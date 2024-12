美容メディアMimi Beauty「2024年下半期ベストコスメ」を発表

株式会社Mimi Beauty

株式会社Mimi Beauty(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒川 涼子)が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、Mimi Beautyユーザーの投票による「2024年下半期Mimi Beautyベストコスメ」を発表いたします。

- 2024年4月中旬~2024年10月中旬発売の新商品からMimi Beautyユーザーが選んだベストコスメ

Mimi Beautyは、「美容でときめく世界を、一緒に」というコンセプトのもと、“新しいコスメや新しい自分との出会いにときめく世界”をユーザーのみなさんと一緒に創り上げる、SNS美容メディアです。X(旧Twitter)・Instagram・YouTube・TikTok・LINEの公式アカウントの総フォロワー数が580万人を超えるなど、SNSを中心としたオンラインでの情報発信力を強みとしています。

この度、2024年4月15日~2024年10月14日に発売された新商品およびリニューアル商品を対象に、1,334人のMimi Beautyユーザーによる人気投票を実施いたしました。その中から各カテゴリの1~3位を「2024年下半期Mimi Beautyベストコスメ」として発表いたします。(商品数が多いジャンルはMimi Beauty編集部独自に価格帯で部門を区切っております。)

■Mimi Beautyベストコスメとは

Mimi Beautyが半年ごとに開催している人気投票の企画。Mimi Beautyユーザーの投票によって1~3位が決まるベストコスメです。美容好きのMimi Beautyユーザーによる投票だからこそ、消費者目線でおすすめの商品を知ることが出来ます。また、半期ごとの新商品およびリニューアル商品を対象にしており、Mimi Beautyベストコスメを見ることで新しいときめくアイテムに出会えることを目指しております。

■Mimi Beautyユーザーとは

mimist(Mimi Beauty会員)に登録している美容に関心のあるユーザーで、およそ4万人。コア層は19~44歳。

【調査概要】

調査期間:2024年10月18日~10月28日

有効回答数:1,334件

調査対象:Mimi Beautyユーザー

調査方法:インターネット調査

- カテゴリ別・価格帯別「2024年下半期Mimi Beautyベストコスメ」

■ルージュ

【~2,999円の部門】

1位 KATE/リップモンスター クリアトーン

2位 Ririmew/バタールージュ

3位 TIRTIR/WATERISM GLOW MELTING BALM

【3,000円~の部門】

1位 JILL STUART/ジルスチュアート リップブロッサム グロウ

2位 YSL BEAUTY/YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム

3位 ETVOS/ミネラルシアールージュ

■リキッドルージュ・グロス・その他リップ

【~2,999円の部門】

1位 CEZANNE/影色リップメイカー

2位 TIRTIR/WATERISM LIP PLUMPER

3位 MAYBELLINE NEW YORK/リフターシャイン

【3,000円~の部門】

1位 DECORTE/プランピング リップセラム

2位 Elegance/クラルテ ルージュ ビジュー

3位 CHANEL/ルージュ アリュール リクィッド ヴェルヴェット

■リップティント

1位 hince/ロウグロウジェルティント

2位 OPERA/グロウリップティント

3位 rom&nd/シアーティンテッドスティック

■アイシャドウ

【~2,999円の部門】

1位 CANMAKE/プティパレットアイズ(マットタイプ)

2位 Visee/キラー アイ トリオ

3位 CEZANNE/ペールトーンアイシャドウ

【3,000円~の部門】

1位 DECORTE/ダズリング ジェム

2位 DIOR/ディオールショウ モノ クルール

3位 LUNASOL/アイカラーレーションN

■アイライナー

【~2,999円の部門】

1位 KATE/スーパーシャープライナーEX4.0

2位 CEZANNE/ブレぴたライナー

3位 ettusais/エテュセ アイエディション(グリッターライナー)

【3,000円~の部門】

1位 DIOR/ディオールショウ スティロ ウォータープルーフ

2位 inoui/インウイ アイライナーリキッド

3位 ADDICTION/アディクション ザ リキッド アイライナー パール

■マスカラ・マスカラ下地

【~2,999円の部門】

1位 ヒロインメイク/ストロング カールキーパー WP

2位 D-UP/ハイパーリフトマスカラ

3位 CEZANNE/耐久カールスリムマスカラ

【3,000円~の部門】

1位 DIOR/ディオールショウ マキシマイザー 4D

2位 CLINIQUE/ラッシュ パワー ハイ ファイ フル ボリューム マスカラ

3位 shu uemura/3Dラッシュ ケアカール マスカラ

■アイブロウ

【~2,999円の部門】

1位 CEZANNE/細芯アイブロウN

2位 KATE/3DアイブロウカラーZ

3位 HEAVY ROTATION/カラーリングアイブロウEX

【3,000円~の部門】

1位 JILL STUART/ジルスチュアート ブルームニュアンス ブロウパレット

2位 SUQQU/カラーリング アイブロウ

3位 SUQQU/スムース アイブロウ ペンシル

■チーク

1位 CANMAKE/パウダーチークス

2位 NARS/ブラッシュ N

3位 SUQQU/ブラーリング カラー ブラッシュ

■シェーディング・ハイライト・ブロンザー

1位 b idol/叶えるハイライト

2位 DIOR/ディオールスキン ルージュ ブラッシュ カラー&グロウ

3位 LISSAGE/リサージ ビューティフォルムマジック(ハイライト)

