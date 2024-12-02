「パンどろぼう 」ほかほかポップアップストア 【第2弾】 開催決定！
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（東京都千代田区）は、大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのグッズ販売のほか、パンどろぼうと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置した【ほかほかポップアップストア 第2弾】を全国の書店にて開催します。
●特設フォトスポット
パンどろぼうと一緒に写真をとろう！
手にもって撮影できるフォトパネルもご用意！
●お取り扱い商品
新商品やほかほかポップアップストア限定グッズも販売します！
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
●ほかほかポップアップストア限定【先着購入特典】
会期中、「パンどろぼう」関連書籍またはパンどろぼうグッズを一度のお会計で3,000円（税込）以上ご購入ごとに、「“まめ缶バッジ”全4種類から1個」をプレゼント！
（3種＋シークレット1種）
※特典は1会計ごとにお渡しします。
※絵柄はお選びいただけません。
※特典は数量限定のため無くなり次第終了となります。
●【第２弾】開催店舗・会期
※一部書店は日程が変更となる場合がございます。詳しくは各書店へお問い合わせください。
《北海道》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
三省堂書店 札幌店
https://www.books-sanseido.co.jp/shop/sapporo2/
《宮城》
2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）
丸善 仙台アエル店
https://honto.jp/store/detail_1577780_14HB310.html
《秋田》
2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）
未来屋書店 秋田店
https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E7%A7%8B%E7%94%B0/
《福島》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
ブックエース イオンモールいわき小名浜店
https://book-ace.co.jp/shops/book/118/
《神奈川》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
https://store.kinokuniya.co.jp/store/lalaport-yokohama-store/
《千葉》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
未来屋書店 木更津店
https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E6%9C%A8%E6%9B%B4%E6%B4%A5-2/
《埼玉》
2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）
TSUTAYA レイクタウン
https://www.meibundo-books.co.jp/shop_list/store/store-003848.html
《静岡》
2024年12月6日（金）～2025年1月19日（日）
MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店
https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html
《京都》
2024年12月9日（月）～2025年1月13日（月・祝）
大垣書店 イオンモールKYOTO店
https://www.books-ogaki.co.jp/stores/ogaki-aeon_kyoto
《和歌山》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
TSUTAYA WAYガーデンパーク和歌山店
https://way-books.com/
《広島》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
啓文社 コア福山西店
https://keibunsha.net/details/store-detail.php?sp=37
《香川》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
未来屋書店 綾川店
https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E7%B6%BE%E5%B7%9D/
《愛媛》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
明屋書店 MEGA西の土居店
https://www.haruya.co.jp/shop/shopdetail?id=19
《宮崎》
2024年12月6日（金）～2025年1月13日（月・祝）
未来屋書店 宮崎店
https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97-%E5%AE%AE%E5%B4%8E%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%85%E4%BB%AE%E8%A8%AD%E5%BA%97%E8%88%97%EF%BC%89/