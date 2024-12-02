【BIC SIM】店舗契約限定でビックポイント10,000ポイント還元、さらにご家族同時に他社から乗り換えで最大15,000ポイント還元
株式会社ラネット
１.ポイント還元キャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_1_553e23fe664edf0eeab76564d9bfff9a.jpg ]
２.SIMフリーiPhone16,500円割引キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_2_60f2882140e3fd6bca29db587a688589.jpg ]
３.初月無料キャンペーン
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_3_f85db0e971bbf9677cbf7070a42b3d89.jpg ]
キャンペーン詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
１.音声SIM割引
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_4_cd9ba90e7e2b72e7c99457b687d5316e.jpg ]
２.通話定額オプション割引
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_5_4b6dabc73f5e504601db9caa4dd70288.jpg ]
キャンペーン詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
■家族割引
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_6_93e30bfa35605995c38762775613eafe.jpg ]
家族割引の詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/kazokuwari.html/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
BIC SIM公式Xアカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official
ビックカメラグループの格安SIMである「BIC SIM powered by IIJ(以下、BIC SIM)」は、12月限定のお得なキャンペーンを実施します。
全国のビックカメラグループ取り扱い店舗にて新規契約または他社からの乗り換え（MNP）でお申し込みいただくと初月の月額料金が無料になるキャンペーンを実施します。
取り扱い店舗にて他社からの乗り換え（MNP）でご契約いただいた方にはビックカメラのお買い物で使えるビックポイントを10,000ポイント還元。さらにご家族も同時に他社からの乗り換え（MNP）でビックポイントを最大15,000ポイント還元します。
[店頭申し込み限定] BIC SIMキャンペーン
BIC SIMでは店頭申し込み限定で以下キャンペーンを実施します。
１.ポイント還元キャンペーン
２.SIMフリーiPhone16,500円割引キャンペーン
３.初月無料キャンペーン
１.ポイント還元キャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_1_553e23fe664edf0eeab76564d9bfff9a.jpg ]
２.SIMフリーiPhone16,500円割引キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_2_60f2882140e3fd6bca29db587a688589.jpg ]
３.初月無料キャンペーン
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_3_f85db0e971bbf9677cbf7070a42b3d89.jpg ]
キャンペーン詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
BIC SIM感謝キャンペーン
BIC SIM限定の特別な「BIC SIM感謝キャンペーン」では店頭・WEB共通で以下の内容を実施します。
１.音声SIM割引
２.通話定額オプション割引
１.音声SIM割引
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_4_cd9ba90e7e2b72e7c99457b687d5316e.jpg ]
２.通話定額オプション割引
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_5_4b6dabc73f5e504601db9caa4dd70288.jpg ]
キャンペーン詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/gigaplan/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
BIC SIMご愛顧感謝特典
■家族割引
BIC SIMでは2024年10月1日より、音声複数回線(同一mioIDで2回線以上)をご契約頂いているお客様を対象に月額料金を1回線あたり100円割引する家族割引の提供を開始しています。
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/66_6_93e30bfa35605995c38762775613eafe.jpg ]
家族割引の詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/kazokuwari.html/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2412
BIC SIMでは公式Xアカウントにてキャンペーン情報やイベント情報を発信しています。
BIC SIM公式Xアカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2024年12月2日(月)時点のものです。