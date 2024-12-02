東京都国分寺市「ぶんじ地域応援商品券」利用開始のお知らせ
フェリカポケットマーケティング株式会社（東京都文京区、代表取締役：納村哲二、以下当社）は、東京都国分寺市が実施する、「ぶんじ地域応援商品券」事業において、受託事業者の瀬味証券印刷株式会社（東京都千代田区、代表取締役：元吉一明）と業務委託契約を締結し、2024年12月1日（日）より「ぶんじ地域応援商品券」の利用を開始しましたので、お知らせいたします。
本事業は、長引く物価高騰により影響を受けている市内事業者の支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として実施いたします。市内在住の全市民を対象に、１人あたり3,000円分の二次元コード付きカード型商品券「ぶんじ地域応援商品券」を発行し、2025年2月28日（金）までご利用いただけます。
本商品券は、取扱店舗でのお買い物時にご提示いただき、店舗側が二次元コードを読み取ることで簡単に決済が可能です。付与された3,000円分は、残高を分割して複数回のお買い物にもご利用いただけます。
当社では、本事業で利用される「ぶんじ地域応援商品券」の発行・管理・店舗向けの決済システム・精算システムなどをご提供しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/82883/table/76_1_9ad0f21bc4b71543922c6e09045874d7.jpg ]
【関連リンク】
ぶんじ地域応援商品券公式WEBサイト
https://bunji-ouen.com/user/
よむすび公式サイト：https://yomsubi.com/
【プレスリリース資料は下記リンクから】
https://prtimes.jp/a/?f=d82883-76-ba6c45dbb563dfcccbb9a5abe27da832.pdf
フェリカポケットマーケティング株式会社 会社概要
当社は、地域経済の活性化・コミュニティの活性化・市民の心身の健康とウェルビーイングに貢献するため、自治体向けに地域通貨、ヘルスケア、エコ、SDGs、ボランティアなど、多岐にわたるデジタルソリューションを提供しています。
今後も、各種ソリューションを通じて、行政・企業・店舗・住民の皆様を「円より縁」で結び、豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。
設立 ：2008年1月
代表取締役：納村哲二
事業内容 ：自治体向けに社会課題・地域課題解決型デジタルソリューションの提供
所在地 ：東京都文京区本郷一丁目10-9 住友不動産水道橋壱岐坂ビル 4階
URL ：https://felicapocketmk.co.jp/