■下地

【~2,999円の部門】

1位 毛穴パテ職人/サナ 毛穴パテ職人 クッションブースター下地

2位 FASIO/くずれ ・ 日やけ防止下地

3位 KATE/スノースキンベース

【3,000円~の部門】

1位 PAUL & JOE BEAUTE/モイスチュアライジング プライマー

2位 NARS/ライトリフレクティング トーンアップヴェール

3位 SUQQU/ザ プライマー

■リキッド・クリームファンデーション

1位 DECORTE/ゼン ウェア グロウ

2位 HAKU/薬用 美白美容液ファンデ

3位 Primavista/ステイグロウ リキッド

■クッションファンデーション

1位 MAQuillAGE/ドラマティックエッセンスクッション グロウ

2位 CLIO/キル カバー ファンウェア クッション ザ オリジナル

3位 HERA/ブラック クッション ファンデーション

■コンシーラー

1位 DIOR/ディオールスキン フォーエヴァー スキン パーフェクト スティック

2位 LISSAGE/リサージ ビューティフォルムマジック(コンシーラー)

3位 FASIO/ウルトラカバー コンシーラー WP

■フェイスパウダー・おしろい

【~2,999円の部門】

1位 Chacott COSMETICS/チャコット コンプレクションクリエイター

2位 CANMAKE/イルミネイティングフィニッシュパウダー ~Abloom~

3位 乾燥さん/乾燥さん 保湿力プロテクトパウダー ブライトシカ

【3,000円~の部門】

1位 GIVENCHY/プリズム・リーブル

2位 Primavista/シルキーラスティング プレスト

3位 Elegance/アティミエル ヴェール

■クレンジング

【~2,999円の部門】

1位 Biore/ビオレ The クレンズ オイルメイク落とし モイスト

2位 LuLuLun/ルルルンクレンジング トーニングバーム

3位 Bifesta/ミセラーアイメイクアップリムーバー

【3,000円~の部門】

1位 DECORTE/AQ ラディアンス ウォータリー ジェル クレンジング

2位 THREE/THREE バランシング クレンジング バーム

3位 ADDICTION/アディクション クレンジングクリーム

■洗顔料・ピーリング

【~2,999円の部門】

1位 Obagi/オバジC 酵素洗顔パウダーDP

2位 Bifesta/泡洗顔

3位 DROAS/クレイマイルドスクラブウォッシュ

【3,000円~の部門】

1位 N organic/N organic Bright ホワイト クリア ジェルウォッシュ

2位 IGNIS/サニーサワー ソープ N

3位 IPSA/ルミナイジング クレイex

■化粧水

【~2,999円の部門】

1位 乾燥さん/乾燥さん 薬用高保湿化粧水

2位 無印良品/薬用クリアケア化粧水

3位 MINON/エイジングケア ローション

【3,000円~の部門】

1位 SHISEIDO/SHISEIDO フューチャーソリューション LX コンセントレイティッド ブライトニングソフナー

2位 IPSA/リファイニングローションe

3位 FANCL/トイロ バランシングドロップ

■乳液

【~2,999円の部門】

1位 無印良品/薬用クリアケア乳液

2位 乾燥さん/乾燥さん 薬用高保湿乳液

3位 ケアセラ(R)/ケアセラAP 高保湿先行バリア乳液

【3,000円~の部門】

1位 雪肌精/薬用雪肌精 ブライトニング エマルジョン

2位 FANCL/トイロ バランシングミルク

3位 est/エストG.P. セラムイン エマルジョン

■美容液・ブースター・オイル

【~2,999円の部門】

1位 d プログラム/薬用 アクネケア美容液

2位 なめらか本舗/サナ なめらか本舗 薬用リンクル美容液 ホワイト

3位 SOFINA iP/うるおい高密着ショット

【3,000円~の部門】

1位 Obagi/オバジX ディープアドバンスドリフト セラム

2位 ONE BY KOSE/ONE BY KOSE セラムヴェール ディープリペア

3位 LANCOME/ジェニフィック アルティメ セラム

■フェイスクリーム・バーム

【~2,999円の部門】

1位 乾燥さん/乾燥さん 薬用高保湿クリーム

2位 DECENCIA/つつむ デイ モイスチャーヴェール

3位 CLEAR TURN/ごめんね素肌 おやすみリペアクリーム

【3,000円~の部門】

1位 雪肌精/雪肌精 CLEAR WELLNESS モイストリペア クリーム

2位 ADDICTION/アディクション デイクリーム

3位 ESTEE LAUDER/アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム 50mL

