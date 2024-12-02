ミュージカル「レ・ミゼラブル」ほか話題作多数出演！　麻田キョウヤのミュージカル作家デビュー作『TWINS！～ひーとライトの冒険～』上演

写真拡大 (全7枚)

ロングランプランニング株式会社
カンフェティにてチケット発売中https://www.confetti-web.com/events/4864公式ホームページhttps://musical-za.co.jp/TWINS！～ひーとライトの冒険～@TWINS_musicalza[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d2d162e8d12ed63029aa-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d8dee5a59b733a71b7e4-1.jpg ]─“やさしい世界”で、笑って泣いて、武器も重い鎧も捨てて、ふわっと楽しめるひと時を作りたい。そして、今ここに生きている奇跡を、お客様も演者も、皆で分かち合えたら（麻田キョウヤコメントより）─ミュージカル「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ジキル＆ハイド」などの大型ミュージカルから、日本のオリジナル・ミュージカルまで、様々なミュージカルの舞台で活躍してきた麻田キョウヤが、ミュージカル作家デビュー！完全オリジナルのストーリーを書き下ろし、今回が念願の初演となります。麻田の挑戦を歓迎し、支えるのはミュージカル座の劇団員やスタッフ。作曲は麻田たっての希望で西出真理が、演出は麻田の心の友、ミュージカル座の佐野眞介が、振付は麻田が信頼を寄せる陶 晶瑛が手がけ、麻田キョウヤは主演キャストもつとめます。ダブル主演には、芸人の西村ヒロチョが出演。今年の年末、心がほっこり温かくなる舞台を、どうぞお楽しみに ! !舞台は母体内!?　ミュージカル「TWINS！～ひーとライトの冒険～」あらすじひーくんとライトは双子の兄弟。前世でも、そのまた前世でもそうだった。しかし、いつもタッチの差でライトが兄貴。次こそは！と、ひーくんは兄の座を掴むべく奮闘する！恐竜の時代、中世ヨーロッパ、明治時代・・・お母さんのお腹の中で繰り広げられる、笑って泣ける、漫才コメディミュージカル！キャスト・スタッフプロフィール[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d368a72da7dc0036c1f3-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-7dfe084678ceef1fe459-4.jpg ]兵庫県出身。俳優・脚本家・シンガーソングライター。1998 年 avex より、ロックバンド『Galla』のボーカリストとしてメジャーデビュー。TVアニメ『頭文字D』エンディングテーマ『奇蹟の薔薇』など、アニメ、CM、ゲーム関連作品多数。各種音楽配信サービ スにて楽曲配信中。主な舞台出演作品に、「レ・ミゼラブル」クールフェラック役、「ミス・サイゴン」クラブオーナー役、 「ジキル&ハイド」新聞売り役、「何処へ行く」ペテロ役、「平和な星」ポポロ大統領役、他多数。11月ミュージカル座公演「ハーモ二―」では主演をつとめた。今年14年目となる、ラジオ番組 KissFM KOBE「ネッツトヨタ兵庫プレゼンツ 麻田キョウヤの Friday Night Drivin’」のサウンドクルーを勤めるなど、多方面で活躍中。今回戯曲を初執筆。[画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-7958e23192c3c39241fd-5.jpg ]ミュージカル俳優・アクティングアドバイザー・演出家。東京都杉並区出身のミュージカル俳優。国産オリジナルミュージカルを創造する劇団『ミュージカル座』に所属し20年目となる。主な出演作は「ひめゆり」(滝軍曹役)や「ルルドの奇跡」「何処へ行く」「トラブルショー」「タイム・フライズ」「カムイレラ」「sign」「RANGER」「雲母紙鳶」(鉄蔵のちの葛飾北斎役)など。他に、東宝「ミス・サイゴン」(シュルツ大尉役)や、劇団Tip Tapのオリジナル作品にも参加。自身で主宰する『朝ミュージカル東京』では代表と演出をつとめており、 藤倉梓の脚本・作曲・作詞による「僕と彼女と物憂げな傘」「ながめせしまに茶の湯でも」を上演。現在も引き続き3年目のロングラン公演を成功させている。ミュージカル座での演出は今作が初となる。公演概要[画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-c64018de2b505083e3df-2.jpg ]『TWINS！～ひーとライトの冒険～』公演期間：2024年12月25日 (水) ～ 2024年12月29日 (日)会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）■出演者西村ヒロチョ、麻田キョウヤ、加藤 瞳、中右遥日、齋藤信吾、廣岡真帆、鳥羽瀬璃音花、柳瀬亮輔 、奈良坂潤紀、蒔田優香、本坊綾子、杉本茉由、志村佳樹、iCHiHO、関森絵美、堀内祐里、髭 香苗、すがたさこ、みづ乃奈央、喜元 和、陶 晶瑛、伊藤遥加、矢吹桃子、三浦詩乃、山崎朱菜、横田友菜、平田里美、角張真悠、花井玲奈■スタッフ脚本・作詞／麻田キョウヤ作曲・編曲・音楽監督／西出真理演出／佐野眞介振付／陶 晶瑛美術／佐野眞介衣裳／藤澤知佳音響／中村恵美子照明／奥田賢太(株式会社コローレ)小道具／菅田紗子影絵アドバイザー／シゲノヨシオカ舞台監督／小谷 武歌唱指導・音楽監督助手／須藤瑛子演出助手／廣岡真帆宣伝美術／麻田キョウヤ制作／川田真由美制作助手／村上恵子プロデューサー／ハマナカトオル企画・製作・主催／ミュージカル座■公演スケジュール12月25日（水）18：30月組12月26日（木）18：30星組12月27日（金）13：00月組／18：30星組12月28日（土）13：00星組／17：30月組12月29日（日）13：00月組／17：00星組※受付開始および開場は開演の30分前※平日４公演につきましてトークイベントが開催されます！12/25(水)夜公演：組麻田キョウヤ、西村ヒロチョ、iCHiHO、堀内祐里、すがたさこ、喜元 和、伊藤遥加、三浦詩乃12/26(木)夜公演：組麻田キョウヤ、中右遥日、齋藤信吾、鳥羽瀬璃音花、奈良坂潤紀、本坊綾子、志村佳樹、陶 晶瑛、花井玲奈12/27(金)昼公演：組麻田キョウヤ、加藤 瞳、齋藤信吾、廣岡真帆、柳瀬亮輔、蒔田優香、杉本茉由、横田友菜、角張真悠12/27(金)夜公演：組関森絵美、西村ヒロチョ、髭 香苗、みづ乃奈央、矢吹桃子、山崎朱菜、平田里美、麻田キョウヤ■チケット料金（全席指定・税込）応援席：11,000 円《応援席のお客様》には、ご観劇当日にサイリウムライト（またはペンライト）をお配りいたします！一般席：7,500 円