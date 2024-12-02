ユニセックスアクセサリーブランドTEN.〈テン〉より、大切な方への贈り物にお勧めしたい特別な item ″Christmas selection″ をご提案
株式会社Ms.IDが展開するユニセックスアクセサリーブランド TEN. は、クリスマスの贈り物やご自身へのご褒美にお勧めのアイテム、”Christmas selection” をご提案させていただきます。
また、Christmas selection LOOK BOOKの公開に合わせて、公式オンラインストア及び直営店では12月1日よりホリデーノベルティのプレゼントをご用意いたしております。
年に一度の特別なシーズン。
クリスマスの華やかな雰囲気に寄り添う、大切な方との時間やご自身への一年のご褒美に、TEN.のアクセサリーと素敵なひとときを過ごしていただけますと幸いです。
LOOK BOOK :
https://www.online-ten.com/pages/christmas-selection-information
recommend items
veil pierce/gd\21,000
pallet ring/sv\16,500
bubble lariat/mix\34,100
mono bracelet/s\27,500
figalo chain necklace/sv\12,100
dipper charm/gd(peridot)\13,200
soggy pierce/sv\16,500
cross ring/mix\19,800
その他、Christmas selection対象アイテムをONLINE STOREにてご紹介いたしております。
ぜひ公式オンラインストア及び店頭にてご覧くださいませ。
recommend item :
https://www.online-ten.com/pages/christmas-selection-information
Holiday novelty
TEN.から皆さまへ、日ごろの感謝を込めて Special holiday noveltyをご用意させていただきました。
navyとmetallicの２色からお選びいただける、コンパクトジュエリーケースです。
大切なアクセサリーの収納や、ご旅行などにご活用いただけますと幸いです。
【詳細】
\22,000(税込)以上ご購入でプレゼント
【期間】
ONLINE STORE 12/1 10:00-
STORE 12/1 OPEN-
FUKUOKA POPUP 12/18 OPEN-
※数量限定のため各店舗無くなり次第終了となります。
novelty ONLINE PAGE :
https://www.online-ten.com/pages/holidaynovelty
STORE information
・伊勢丹新宿店
〒160-0022
東京都新宿区新宿3丁目14－1
伊勢丹新宿店本館2階＝リ・スタイルTOKYO内
営業時間：10:00-20:00（施設に準ずる）
https://www.instagram.com/ten.isetan/
・ルクア大阪店
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目1－3
LUCUA1100/3階
営業時間：10:30-20:30（施設に準ずる）
https://www.instagram.com/ten.lucua/
・名古屋タカシマヤゲートタワーモール店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3
名古屋タカシマヤゲートタワーモール4階
営業時間：10:00-21:00（施設に準ずる）
https://www.instagram.com/ten.tgm/
・玉川高島屋S・C店
東京都世田谷区玉川３丁目１７－１
玉川高島屋S・C南館3階
営業時間：10:00-20:00（施設に準ずる）
https://www.instagram.com/ten.tmgw/
・福岡PARCO POPUP（期間限定SHOP）
福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１
福岡PARCO本館1F POPUP SPACE GATE
営業時間：10:00-20:30（施設に準ずる）
・台湾店
台北市中山區南京西路14號1F
TEN. 誠品生活 南西店
https://www.instagram.com/ten.taiwan/
・公式オンラインストア
https://www.online-ten.com/
・ZOZOTOWN
https://zozo.jp/shop/ten/
オンラインストアとSNSを中心にブランド発信を続け、2019年に伊勢丹新宿店に第1号店をオープン。2021年からは、パリでファッションウィーク期間中に開催されるアクセサリーイベント「Premiere Classe」への出店を果たし、今やフランス、イタリア、カナダ、韓国でも取り扱いがあるグローバルブランドとして急成長を遂げているユニセックスアイテムアクセサリーブランド。
instagram :
https://www.instagram.com/ten._____/
会社情報
株式会社 Ms.ID
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-81
TEL：092-409-6025
FAX：092-409-6343
（提供：TEN.）