『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第10巻オーディオコメンタリーキャスト、描き下ろしジャケット、初回特典カード「トランザム・アサルトライナック」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）

株式会社マーベラスオーディオコメンタリーではMIKメンバーが集結！！第121話「わが青春のMIK」を見ながら竜宮トレモロ役：林 勇さん、ニャンデスター役：ファイルーズあいさん、七星ランラン役：鎌倉有那さんを迎えてお話しして頂きます！！TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-10 予約受付中！！ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/オーディオコメンタリー試聴動画 公開中！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=e0jmTFWwe74 ]＜キャスト＞竜宮トレモロ役：林 勇ニャンデスター役：ファイルーズあい七星ランラン役：鎌倉有那アニメ描きおろしパッケージイラスト[画像1: https://prtimes.jp/i/16719/1877/resize/d16719-1877-278c8a085905ff0b6640-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16719/1877/resize/d16719-1877-04ed5f05d543f6c9523b-1.jpg ]『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「トランザム・アサルトライナック」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）[画像3: https://prtimes.jp/i/16719/1877/resize/d16719-1877-1f1150036565464d060d-3.jpg ]商品情報商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐10発売日：2025年1月22日（水）価格・仕様：Blu-ray：21,780（税抜価格 19,800）【MJHX-02052】DVD：19,580（税抜価格 17,800）【MJHD-05039】ディスク枚数：2枚組収録話：第116～127話収録：BD【映像 MPEG-4 AVC 1080p／音声 リニアPCM 2ch】DVD【映像 MPEG-2 16：9(letter box)／音声 ドルビーデジタル ステレオ 2ch】初回特典：・アニメ描きおろし特製三方背ケース・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「トランザム・アサルトライナック」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）・リーフレット（２つ折り）映像特典：・オーディオコメンタリー（第121話） <コメンタリーキャスト> 竜宮トレモロ役：林 勇 ニャンデスター役：ファイルーズあい 七星ランラン役：鎌倉有那※初回特典は無くなり次第終了となります。※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。発売／販売元：株式会社マーベラスTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイトwww.marv.jp/special/yugioh_gorush/(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI