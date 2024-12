アウトドアブランドPastoolから便利でおしゃれなトラベルグッズ「Pastool go out」が12月2日より登場！

株式会社コジット

株式会社コジット(本社:大阪府大阪市、代表取締役:久保慎一郎)は、旅行に便利な掃除機いらずの圧縮収納グッズ「Pastool go outトラベル衣類圧縮袋 M 2枚組 」「Pastool go outトラベル衣類圧縮袋 L 2枚組 」「Pastool go outトラベルじゃばら圧縮ポーチ」を2024年12月2日(月)より全国発売します。

旅行の時、もう少し準備が簡単だったら…。

持っていきたい服がかさばってスーツケースに収まらない…。

圧縮して行っても、旅行先に掃除機がないから圧縮して帰れない…。

収納グッズだからといってデザイン性は諦めたくない!

そんな方に。

旅行の準備で悩む方に使ってもらいたいという想いで作ったトラベルグッズ【 Pastool go out 】!

くるくる巻いてスピード圧縮!「Pastool go outトラベル衣類圧縮袋 2枚組」

道具いらずで旅行先でも簡単に圧縮!ゴチャつきがちな衣類もすっきり収納します♪

【POINT】

1.ロック式の排気弁でしっかり圧縮

ロック式の排気弁から空気が抜けてしっかり圧縮できます。安定的に空気を抜くことができるので、より長く繰り返し使いやすい!

2.内側はポリエチレンでしっかりはっ水

濡れた衣類を入れても安心なはっ水素材で染み込みにくい。アウトドアや長旅にも安心!

3.耐久性の高いオックスフォード生地

表側は色付きの上部なオックスフォード生地。一般的な圧縮袋の約3倍の厚みがあり、破れにくく、繰り返し使用可能です!長持ちするので、旅行好きの方にぴったり。色付きだから中身が見えにくいのもポイント。

4.開閉しやすいスライダー式

簡単に開閉できるスライダー式。サッと閉めることができます。

スーツケースやボストンバッグ、リュックなどにも入るちょうど良いサイズ感。アウトドアや出張にも便利。サイズもM・Lの2サイズ。組み合わせて使えばすっきり整理整頓できます♪

Mサイズ:30cm×40cm / 収納目安:Tシャツ・カットソー2~3枚 下着類・くつ下4~5枚

Lサイズ:40cm×50cm / 収納目安:セーター・トレーナー2~3枚 バスタオル1~2枚

(収納目安は素材や大きさにより多少異なります)

ファスナーをぐるりと閉めて圧縮「Pastool go outトラベルじゃばら圧縮ポーチ」

90度ガバッと開くじゃばら仕様で見やすく、用途ごとに仕分けられて便利な圧縮ポーチ。スーツケースの中もすっきりコンパクトに。

【POINT】

1.じゃばらポケットで仕分け簡単

90度ガバッと開くじゃばら仕様で見やすく、用途ごとに仕分けられて便利!衣類やタオル、下着などを分けて整理できる!



2.色分けファスナーで使いやすい

色分けファスナーで間違えずに作業できる!



3.ボストンバッグやリュックにも

ボストンやリュック、スーツケースなど様々なタイプの鞄にもぴったり。旅行や出張に大活躍間違いなし♪



4.ハンドル付きで持ち運びやすい

旅行先でのちょっとした荷物の移動にハンドル付きだから持ち運びも簡単!

縦26.5×横36cm×高さ3~10cm

ファスナー付メッシュポケット×3 : マスク・ハンカチ・下着など 細かいものの収納に便利♪

メインルームはじゃばら式で3室 : 上着・ズボン・タオルなどに。

Pastool go outのこだわりは、トラベルグッズも部屋や旅行先でも馴染むデザインであること。

旅行グッズもシンプルでおしゃれに♪

【商品情報】

Pastool go outトラベル衣類圧縮袋 M 2枚組

価格:1,430円(税込)

商品詳細:https://www.cogit.co.jp/goods/15005

Pastool go outトラベル衣類圧縮袋 L 2枚組

価格:1,650円(税込)

商品詳細:https://www.cogit.co.jp/goods/15016

Pastool go outトラベルじゃばら圧縮ポーチ

価格:3,300円(税込)

商品詳細:https://www.cogit.co.jp/goods/15036

販売先:全国のバラエティショップ・専門店・ホームセンターなど