■オールインワン

1位 無印良品/薬用クリアケアオールインワンジェル

2位 ちふれ/うるおい ジェル

3位 ナリスアップ/ミルティー モイスチャーミルクスプレー VC

■フェイスマスク・パック

【~2,999円の部門】

1位 メラノCC/メラノCC 集中対策マスクプラス

2位 Torriden/ビタC ブライトニングマスク

3位 CLEAR TURN/ごめんね素肌 おめざめスイッチマスク

【3,000円~の部門】

1位 d プログラム/薬用 ナイトジェルマスク

2位 LANEIGE/バウンシースリーピングマスク

3位 FAS/FAS ザ ブラック デイリー シートマスク

■日焼け止め

1位 MINON/エイジングケア デイクリームUV

2位 LANCOME/UV エクスペール トーン アップ

3位 &be/&be ウォータープルーフUVミルク

■アイケア

1位 スカルプD/スカルプD まつ毛美容液 クイーン

2位 episteme/アイパーフェクトショット

3位 FAVEUR/ファブール ニードルアイ&リップリフトクリームCC

■リップケア

【~2,999円の部門】

1位 LANEIGE/リップグロウィバーム

2位 AYURA/ナイトリップエッセンス

3位 JILL STUART/ジルスチュアート ミルクティーブレンド リップマスク

【3,000円~の部門】

1位 KANEBO/ルージュスクラブメルティング

2位 DIOR/ルージュ ディオール 高保湿クチュール リップ バーム

3位 CLARINS/リップ オイル バーム

■シャンプー・トリートメント

【~2,999円の部門】

1位 melt/モイスト シャンプー/トリートメント

2位 +tmr/モイスト シャンプー& トリートメント

3位 Essential Premium/ウォータートリートメント

【3,000円~の部門】

1位 L'OCCITANE/インテンシヴリペア シャンプー/コンディショナートリートメント

2位 KERASTASE/プルミエール ダメージ リペア コンサントレ

3位 HAIR rituel by sisley/ヘア リチュアル フォーティファイング シャンプー

■ヘアケア

【~2,999円の部門】

1位 Gyutto/ギュットコルセットヘアマスク

2位 Essential/CCミルク

3位 ORBIS/エッセンスインヘアマスク

【3,000円~の部門】

1位 JILL STUART/ジルスチュアート ホワイトフローラル ヘアオイル ディープリペア

2位 JILL STUART/ジルスチュアート ホワイトフローラル ヘアミルク

3位 AVEDA/インヴァティ ウルトラ アドバンス スカルプ セラム

■ヘアスタイリング

1位 product/ザ・プロダクト ラスティングオイル

2位 ululis/ウルリス ウォーターインマトメイク

3位 AVEDA/ビーカーリー アドバンス パーフェクト プライマー

■ボディウォッシュ

1位 YOLU/YOLU ボディソープ

2位 SABON/ブラック ボディ クレンザー デッドシー

3位 YOHADA/YOHADA ボディウォッシュ

■ボディローション・ミルク・クリーム・スクラブ

【~2,999円の部門】

1位 NIVEA/ニベア リペアエキスパート 薬用ボディミルク 乾燥肌用

2位 NIVEA/ニベア リペアエキスパート 薬用エクストラボディミルク 超乾燥肌用

3位 Neutrogena(R)/インテンスリペア CICA高保湿クリーム[顔]・からだ用

【3,000円~の部門】

1位 JILL STUART/ジルスチュアート ホワイトフローラル ボディミルク

2位 BORDER FREE cosmetics/レチノピールボディクリーム

3位 DIOR/ミス ディオール ボディ ミルク

■ハンドケア

1位 NIVEA/ニベアソフト スキンケアクリーム

2位 JILL STUART/ジルスチュアート ホワイトフローラル ハンドクリーム

3位 CoenRichQ10/コエンリッチ ザ プレミアム 薬用リンクルナイト ハンドクリーム

■ネイル・ネイルケア

1位 Ducato/ネイル速乾液

2位 NAIL HOLIC/ネイルホリック 偏光 トップコート

3位 Ducato/ネイルカラープライマー

■美容家電

1位 Panasonic/ヘアードライヤー ナノケア EH-NA7M

2位 ReFa/ReFa CURL IRON PRO 19(リファカールアイロン プロ 19)

3位 Panasonic/ストレートアイロン ナノケア EH-HN50

■入浴剤

1位 YOLU/YOLU ドリーミング バスタブレット

2位 SABON/ブラック バスソルト デッドシー

3位 HOT TAB/HOTTAB Natural ZEN

