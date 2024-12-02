ミュージカル「レ・ミゼラブル」ほか話題作多数出演！　麻田キョウヤのミュージカル作家デビュー作『TWINS！～ひーとライトの冒険～』上演

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中https://www.confetti-web.com/events/4864公式ホームページhttps://musical-za.co.jp/TWINS！～ひーとライトの冒険～@TWINS_musicalza[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d2d162e8d12ed63029aa-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d8dee5a59b733a71b7e4-1.jpg ]─“やさしい世界”で、笑って泣いて、武器も重い鎧も捨てて、ふわっと楽しめるひと時を作りたい。そして、今ここに生きている奇跡を、お客様も演者も、皆で分かち合えたら（麻田キョウヤコメントより）─ミュージカル「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ジキル＆ハイド」などの大型ミュージカルから、日本のオリジナル・ミュージカルまで、様々なミュージカルの舞台で活躍してきた麻田キョウヤが、ミュージカル作家デビュー！完全オリジナルのストーリーを書き下ろし、今回が念願の初演となります。麻田の挑戦を歓迎し、支えるのはミュージカル座の劇団員やスタッフ。作曲は麻田たっての希望で西出真理が、演出は麻田の心の友、ミュージカル座の佐野眞介が、振付は麻田が信頼を寄せる陶 晶瑛が手がけ、麻田キョウヤは主演キャストもつとめます。ダブル主演には、芸人の西村ヒロチョが出演。今年の年末、心がほっこり温かくなる舞台を、どうぞお楽しみに ! !舞台は母体内!? ミュージカル「TWINS！～ひーとライトの冒険～」あらすじひーくんとライトは双子の兄弟。前世でも、そのまた前世でもそうだった。しかし、いつもタッチの差でライトが兄貴。次こそは！と、ひーくんは兄の座を掴むべく奮闘する！恐竜の時代、中世ヨーロッパ、明治時代・・・お母さんのお腹の中で繰り広げられる、笑って泣ける、漫才コメディミュージカル！キャスト・スタッフプロフィール[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-d368a72da7dc0036c1f3-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-7dfe084678ceef1fe459-4.jpg ]兵庫県出身。俳優・脚本家・シンガーソングライター。1998 年 avex より、ロックバンド『Galla』のボーカリストとしてメジャーデビュー。TVアニメ『頭文字D』エンディングテーマ『奇蹟の薔薇』など、アニメ、CM、ゲーム関連作品多数。各種音楽配信サービ スにて楽曲配信中。主な舞台出演作品に、「レ・ミゼラブル」クールフェラック役、「ミス・サイゴン」クラブオーナー役、 「ジキル&ハイド」新聞売り役、「何処へ行く」ペテロ役、「平和な星」ポポロ大統領役、他多数。11月ミュージカル座公演「ハーモ二―」では主演をつとめた。今年14年目となる、ラジオ番組 KissFM KOBE「ネッツトヨタ兵庫プレゼンツ 麻田キョウヤの Friday Night Drivin’」のサウンドクルーを勤めるなど、多方面で活躍中。今回戯曲を初執筆。[画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-7958e23192c3c39241fd-5.jpg ]ミュージカル俳優・アクティングアドバイザー・演出家。東京都杉並区出身のミュージカル俳優。国産オリジナルミュージカルを創造する劇団『ミュージカル座』に所属し20年目となる。主な出演作は「ひめゆり」(滝軍曹役)や「ルルドの奇跡」「何処へ行く」「トラブルショー」「タイム・フライズ」「カムイレラ」「sign」「RANGER」「雲母紙鳶」(鉄蔵のちの葛飾北斎役)など。他に、東宝「ミス・サイゴン」(シュルツ大尉役)や、劇団Tip Tapのオリジナル作品にも参加。自身で主宰する『朝ミュージカル東京』では代表と演出をつとめており、 藤倉梓の脚本・作曲・作詞による「僕と彼女と物憂げな傘」「ながめせしまに茶の湯でも」を上演。現在も引き続き3年目のロングラン公演を成功させている。ミュージカル座での演出は今作が初となる。公演概要[画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2849/resize/d13972-2849-c64018de2b505083e3df-2.jpg ]『TWINS！～ひーとライトの冒険～』公演期間：2024年12月25日 (水) ～ 2024年12月29日 (日)会場：中目黒キンケロ・シアター（東京都 目黒区 青葉台 1-15-11）■出演者西村ヒロチョ、麻田キョウヤ、加藤 瞳、中右遥日、齋藤信吾、廣岡真帆、鳥羽瀬璃音花、柳瀬亮輔 、奈良坂潤紀、蒔田優香、本坊綾子、杉本茉由、志村佳樹、iCHiHO、関森絵美、堀内祐里、髭 香苗、すがたさこ、みづ乃奈央、喜元 和、陶 晶瑛、伊藤遥加、矢吹桃子、三浦詩乃、山崎朱菜、横田友菜、平田里美、角張真悠、花井玲奈■スタッフ脚本・作詞／麻田キョウヤ作曲・編曲・音楽監督／西出真理演出／佐野眞介振付／陶 晶瑛美術／佐野眞介衣裳／藤澤知佳音響／中村恵美子照明／奥田賢太(株式会社コローレ)小道具／菅田紗子影絵アドバイザー／シゲノヨシオカ舞台監督／小谷 武歌唱指導・音楽監督助手／須藤瑛子演出助手／廣岡真帆宣伝美術／麻田キョウヤ制作／川田真由美制作助手／村上恵子プロデューサー／ハマナカトオル企画・製作・主催／ミュージカル座■公演スケジュール12月25日（水）18：30月組12月26日（木）18：30星組12月27日（金）13：00月組／18：30星組12月28日（土）13：00星組／17：30月組12月29日（日）13：00月組／17：00星組※受付開始および開場は開演の30分前※平日４公演につきましてトークイベントが開催されます！12/25(水)夜公演：組麻田キョウヤ、西村ヒロチョ、iCHiHO、堀内祐里、すがたさこ、喜元 和、伊藤遥加、三浦詩乃12/26(木)夜公演：組麻田キョウヤ、中右遥日、齋藤信吾、鳥羽瀬璃音花、奈良坂潤紀、本坊綾子、志村佳樹、陶 晶瑛、花井玲奈12/27(金)昼公演：組麻田キョウヤ、加藤 瞳、齋藤信吾、廣岡真帆、柳瀬亮輔、蒔田優香、杉本茉由、横田友菜、角張真悠12/27(金)夜公演：組関森絵美、西村ヒロチョ、髭 香苗、みづ乃奈央、矢吹桃子、山崎朱菜、平田里美、麻田キョウヤ■チケット料金（全席指定・税込）応援席：11,000 円《応援席のお客様》には、ご観劇当日にサイリウムライト（またはペンライト）をお配りいたします！一般席：7,500 円