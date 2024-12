【銀座 蔦屋書店】梅本匡志の個展「ファンタを注ぐ時はちょっとずつ超ゆっくりね」を12月7日（土）より開催。自身の日常から“現代/今”を切り取る。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)※本展イメージ画像

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)は、梅本匡志の個展「ファンタを注ぐ時はちょっとずつ超ゆっくりね/When pouring a Fanta into a glass,do it super slowly and through several times.」を、2024年12月7日(土)~12月27日(金)の期間に店内アートウォールにて開催します。

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/event/art/44290-1448191129.html

概要

梅本匡志は、現在、東京藝術大学大学院美術研究科にて油画を専攻する若手アーティストです。今年3月には、卒業制作で自身の日常を描いた大型作品をART FAIR TOKYO 2024にて発表しました。

梅本は、日常をまるでそのまま残すかのような、高い描写力と温かみを感じさせる筆捌きで描くことで、絵画と向き合いながら作家本人の身の回りにある”現代/今”を切り取っています。モチーフや風景、そこに存在するものの関係性から、鑑賞者が何を感じ取るのか、何が作品として残り続けるのかを追求しようとしています。本展では、新作の油彩作品とドローイングを発表します。

アーティストステートメント

無駄なこと大好きだし、嘘もつくこともある。

でも効率的に過ごしたいし、事実こそが重要だとも思う。

そんな理性と欲求の矛盾を内側に抱えながら、どうにかバランスをとって生きてる。

ただそのバランスは環境や内面の急激な変化によって大きく崩れる。

それが崩れた時に修復できるだけの時間と余裕がなければ、精神的または身体的に限界が来てしまう。

現代の技術の発展とそれに伴う環境の変化のスピードとその加速度は、感情的で社会的な存在である人類にとって本当に持続できるものなのか。

急激な変化や情報過多の中で、新たな適応の必要を感じている。

悪意だけは淘汰されるべき機能であることは間違いない。

梅本匡志

本展に寄せて

「わぁ!写真みたい~」と作品に引き寄せられる鑑賞者。

しかし、近くに寄れば寄るほどそのイメージは絵の具という物質の動きに変化してしまう。

最も伝統的な絵画のイリュージョンではないだろうか。

しかし、梅本の作品をその技術や技法で語りたいわけではない。

彼の身の回りに実在する人、風景。

その画面には何が存在しているのか。

この先の話しは是非梅本の作品の前で話したい。

岡本裕輝(HIRO OKAMOTO Director)

アーティストプロフィール

梅本匡志 / Tadashi Umemoto

2001 鹿児島県生まれ

2019 鹿児島県立松陽高等学校卒業

2024 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業

2024 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻入学

展示歴

2021 個展「CATCH ME IF YOU CAN」Gallery haco 東京

2022 グループ展「EPIC PAINTERS Vol.10 -PORTRAITS-」THE blank GALLERY 東京

2022 2人展「FROM」三街区ギャラリー 鹿児島

2022 2人展「painting mania」BRASSERIE SurLuster 神奈川

2022 「2022年度油画学内受賞者展」 yuga gallery 東京

2022 東京藝術大学油画3年 2023年度進級展「もしもし、こんにちは」 3331 東京

2023 2人展「avec」HIRO OKAMOTO Gallery 東京

2023 「peace peace」GALLERY F 鹿児島

2023 グループ展「VIEWS and FACES Vol.3 -風景と人物-」The blank gallery 東京

2024 「東京藝術大学油画卒業制作学内審査展 2024」東京藝術大学絵画棟 東京

2024 「第72回東京藝術大学 卒業・修了作品展」東京都美術館 東京

2024 個展「Don‘t stop me now」ART FAIR TOKYO 2024(HIRO OKAMOTO)東京

2024 個展「Pure Attitude」HIRO OKAMOTO Gallery 東京

受賞

2022 東京藝術大学2022年度安宅賞受賞

販売について

展示作品は、会場にて12月7日(土)10:30より販売します。

※作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。

展示詳細

梅本匡志 個展「ファンタを注ぐ時はちょっとずつ超ゆっくりね/When pouring a Fanta into a glass,do it super slowly and through several times.」

期間|2024年12月7日(土)~12月27日(金)

時間|10:30~21:00 ※最終日は17:00まで

会場|銀座 蔦屋書店 アートウォール

入場|無料

主催|銀座 蔦屋書店

協力|HIRO OKAMOTO

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp

銀座 蔦屋書店

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。

住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/