を背景に様々な企画もおこなっています。女子研究大学 公式X：https://x.com/onaken_official■サイバーエージェント 会社概要社名 ：株式会社サイバーエージェント所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers設立 ：1998年3月18日資本金 ：7,369 百万円（2023年9月末現在）代表者 ：代表取締役 藤田晋事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業■本リリースに関するお問い合わせ株式会社サイバーエージェント 広報担当 三橋E-mail：support@caanime.com