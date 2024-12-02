「パンどろぼう 」ほかほかポップアップストア 【第2弾】 開催決定！

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株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（東京都千代田区）は、大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのグッズ販売のほか、パンどろぼうと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置した【ほかほかポップアップストア　第2弾】を全国の書店にて開催します。





●特設フォトスポット

パンどろぼうと一緒に写真をとろう！


手にもって撮影できるフォトパネルもご用意！



●お取り扱い商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新商品やほかほかポップアップストア限定グッズも販売します！


ぜひこの機会にお立ち寄りください。





●ほかほかポップアップストア限定【先着購入特典】　　　　　　　　　　　　　　　　　

会期中、「パンどろぼう」関連書籍またはパンどろぼうグッズを一度のお会計で3,000円（税込）以上ご購入ごとに、「“まめ缶バッジ”全4種類から1個」をプレゼント！



（3種＋シークレット1種）

※特典は1会計ごとにお渡しします。


※絵柄はお選びいただけません。


※特典は数量限定のため無くなり次第終了となります。



●【第２弾】開催店舗・会期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※一部書店は日程が変更となる場合がございます。詳しくは各書店へお問い合わせください。



《北海道》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


三省堂書店 札幌店


https://www.books-sanseido.co.jp/shop/sapporo2/



《宮城》


2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）


丸善 仙台アエル店


https://honto.jp/store/detail_1577780_14HB310.html



《秋田》


2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）


未来屋書店 秋田店


https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E7%A7%8B%E7%94%B0/



《福島》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


ブックエース イオンモールいわき小名浜店


https://book-ace.co.jp/shops/book/118/



《神奈川》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店


https://store.kinokuniya.co.jp/store/lalaport-yokohama-store/



《千葉》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


未来屋書店 木更津店


https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E6%9C%A8%E6%9B%B4%E6%B4%A5-2/



《埼玉》


2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）


TSUTAYA レイクタウン


https://www.meibundo-books.co.jp/shop_list/store/store-003848.html



《静岡》


2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）


MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店


https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html



《京都》


2024年12月9日（月）～2025年1月13日（月・祝）


大垣書店 イオンモールKYOTO店


https://www.books-ogaki.co.jp/stores/ogaki-aeon_kyoto



《和歌山》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


TSUTAYA WAYガーデンパーク和歌山店


https://way-books.com/



《広島》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


啓文社 コア福山西店


https://keibunsha.net/details/store-detail.php?sp=37



《香川》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


未来屋書店 綾川店


https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E7%B6%BE%E5%B7%9D/



《愛媛》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


明屋書店　MEGA西の土居店


https://www.haruya.co.jp/shop/shopdetail?id=19



《宮崎》


2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）


未来屋書店　宮崎店


https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97-%E5%AE%AE%E5%B4%8E%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%85%E4%BB%AE%E8%A8%AD%E5%BA%97%E8%88%97%EF%BC%89/